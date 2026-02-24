Hindi Gk

Digital Arrest Scam How Scammers Robbing People Via Video Calls Move Money Between Mule Accounts To Avoid Ed And Cbi

Digital arrest Scam: लोगों से वीडियो कॉल पर कैसे लाखों लूट रहे स्कैमर्स? ED-CBI से बचने के लिए हजारों अकाउंट में घुमाते हैं पैसे

Digital arrest fraud: डिजिटल अरेस्ट में स्कैमर्स खुद को पुलिस अधिकारी बता लोगों को झूठे मुकदमे का डर दिखाकर कैमरे के सामने घंटों बैठे रहने को कहते हैं. वहीं, लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूटने के बाद ये पैसे को हजारों म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर कर ईडी-सीबीआई को चकमा देने की कोशिश करते हैं.

डिजिटल अरेस्ट में लोगों को डराकर लाखों की ठगी कर लेते हैं लोग? (AI इमेज है)

Digital Arrest modus operandi: डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ी है. सरकार दिन-रात इस फ्रॉड के खिलाफ लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है. आखिर लोग कैसे और कितना एक वीडियो कॉल पर डर जाते हैं, रोज-रोज इन घटनाओं को सुनकर ही मन में कौतूहल सा उठना लाजिमी है. आइये जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट को कैसे अंजाम देते हैं अपराधी और ईडी-सीबीआई से बचने के लिए हजारों अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं पैसे…

डिजिटल अरेस्ट स्कैम की शुरूआत?

डिजिटल अरेस्ट की घटना को किसी पेशेवर थ्रिलर फिल्म की तरह अंजाम दिया जाता है, जिसमें हैकर्स, स्कैमर्स या कोई साइबर फ्रॉड, पीड़ित को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देते हैं. इस फ्रॉड की शुरुआत अक्सर एक अनजान कॉल से होती है, जिसमें स्कैमर खुद को पुलिस, सीबीआई (CBI), ईडी (ED) या कस्टम विभाग का अधिकारी बताता है. ऐसी घटनाओं में वीडियो कॉल के दूसरी और बैठा ठग आपको भारत सरकार का आला अधिकारी बनकर मिलेगा. अधिकारी का चोगा पहने ये ठग लोगों को डराने के लिए तरह-तरह की कहानियां बनाएंगे. उदाहरण के तौर पर वे कहेंगे कि उनके नाम से कोई ऐसा पार्सल मिला है जिसमें ड्रग्स, हथियार या जाली पासपोर्ट हैं, या फिर उनके आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी अवैध गतिविधि में हुआ है. सामान्यत: आम आदमी पुलिस का नाम सुनते ही बैचेन हो उठता है, क्योंकि उनके मन में दुर्व्यवहार और लोकलाज का खौफ ज्यादा रहता है.

कैसे बुना जाता है डिजिटल अरेस्ट का जाल?

अब डिजिटल अरेस्ट स्कैम का खेल यहां से शुरू होता है. स्कैमर्स डरे हुए लोगों से केस खत्म करने के नाम पर लाखों रुपये या पीड़ित शख्स की सारी कमाई लूटने की कोशिश करते हैं. स्कैमर्स सबसे पहले स्काइप (Skype) या व्हाट्सएप वीडियो कॉल का उपयोग करते हैं और उनके बैकग्राउंड में बिल्कुल असली दिखने वाले पुलिस स्टेशन या सरकारी दफ्तर का सेटअप होता है. वे आधिकारिक वर्दी पहनकर और गंभीर लहजे में बात करके शिकार को मानसिक रूप से इतना दबाव में डाल देते हैं कि वह किसी से मदद मांगने की स्थिति में नहीं रहता. उन्हें घंटों तक वीडियो कॉल पर रहने और कैमरा बंद न करने की चेतावनी दी जाती है, जिसे वे डिजिटल अरेस्ट का नाम देते हैं. इसके बाद, केस रफा-दफा करने या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता है.

हजारों खातों में पैसे घुमाने का खेल

एक बार जब शिकार पैसे ट्रांसफर कर देता है, तो स्कैमर्स की असली चालाकी शुरू होती है. जांच एजेंसियों जैसे ईडी या सीबीआई की नजर से बचने के लिए ये लोग उस पैसे को किसी एक बैंक खाते में नहीं रखते. वे मनी म्यूल अकाउंट (Money Mule Account) का इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर गरीब या अनपढ़ लोगों के नाम पर छोटे लालच देकर खुलवाए गए होते हैं. लूटे गए लाखों रुपये कुछ ही मिनटों में हजारों अलग-अलग खातों में छोटे-छोटे टुकड़ों में भेज दिए जाते हैं. यह प्रक्रिया इतनी तेज और जटिल होती है कि जब तक पुलिस एक खाते को फ्रीज करती है, पैसा कई अन्य खातों से होते हुए क्रिप्टोकरेंसी या विदेश में कैश के रूप में निकल चुका होता है.

सावधानी सबसे बड़ा बचाव

यह समझना बेहद जरूरी है कि भारत में कोई भी कानूनी एजेंसी वीडियो कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तार नहीं करती और न ही पैसे की मांग करती है. यदि आपको ऐसी कोई कॉल आती है, तो तुरंत घबराने के बजाय फोन काट दें और स्थानीय पुलिस या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें. किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी या बैंक डिटेल्स शेयर ना करें. याद रखें, कानून की प्रक्रिया पारदर्शी होती है और वह व्हाट्सएप या स्काइप पर नहीं चलती. सतर्क रहकर ही आप अपनी मेहनत की कमाई को इन डिजिटल लुटेरों से बचा सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source