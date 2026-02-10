By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गलत लेन में गाड़ी घुमाने वाले हो जाएं सावधान! चालान भूल जाइए अब पुलिस सीधे दर्ज करेगी FIR, जाना पड़ सकता है जेल
रॉन्ग साइड ड्राइविंग मामले में दिल्ली पुलिस 5,000 रुपये का चालान काटती थी. अब मौके पर ही गाड़ी रोककर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत FIR दर्ज कर रही है.
अक्सर जाम से बचने के लिए लोग गलत दिशा में गाड़ी मोड़ देते हैं. अब तक दिल्ली पुलिस इसके लिए 5,000 रुपये का चालान काटती थी, जिसे भरकर लोग बेफिक्र हो जाते थे, लेकिन अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग कोई साधारण ट्रैफिक उल्लंघन नहीं, बल्कि जानलेवा लापरवाही है. इस नए नियम का असर भी दिखने लगा है. दिल्ली कैंट और कापसहेड़ा जैसे इलाकों में हाल ही में रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान
पुलिस अब मौके पर ही गाड़ी रोककर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत आपराधिक मामला (FIR) दर्ज कर रही है. यह धारा रैश ड्राइविंग या लापरवाही से वाहन चलाने के लिए है, इसका सीधा मतलब है कि पुलिस आपकी इस हरकत को किसी की जान खतरे में डालने वाला कृत्य मान रही है.
दुनिया के वो 5 एयरपोर्ट जिनके नाम से पायलट भी खाते हैं खौफ! मौत से दो-दो हाथ कर होती है लैंडिंग
6 महीने की कैद और कोर्ट के चक्कर
अगर आप रॉन्ग साइड पकड़े जाते हैं और पुलिस FIR दर्ज करती है, तो आपको 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है. एक बार FIR दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा, जिससे आपके सरकारी रिकॉर्ड और भविष्य की नौकरियों पर भी असर पड़ सकता है. पुलिस ने यह सख्त कदम इसलिए उठाया क्योंकि साल 2025 में दिल्ली में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे. इतने बड़े पैमाने पर हो रहे उल्लंघन ने सड़क हादसों के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया था.
इन लापरवाही की वजह से भी होगी FIR
पुलिस के मुताबिक, अगर सड़क पर भारी ट्रैफिक है या ड्राइवर की हरकत से कोई बड़ा हादसा होने वाला था, तब भी FIR होगी. क्योंकि रॉन्ग साइड ड्राइविंग न केवल चालक के लिए आत्मघाती है, बल्कि सामने से सही दिशा में आ रहे वाहन चालकों के लिए भी काल बन सकती है. हेड-ऑन कोलिजन में मौत की संभावना सबसे अधिक होती है. इसलिए, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कभी भी गलत दिशा का चुनाव न करें. 5 मिनट की देरी जेल की 6 महीने की हवा से कहीं बेहतर है. दिल्ली पुलिस का यह सख्त अभियान पूरी राजधानी में लागू है, इसलिए सड़क नियमों का सख्ती से पालन करें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें