चीफ गेस्ट का तो पता चल गया, जानिये इस बार रिपब्लिक डे पर स्पेशल गेस्ट कौन बने? दोनों में अंतर भी समझें

Difference Between Special guest and Chief guest: चीफ गेस्ट भारत की सॉफ्ट पावर और विदेश नीति का चेहरा होते हैं. वहीं, स्पेशल गेस्ट देश के अंदर यानि आंतरिक जन भागीदारी के प्रतीक होते हैं.

चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट में अंतर

Difference Between Special guest and Chief guest: 77वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दौरान कर्तव्य पथ पर विहंगम नजारा देखने को मिला. वहीं, कई नए कीर्तिमान भी बने. यूरोपियन यूनियन के राजनयिकों का पहली बार चीफ गेस्ट के तौर पर एशिया ही नहीं, दुनिया के दूसरे महाद्वीपों को भारत की मजबूत विदेश नीति और कूटनीति का लोहा मानने पर मजबूर कर देगी. इस गणतंत्र दिवस पर चर्चा के केन्द्र में चीफ गेस्ट रहें. आइये जानते हैं चीफ गेस्ट और उनसे जुड़े प्रोटोकॉल, साथ ही स्पेशल गेस्ट से ये कैसे अलग होते हैं?

इस बार के मुख्य अतिथि

2026 में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूरोपीय संघ (European Union) के दो शीर्ष नेताओं को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया. पहली गेस्ट यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन तो दूसरी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा है. बता दें कि चीफ गेस्ट का चयन मुख्य अतिथि का चयन पूरी तरह से कूटनीतिक (Diplomatic) होता है. इसके पीछे भारत के सामरिक हित, व्यापारिक संबंध और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के समीकरण होते हैं. ये अतिथि परेड के दौरान राष्ट्रपति के साथ मंच साझा करते हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है.

कौन होते हैं स्पेशल गेस्ट?

पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्पेशल गेस्ट या विशिष्ट अतिथि की परंपरा शुरू की गई है. इस बार रिपब्लिक डे पर लगभग 10,000 लोगों को स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है. 2026 के मुख्य स्पेशल गेस्ट की लिस्ट में सेंट्रल विस्टा और अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले मजदूर, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों के प्रतिनिधि, मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी सफल महिलाएं, पीएम आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले आम लोग, देश के सुदूर इलाकों से आए जनजातीय समुदायों के लोग शामिल हुए.

चीफ गेस्ट और स्पेशल गेस्ट के बीच मुख्य अंतर

चीफ गेस्ट भारत की सॉफ्ट पावर और विदेश नीति का चेहरा होते हैं. वहीं, स्पेशल गेस्ट घरेलू जन भागीदारी और सामाजिक समावेश का प्रतीक होते हैं. चीफ गेस्ट को राजकीय सम्मान (State Honour) दिया जाता है और उनके स्वागत की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की होती है. स्पेशल गेस्ट के लिए नोडल मंत्रालय, जैसे कृषि या रक्षा मंत्रालय, व्यवस्था करते हैं ताकि समाज के हर वर्ग को राष्ट्रीय उत्सव में शामिल किया जा सके. चीफ गेस्ट सैल्यूटिंग पोडियम यानि सलामी मंच पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास बैठते हैं. स्पेशल गेस्ट के लिए दर्शकों की दीर्घा में विशिष्ट स्थान आरक्षित होता है. चीफ गेस्ट का उद्देश्य दो देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना है, जबकि स्पेशल गेस्ट का उद्देश्य आम आदमी को यह महसूस कराना है कि गणतंत्र दिवस उन्हीं का उत्सव है.