DTC बस पर रूट नंबर के साथ क्यों लिखे होते हैं ये कोड्स? हर रोज सफर करने वाले भी नहीं जानते होंगे इसका मतलब

DTC Bus Codes Meaning: अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने डीटीसी की बसों से जरूर यात्रा की होगी. ऐसे में क्या कभी आपने गौर किया है की इन बसों पर रूट नंबर के साथ LTD, IMS, TMS, OMS, STL, EXT और A, B, C जैसे कोड लिखे होते हैं. इस स्टोरी में हम आपको इनका क्या मतलब होता है इसके बारे में बता रहे हैं.

DTC Bus Codes Meaning: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी, मेट्रो के बाद दिल्ली की सबसे बड़ी परिवहन सेवा है. रोज लाखों लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और बाजार जाने के लिए डीटीसी बसों का इस्तेमाल करते हैं. बस के आगे साइन बोर्ड पर हम रूट नंबर देखते हैं, जैसे 108, 534 या 764. लेकिन कई बार इन नंबरों के साथ कुछ अंग्रेजी अक्षर भी लिखे होते हैं, जैसे LTD, STL, EXT, TMS या OMS. ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और नहीं जानते कि इनका मतलब क्या होता है. असल में ये कोड्स बहुत काम के होते हैं. अगर हमें इनका सही मतलब पता हो, तो हम अपनी यात्रा को और आसान, तेज और सुविधाजनक बना सकते हैं. ये कोड्स बताते हैं कि बस कहां रुकेगी, कितनी तेजी से चलेगी और किस रास्ते से जाएगी.

STL और EXT का मतलब क्या होता है?

अगर किसी बस के नंबर के बाद STL लिखा हो, तो इसका मतलब होता है “शॉर्ट टर्न लूप”. ऐसी बसें पूरे लंबे रूट पर नहीं जातीं, बल्कि किसी खास इलाके में ही चक्कर लगाती हैं. इन्हें ज्यादा भीड़ वाले लोकल एरिया में चलाया जाता है, ताकि वहां के यात्रियों को जल्दी बस मिल सके. वहीं EXT का मतलब होता है “एक्सटेंशन”. इसका अर्थ है कि बस का रूट अपने तय टर्मिनल से आगे तक बढ़ा दिया गया है. यानी बस ज्यादा इलाकों को कवर करती है. इससे उन लोगों को फायदा होता है, जिन्हें पहले बस बदलनी पड़ती थी. EXT वाली बस से वे सीधे अपने नजदीकी इलाके तक जा सकते हैं.

LTD बस क्यों खास होती है?

LTD का मतलब होता है “लिमिटेड स्टॉप”. ऐसी बसें हर छोटे-बड़े बस स्टॉप पर नहीं रुकतीं, बल्कि सिर्फ बड़े और अहम स्टॉप पर ही रुकती हैं. उदाहरण के लिए, अगर बस पर 108LTD लिखा है, तो इसका मतलब है कि यह 108 रूट की लिमिटेड स्टॉप बस है. यह आम बसों के मुकाबले तेज चलती है और लंबी दूरी के सफर के लिए बेहतर मानी जाती है. ऑफिस जाने वाले या जल्दी पहुंचना चाहने वाले यात्रियों के लिए यह बहुत फायदेमंद होती है. भीड़ वाले रूट पर LTD बस समय बचाने में मदद करती है.

TMS और OMS क्या बताते है?

TMS का मतलब है “इनर रिंग रोड सेवा”. यह बस दिल्ली के इनर रिंग रोड पर चलती है. इसके साथ (+) लिखा हो, तो इसका मतलब है कि बस क्लॉकवाइज दिशा में चल रही है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में. OMS का मतलब होता है “आउटर रिंग रोड सेवा”. यह बस दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर चलती है. यह एक लंबा गोल रूट होता है, जो करीब 106 किलोमीटर का है. इसे डीटीसी का सबसे लंबा रूट माना जाता है. ये दोनों सेवाएं उन यात्रियों के लिए बहुत काम की हैं, जो रिंग रोड के आसपास के इलाकों में सफर करते हैं.

A, B और C का क्या मतलब होता है?

कई बार आप देखेंगे कि बस के रूट नंबर के बाद A, B या C लिखा होता है, जैसे 534A या 764B. इसका मतलब है कि यह उसी रूट की एक शाखा है. यानी मुख्य रूट से थोड़ा अलग रास्ता लेती है या इसका आखिरी स्टॉप थोड़ा अलग होता है. इससे एक ही रूट पर अलग-अलग इलाकों को कवर किया जा सकता है. यात्रियों को बार-बार बस बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप इन सभी कोड्स का मतलब समझ लेते हैं, तो डीटीसी में सफर करना और आसान हो जाएगा. आप सही बस चुन पाएंगे, समय बचा पाएंगे और बिना उलझन के अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे.

