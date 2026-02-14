By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
तो कैंसिल हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस? चालान और ट्रैफिक रूल्स की अनदेखी अब भारी पड़ेगी, जान लें नए नियम
Driving License Cancellation Rule: केन्द्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़े बदलाव किए हैं. नए नियमों में ट्रैफिक चालान को कोर्ट में अपील करने से पहले 50% जुर्माना भरना अनिवार्य होगा. इस नियम में एक साल में 5 बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.
New traffic rules: अगर आपको सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने या बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने की आदत है, तो अब संभल जाइए. केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली (CMVR) 1989 में बड़े बदलाव किए हैं, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुके हैं. नए नियमों के तहत ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने पर ना केवल भारी जुर्माना लगेगा, बल्कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन का रजिस्ट्रेशन (RC) भी कैसिंल किया जा सकता है.
‘5 बार उल्लंघन’ का नया फॉर्मूला क्या है?
सरकार ने मोटर यान नियमावली में नियम 21 में एक नया खंड जोड़ा है. इसके तहत, यदि कोई चालक 1 जनवरी 2026 से एक वर्ष की अवधि के भीतर 5 या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे ‘गंभीर अपराधी’ की श्रेणी में रखा जाएगा. ऐसी स्थिति में धारा 19 के तहत उस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द (Cancel) या उसे अयोग्य (Disqualify) घोषित कर दिया जाएगा. यहां अच्छी बात यह है कि पिछले साल के उल्लंघन अगले साल की गिनती में शामिल नहीं होंगे.
ट्रेन की पटरियों पर पत्थर-लकड़ी डालने की सजा क्या? जानिए रेलवे एक्ट में क्या हैं इससे जुड़े प्रावधान
चालान भुगतान के लिए 45 दिन की समयसीमा
नए नियमों के अनुसार, अब चालान को लंबे दिन तक अटकाए रखना मुमकिन नहीं होगा. चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर आपको दो काम करने होंगे. पहला, या तो चालान स्वीकार कर उसका भुगतान करें या फिर पोर्टल पर सबूतों के साथ अपनी आपत्ति (Objection) दर्ज कराएं. यदि आप 45 दिन में कोई जवाब नहीं देते, तो चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा और अगले 30 दिनों में भुगतान करना पड़ेगा.
कोर्ट जाने के लिए जेब ढीली करनी होगी
यदि आप चालान के खिलाफ कोर्ट जाना चाहते हैं, तो सरकार ने एक नई शर्त रखी है. अगर प्राधिकारी आपकी आपत्ति खारिज कर देता है और आप इसे कोर्ट में चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको चालान की कुल राशि का 50% हिस्सा पहले जमा करना होगा. इसके बाद ही आप कोर्ट में अपील कर पाएंगे.
वहीं, नए नियम में चालान मिलने का समय भी तय किया गया है. फिजिकल चालान ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के 15 दिनों के भीतर भेजे जाने का प्रावधान है. वहीं, E-Challan एसएमएस या ईमेल के जरिए मात्र 3 दिनों के भीतर गाड़ी मालिक को भेजा जाएगा.
लंबित हुआ चालान तो अटक जाएंगे सारे काम
जब तक आपके वाहन पर चालान बकाया है, तब तक आप परिवहन विभाग से जुड़ी अधिकांश सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल(Renewal) रोक दिया जाएगा. साथ ही वाहन की RC ट्रांसफर या पता बदलने जैसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
वाहन को जब्त करने का अधिकार
यदि चालान का भुगतान लंबे समय तक नहीं किया जाता है, तो यातायात पुलिस को उस वाहन को निरुद्ध यानी जब्त (Detain) करने का अधिकार होगा. इसके अलावा, यदि वाहन के रखरखाव (Maintenance) से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो धारा 53 और 54 के तहत RC को सस्पेंड भी किया जा सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें