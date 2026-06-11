शादी की फोटो नहीं मिली तो कोर्ट पहुंच गया शख्स, दी ऐसी दलीलें, फोटोग्राफर पर लगा जुर्माना- जानें पूरा मामला

Wedding Album Court Case: शादी की फोटो और वीडियो न मिलने पर एक कपल ने फोटोग्राफर के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने फोटोग्राफर पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि शादी की यादें अमूल्य हैं.

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शादी का एलबम नहीं देने पर 25000 का जुर्माना (इमेज AI से और सांकेतिक है)

Wedding memories photographer fine: लोग शादी के दिन की यादों को हमेशा के लिए संजोकर रखने के लिए लाखों रुपये पानी की तरह बहा देते हैं. लेकिन क्या हो अगर लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी आपको अपनी शादी की तस्वीरें और एलबम ही न मिले? तो आपको इस नुकसान के हर्जाने का अधिकार है. ऐसा ही कुछ वाक्या चंडीगढ़ में देखने को मिला, जहां एक कपल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद वे सीधे कोर्ट पहुंच गए. आइये जानते हैं आगे क्या हुआ…

शादी का एल्बम नहीं देने से जुड़ा मामला

ये पूरा मामला चंडीगढ़ का है, जहां एक कपल ने अपनी शादी के फंक्शन को संजोने के लिए फोटोग्राफर बुक किया था. उन्होंने अपनी रिंग सेरेमनी और शादी के रिसेप्शन की प्रोफेशनल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए यशोग्राफी (Yashography) नाम की एक एजेंसी को काम सौंपा. दोनों पक्षों के बीच पूरी डील 48,000 रुपये में तय हुई थी, जिसमें से कपल ने करीब 90% रकम यानी 43,200 रुपये एडवांस के तौर पर दे दिए थे.

एडवांस पैसे लेने के बाद फोटोग्राफर गायब!

डील के तहत फोटोग्राफर को हर फंक्शन के दो हफ्ते के भीतर 200 शानदार तस्वीरों वाला एक खूबसूरत हार्डबाउंड एलबम, ऑरिजिनल वीडियो रील्स और एक बड़ा पोर्ट्रेट देना था, लेकिन पैसे मिलने के बाद फोटोग्राफर के तेवर बदल गए. कपल हफ्तों तक फोन, व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल के जरिए अपनी तस्वीरें मांगता रहा, लेकिन फोटोग्राफर ने कोई जवाब नहीं दिया. हद तो तब हो गई जब कपल उनके ऑफिस पहुंचा और देखा कि वे वहां से अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर कहीं और जा चुके थे.

नोटिस के बाद कंज्यूमर कोर्ट का रुख

जब सब रास्ते बंद हो गए, तो कपल ने थक-हारकर फोटोग्राफर को कानूनी नोटिस भेजा. इसके बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराई. जिला अदालत ने फोटोग्राफर को तुरंत एलबम सौंपने और मानसिक परेशानी के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन कपल इस मामूली हर्जाने से संतुष्ट नहीं था क्योंकि उन्होंने केस लड़ने में ही काफी समय और पैसा खर्च कर दिया था. इसके बाद वे स्टेट कमीशन यानि राज्य उपभोक्ता आयोग पहुंचे.

‘शादी की यादें अमूल्य हैं!

राज्य उपभोक्ता आयोग में, चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और सदस्य प्रीतइंदर सिंह ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी जैसे पल जिंदगी में केवल एक बार आते हैं. इनके फोटो और वीडियो का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इनसे गहरी भावनाएं जुड़ी होती हैं. एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करने का मतलब सिर्फ प्रिंटेड फोटो लेना नहीं, बल्कि जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की यादों को हमेशा के लिए सुरक्षित रखना होता है.

हर्जाने की राशि 25,000 रुपये

कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि जब कोई सर्विस प्रोवाइडर अपनी जिम्मेदारी से भागता है, तो ग्राहक को केवल पैसों का नुकसान नहीं होता, बल्कि वह भारी मानसिक तनाव से भी गुजरता है. कपल को भी एक साल से अधिक समय तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े. कोर्ट ने इसे सेवा में गंभीर कमी माना और जिला अदालत द्वारा तय किए गए 10,000 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपये कर दिया. इसके अलावा फोटोग्राफर को शादी का एलबम और अन्य चीजें भी कपल को सौंपनी होंगी.