OMG! महिलाओं ने डेटिंग में धोखा पकड़ने के लिए निकाला अनोखा तरीका, जानिए क्या होता है 'डिवोर्स डस्ट'?
Divorce Dust Viral Dating Trend: इन दिनों सोशल मीडिया पर “डिवोर्स डस्ट” नाम का शब्द बार बार देखा जा रहा है. इस स्टोरी में हम आपको इसके मतलब के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां..
Divorce Dust Viral Dating Trend: अगर पिछले कुछ दिनों से आप सोशल मीडिया पर “डिवोर्स डस्ट” शब्द बार-बार देख रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. डेटिंग की दुनिया में यह नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि इससे धोखा देने वाले पार्टनर का सच सामने आ सकता है. दिलचस्प बात यह है कि इसमें किसी ऐप, कैमरे या जासूसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सिर्फ ग्लिटर यानी चमकदार पाउडर काम आता है. जो चीज कभी बच्चों के आर्ट-क्राफ्ट का हिस्सा थी, वही अब रिश्तों की सच्चाई दिखाने वाला तरीका बन गई है.
क्या होता है डिवोर्स डस्ट?
डिवोर्स डस्ट का आइडिया बेहद आसान है. कुछ महिलाएं डेट पर जाने से पहले अपने कपड़ों या शरीर पर ग्लिटर लगाती हैं. अगर सामने वाला व्यक्ति पहले से शादीशुदा है या किसी और रिश्ते में है, तो मुलाकात के दौरान यह ग्लिटर उसके कपड़ों या शरीर पर भी लग सकता है. बाद में अगर उसके कॉलर, जैकेट, बालों या फोन कवर पर चमक दिखती है, तो घर या पार्टनर को शक हो सकता है. यानी बिना किसी सीधे टकराव या सवाल के सच्चाई सामने आने की संभावना बन जाती है.
ग्लिटर ही क्यों चुना गया?
ग्लिटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आसानी से हटता नहीं है. एक बार कपड़ों या त्वचा पर लग जाए तो लंबे समय तक बना रहता है. हाथ से हाथ, कपड़ों से कार सीट और फिर दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाता है. इसी वजह से इसे इस ट्रेंड में इस्तेमाल किया जा रहा है. अगर कोई व्यक्ति किसी ग्लिटर लगाए इंसान के करीब आता है, तो चमक उसके साथ घर तक जा सकती है. और फिर उसे समझाना मुश्किल हो सकता है कि यह कहां से आई.
सच्चाई जानना मकसद
डिवोर्स डस्ट सिर्फ किसी को पकड़ने का तरीका नहीं माना जा रहा, बल्कि कई महिलाओं के लिए यह साफ जवाब पाने का तरीका है. आज की डेटिंग दुनिया में कई लोग अपने रिश्तों के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताते. कई बार महीनों बाद पता चलता है कि सामने वाला पहले से किसी और के साथ जुड़ा हुआ था. ऐसे में ग्लिटर एक प्रतीक बन गया है. अगर रिश्ता ईमानदार है तो कोई समस्या नहीं होगी. लेकिन अगर कुछ छिपाया जा रहा है, तो चमक खुद कहानी बता सकती है.
गर्ल्स-गर्ल मूव
कुछ लोग इसे “गर्ल्स-गर्ल” मूव भी कह रहे हैं. यानी ऐसा तरीका जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी सच सामने ला सकता है. इसमें फोन चेक करना, पासवर्ड तोड़ना या किसी को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना शामिल नहीं है. यह एक शांत तरीका है, जो बिना शोर किए सच दिखा सकता है. कई लोगों का मानना है कि अब महिलाएं झूठे रिश्तों को सहने के बजाय एक-दूसरे का साथ देने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. हालांकि इस ट्रेंड के साथ एक सच्चाई भी जुड़ी है. अगर किसी रिश्ते में भरोसा साबित करने के लिए ऐसे तरीकों की जरूरत पड़ रही है, तो शायद वह रिश्ता पहले से ही कमजोर है. रिश्तों में जांच या टेस्ट की जरूरत नहीं होती.
