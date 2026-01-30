  • Hindi
क्या होता है SWAT फोर्स? जिसमें काम करती थी दिल्ली की काजल, सेना से कितनी अलग होती है ट्रेनिंग

What is SWAT Force: दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल काजल चौधरी की हत्या के बाद SWAT कमांडो और उनकी ट्रेनिंग को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं. आइए जानते हैं SWAT टीम का काम क्या होता है?

Published: January 30, 2026
दिल्ली पुलिस में महिला कांस्टेबल काजल चौधरी की दर्दनाक मौत ने न केवल राजधानी बल्कि पूरे देश के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. घटना को लेकर बताया गया कि घरेलू विवाद के बाद, पति ने काजल पर डंबल से हमला किया. 22 जनवरी की रात हुई इस घटना के बाद काजल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 27 जनवरी को उसकी मौत हो गई. बता दें काजल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की SWAT यूनिट का हिस्सा थीं. इस घटना के बाद से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि SWAT कमांडो कौन होते हैं और उनका क्या काम होता? आइए जानते हैं इस बारे में…

SWAT कमांडो क्या होते हैं?

SWAT का पूरा नाम – स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स होता है. यह दिल्ली पुलिस की एक बेहद खास और एलिट कमांडो यूनिट है, जिसे आतंकवाद और हाई-रिस्क ऑपरेशन से निपटने के लिए तैयार किया जाता है. इन कमांडोज का मुख्य काम आतंकी हमलों को रोकना, बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित निकालना और बड़े संकट के समय तुरंत एक्शन लेना होता है. ये आम पुलिसकर्मियों से कहीं ज्यादा कठिन हालात में काम करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं.

कब और क्यों बनाई गई SWAT यूनिट?

दिल्ली पुलिस की SWAT टीम का गठन 2009 में किया गया था. इसकी जरूरत 26/11 मुंबई आतंकी हमलों (Mumbai Terror Attack) के बाद महसूस की गई, जब यह साफ हो गया कि बड़े शहरों को खास ट्रेनिंग वाले कमांडोज की जरूरत है. SWAT कमांडोज को पहली बार 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान तैनात किया गया था. शुरुआती बैच में 25 जवान शामिल थे, जिनकी उम्र 30 साल से कम थी और जिन्होंने एक साल की कड़ी ट्रेनिंग पूरी की थी.

कैसी होती है SWAT कमांडोज की ट्रेनिंग

SWAT कमांडोज को अमेरिका की SWAT टीम की तर्ज पर ट्रेन किया जाता है. इन्हें असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड, भारी बॉडी आर्मर और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये कमांडोज एक मिनट के अंदर पूरी तरह हथियारबंद होकर ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकते हैं. इन्हें क्लोज कॉम्बैट, बिल्डिंग क्लीयरेंस और इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन में महारत हासिल होती है.

SWAT टीम में काजल की भूमिका

दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में देश की पहली ऑल-वुमन SWAT टीम बनाई थी, जिसमें 36 महिला कमांडोज शामिल थीं. इन सभी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के ट्रेनर्स ने 15 महीने की कठोर ट्रेनिंग दी थी. काजल चौधरी भी इसी यूनिट का हिस्सा थीं. उन्होंने 2022 में दिल्ली पुलिस जॉइन की थी और कमांडो ट्रेनिंग के बाद SWAT यूनिट में तैनात हुई थीं. उनकी मौत ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरी फोर्स को गहरा झटका दिया है.

General Knowledge

