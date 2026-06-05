समुद्र की गहराई में मिली अजीब जीवों की रहस्यमयी दुनिया, जिसकी वैज्ञानिक भी नहीं कर रहे थे उम्मीद

Ocean Discovery: वैज्ञानिकों ने समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में चट्टानों पर हजारों जीव खोजे हैं. यह खोज गहरे समुद्र में जीवन और कार्बन चक्र को समझने में नई जानकारी दे सकती है.

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Ocean Discovery (Image AI)

Ocean Discovery: दुनिया के सबसे गहरे समुद्री इलाकों में वैज्ञानिकों को ऐसी जीवित दुनिया मिली है, जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. कई दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि समुद्र की गहरी खाइयों में जीवन केवल कीचड़ और तलछट वाले हिस्सों में ही मौजूद होता है. चट्टानी दीवारों और पत्थरों को लगभग खाली और बेजान माना जाता था. लेकिन हाल की एक खोज ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. चीन की मानवयुक्त पनडुब्बी Fendouzhe ने 2020 से 2024 के बीच दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाइयों में 98 मिशन पूरे किए. इन अभियानों के दौरान वैज्ञानिकों ने चट्टानों की सतह पर कैमरे लगाए और जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने सभी को चौंका दिया.

चट्टानों पर बसी मिली जीवों की पूरी दुनिया

वैज्ञानिकों ने पाया कि गहरे समुद्र की चट्टानें खाली नहीं थीं, बल्कि उन पर हजारों सूक्ष्म जीव बसे हुए थे. केवल हथेली के आकार की एक छोटी चट्टान पर करीब 4,300 जीव मौजूद थे. earth.com की एक रिपोर्ट के अनुसार टीम ने कुल 32 अलग-अलग प्रजातियों की पहचान की, जिनमें से कई पहले कभी दर्ज नहीं की गई थीं. इनमें सबसे ज्यादा संख्या फोरामिनिफेरा नामक एक कोशिका वाले जीवों की थी. ये जीव अपने चारों ओर खोल बनाते हैं और पतली जड़ों जैसी संरचनाओं से चट्टानों से चिपके रहते हैं. वैज्ञानिकों ने इन्हें “रॉक फेदर्स” नाम दिया है. इनमें से चार प्रजातियां विज्ञान के लिए बिल्कुल नई हैं.

बिना सूरज की रोशनी के कैसे जिंदा रहते हैं ये जीव?

समुद्र की इन गहराइयों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती. ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि ये जीव भोजन कहां से प्राप्त करते हैं. पहले माना जाता था कि गहरे समुद्र में रहने वाले जीव समुद्र तल से निकलने वाले रासायनिक तत्वों के सहारे जीवित रहते हैं. लेकिन इस शोध में अलग तस्वीर सामने आई. वैज्ञानिकों को ऐसे कोई संकेत नहीं मिले कि ये जीव रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर हैं. जांच में पता चला कि ये जीव समुद्र की ऊपरी सतह से धीरे-धीरे नीचे गिरने वाले मृत प्लवकों, जैविक कणों और अन्य सूक्ष्म पदार्थों को खाकर जीवित रहते हैं. यानी ये जीव समुद्र के प्राकृतिक कचरे को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

कार्बन चक्र में भी निभा रहे अहम भूमिका

भले ही ये जीव आकार में बहुत छोटे हों, लेकिन इनकी संख्या काफी ज्यादा है. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि समुद्र की सबसे गहरी खाइयों में मौजूद कुल जीवित कार्बन का 2 से 11 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं जीवों में पाया जाता है. यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैज्ञानिक लंबे समय से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र कार्बन को किस तरह संग्रहित करता है. ये जीव समुद्र की सतह से नीचे आने वाले कार्बन युक्त पदार्थों को ग्रहण करते हैं और गहरे समुद्र के कार्बन चक्र का हिस्सा बन जाते हैं. इससे भविष्य में जलवायु और समुद्री पर्यावरण से जुड़े कई शोधों को नई दिशा मिल सकती है.

कई समुद्री खाइयों में मिले समान जीव

सबसे ज्यादा जीव Mariana Trench और Kermadec Trench में पाए गए. ये जीव समुद्र की सतह से लगभग 5.5 से 6.8 मील की गहराई में मौजूद थे. बाद के अभियानों में इसी तरह की जीवित परतें प्रशांत महासागर की कई अन्य गहरी खाइयों में भी देखी गईं. इससे वैज्ञानिकों को लगता है कि यह कोई दुर्लभ घटना नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाइयों की सामान्य विशेषता हो सकती है. इस खोज ने गहरे समुद्र में जीवन को लेकर हमारी समझ बदल दी है. अब वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र की सबसे अंधेरी और गहरी जगहें भी जीवन से भरी हुई हैं और आने वाले वर्षों में यहां कई नई प्रजातियों की खोज हो सकती है.