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क्या है टेंपरेरी लैंडिंग परमिट? मीट एक्सपोर्टर मोईन कुरैशी की बेटी को दिल्ली HC ने क्यों दी ये राहत, जानिए मामले से जुड़ी एक-एक बात

What is Temporary Landing Permit: दिल्ली हाई कोर्ट ने मीट एक्सपोर्टर मोईन कुरैशी की बेटी सिल्विया को तुर्की से भारत लौटने के लिए टेंपरेरी लैंडिंग परमिट जारी करने का आदेश दिया है. अदालत ने माना कि उनके PIO कार्ड की वैलिडिटी और उनके बच्चे की स्थिति को देखते हुए उन्हें देश में प्रवेश से रोकना परेशान करने हो सकता है. आइये जानते हैं कि टेंपरेरी लैंडिंग परमिट क्या होता है और इसे कब जारी किया जाता है...

Published date india.com Published: April 28, 2026 10:12 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
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क्या होता है टेंपरेरी लैंडिंग परमिट?

Sylvia Qureshi Delhi HC TLP: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में मीट एक्सपोर्टर मोईन कुरैशी की बेटी सिल्विया कुरैशी को मानवीय आधार पर बड़ी राहत दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को उन्हें भारत आने के लिए टेंपरेरी लैंडिंग परमिट जारी करने के निर्देश दिए. मोईन कुरैशी की बेटी सिल्विया भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है और वह अभी तुर्की में फंसी हुई हैं, जबकि उनका डेढ़ साल का बच्चा भारत में ही है. आइये जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से…

मोईन कुरैशी की बेटी सिल्विया को कोर्ट से राहत

सिल्विया कुरैशी, जो भारतीय मूल की एक अमेरिकी नागरिक हैं और वीजा कारणों से तुर्की में फंसी हुई हैं. भारत में उनकी वीजा अर्जी को तकनीकी आधार पर बंद कर दिया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि उन्हें तुरंत भारत लौटने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने ढाई साल के बच्चे से मिल सकें.

क्या है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI?

सिल्विया और उनकी बहन पर्निया कुरैशी के पास पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) कार्ड है, जिसे अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) के सामान माना जाता है. बता दें, कि सरकार ने उनके पिता मोईन कुरैशी पर चल रहे भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण उनके कार्ड को रद्द किया गया था, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे पर रोक लगा रखा है.

रिपोर्ट की माने तो सिल्विया के पिता मोईन कुरैशी पर सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग द्वारा भ्रष्टाचार, हवाला लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग के कई गंभीर आरोप हैं. उन पर आरोप है कि उन्होंने बड़े अधिकारियों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल जांच को प्रभावित करने के लिए किया, जिसके कारण उनके परिवार के सदस्यों को भी लगातार कानूनी जांच और वीजा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

दिल्ली HC ने दिया टेंपरेरी लैंडिंग परमिट का आदेश

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस सचिन दत्ता ने सिल्विया के सिचुएशन को देखते हुए अधिकारियों को टेंपरेरी लैंडिंग परमिट जारी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि सिल्विया को तुर्की में फंसे छोड़ देना और उनकी वीजा रिक्वेस्ट को बंद करना उचित नहीं था, खासकर तब जब उनके पास वैध PIO कार्ड मौजूद है और उनकी पारिवारिक स्थिति गंभीर है.

क्या होता है टेंपरेरी लैंडिंग परमिट?

(TLP इमरजेंसी सिचुएशन में विदेशी नागरिकों को तब जारी किया जाता है जिनके पास वैध वीजा नहीं होता, लेकिन उन्हें भारत में प्रवेश की जरूरत होती है.टेंपरेरी लैंडिंग परमिट मुख्य रूप से उन यात्रियों के लिए होता है जो ट्रांजिट में हैं या जिनके कागजों में अचानक कोई तकनीकी समस्या आ गई हो.

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कब सरकार दे सकती है इसकी इजाजत?

टीएलपी रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में ही जारी किया जाता है. इसकी अनुमति देना पूरी तरह से इमिग्रेशन अधिकारियों के विवेक पर निर्भर होता है. यह आमतौर पर तब दिया जाता है जब कोई यात्री मानवीय संकट में हो या उसका कोई करीबी रिश्तेदार भारत में गंभीर स्थिति में हो. सिल्विया के मामले में, उनके छोटे बच्चे का भारत में होना इस परमिट को दिलाने का मुख्य आधार बना.

TLP के साथ जुड़ी मुख्य बंदिशें

टीएलपी की वैधता बहुत कम होती है, जो आमतौर पर 72 घंटों या 3 दिनों से अधिक नहीं होती है. धारक को इस समय सीमा के भीतर या तो अपना नियमित वीजा हासिल करना होता है या देश छोड़ना होता है. साथ ही, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों के नागरिकों को आसानी से ये सुविधा नहीं मिलती है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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