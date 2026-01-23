Hindi Gk

Demand Made New State To Separate 28 Districts From Uttar Pradesh Know Name And Area

क्या सच में होगा UP का बंटवारा? इन 28 जिलों को अलग कर नए राज्य बनाने की हो रही है मांग

Purvanchal State Demand:भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी के बंटवारे की फिर से एक बार तेज हो गई है. इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं किन 28 जिलों को अलग करके नए राज्य बनाने की मांग हो रही है.

Purvanchal state demand

Purvanchal State Demand: भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है. पहले पश्चिमी यूपी को तो अब पूर्वांचल को अलग नया राज्य बनाने की मांग हो रही है. अमेठी जिले में आयोजिक कार्यक्रम में बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं ने एक नए राज्य बनाने की मांग कर दी है, इसके बाद से ही यूपी के बंटवारे की चर्चा चारों तरफ हो रही है. आइए जानते हैं इस स्टोरी में यूपी के किन 28 जिलों को अलग करने की मांग हो रही है.

बीते 21 जनवरी को अमेठी जिले में अयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ संजय सिंह और पूर्व प्राविधिक शिक्षा मंत्री डॉ अमीता सिंह ने फिर से पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग दोहराई है. दोनों नेताओं का कहना है की जब इस क्षेत्र को नया राज्य बनाया जाएगा तभी इसका सर्वांगीण विकास संभव है. डॉक्टर संजय सिंह का कहना है की उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और इतने बड़े राज्य को एक ही प्रशासनिक ढांचे से चलाना मुश्किल हो गया है. इसलिए नए राज्य के गठन से ही इलाकों का सही से विकास हो पाएगा.

कौन-कौन से जिले नए राज्य में शामिल होंगे?

डॉ. संजय सिंह ने प्रस्तावित पूर्वांचल राज्य का पूरा खाका बताया है. उनके अनुसार उत्तर प्रदेश के 8 मंडलों के 28 जिलों को मिलाकर नया राज्य बनाया जाएगा. इनमें वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, अयोध्या, अकबरपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर शामिल हैं. इन जिलों को मिलाकर बनने वाले राज्य की आबादी करीब 7 करोड़ 98 लाख होगी और यह देश का 14वां सबसे बड़ा राज्य बन सकता है. हालांकि अभी नए राज्य बनाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

नए राज्य का नाम

नए राज्य के लिए सबसे ज्यादा जोर “पूर्वांचल” नाम पर दिया जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को दिखाता है. अभी किसी दूसरे नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. डॉक्टर अमीता सिंह का कहना है कि पूर्वांचल में प्राकृतिक संसाधन, उपजाऊ जमीन, बिजली उत्पादन की क्षमता और धार्मिक पर्यटन स्थल भरपूर हैं, फिर भी यह इलाका विकास में पिछड़ा हुआ है. उन्होंने बताया कि पलायन, बाढ़, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी यहां की बड़ी समस्याएं हैं, और अलग राज्य बनने से इनका समाधान जल्दी हो सकता है.