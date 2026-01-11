  • Hindi
ED: कब और कैसे बनी ईडी? किन मामलों की करती है जांच, जानें सबसे पहली बार जांच एजेंसी ने कब मारी थी Raid

प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत की एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है. इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और अब यह मुख्य रूप से PMLA और FEMA जैसे कड़े कानूनों को लागू करती है.

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) आज देश की सबसे ताकतवर और चर्चित जांच एजेंसियों में से एक है. भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर यह अक्सर सुर्खियों में रहती है. आइए जानते हैं कि इस एजेंसी की शुरुआत कैसे हुई और यह किन कानूनों के तहत काम करती है.

कब और कैसे हुई ईडी की स्थापना?

प्रवर्तन निदेशालय का इतिहास करीब 7 दशक पुराना है. इसकी स्थापना 1 मई, 1956 को हुई थी. दिल्ली में मुख्यालय के साथ इसकी दो शाखाएं मुंबई और कोलकाता में खोली गई थीं. एक कानूनी सेवा अधिकारी इसके निदेशक होते थे, जिनकी मदद के लिए आरबीआई (RBI) से एक अधिकारी और स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तीन इंस्पेक्टर होते थे. उस समय इसे प्रवर्तन इकाई (Enforcement Unit) के नाम से जाना जाता था और यह आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत काम करती थी.

शुरुआत में जांच एजेंसी का मुख्य काम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (FERA, 1947) के तहत होने वाले उल्लंघनों को रोकना था. वहीं, 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर दिया गया और मद्रास में एक नई शाखा खोली गई. 1960 में इसे वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के नियंत्रण में दे दिया गया, जिसके तहत यह आज भी काम करती है.

किन मामलों की करती है जांच?

आज ईडी के पास बहुत व्यापक अधिकार हैं. यह मुख्य रूप से तीन बड़े कानूनों के तहत काम करती है,

  • PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग): यह ईडी का सबसे घातक हथियार है. इसके तहत एजेंसी अपराध की कमाई से बनाई गई संपत्ति को जब्त कर सकती है और आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है.
  • FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन): यह एक सिविल कानून है. इसके तहत विदेशी मुद्रा के अवैध लेनदेन, हवाला कारोबार और विदेश में संपत्ति खरीदने जैसे मामलों की जांच होती है. इसमें गिरफ्तारी के साथ-साथ भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
  • FEOA (भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम): जो लोग देश का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं (जैसे विजय माल्या या नीरव मोदी), उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार ईडी को इसी कानून से मिलता है.

पहली बार किन मामलों की थी जांच?

अपनी स्थापना के शुरुआती दौर में ईडी का स्वरूप आज जैसा नहीं था. उस समय इसका मुख्य फोकस विदेशी मुद्रा संरक्षण पर था. शुरुआती दौर यानि 1950 और 60 के दशक में भारत में विदेशी मुद्रा की भारी कमी थी. तब ईडी का मुख्य काम यह देखना था कि कोई व्यापारी या व्यक्ति डॉलर या पाउंड की कालाबाजारी तो नहीं कर रहा. FERA के मामले के तहत ईडी की शुरुआती जांच हवाला और व्यापारिक लेनदेन में होने वाली धोखाधड़ी तक सीमित थी. उस समय आयात-निर्यात के दौरान विदेशी मुद्रा को भारत से बाहर भेजने या छिपाने के मामलों की पहली बार गहन जांच की गई थी.

ईडी की सबसे चर्चित रेड

पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने कई हाई-प्रोफाइल मामलों में छापेमारी की है. इन रेड ने देश की राजनीति और कॉर्पोरेट जगत को हिला कर रख दिया है. आइये जानते हैं ईडी की कार्रवाई से जुड़े कुछ बड़े मामलों को…

विजय माल्या और नीरव मोदी केस: बैंकों के हजारों करोड़ रुपये लेकर विदेश भागने वाले इन कारोबारियों की हजारों करोड़ की संपत्ति ईडी ने कुर्क की. यह FEOA कानून के तहत की गई सबसे बड़ी कार्रवाई थी.

शराब नीति घोटाला (दिल्ली): इस मामले में ईडी की छापेमारी और उसके बाद हुई गिरफ्तारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरीं.

शिक्षक भर्ती घोटाला (पश्चिम बंगाल): पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के घर पर हुई छापेमारी, जहां से नोटों के पहाड़ (करीब 50 करोड़ नकद) बरामद हुए, ईडी के इतिहास की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक है.

नेशनल हेराल्ड मामला: गांधी परिवार से जुड़ी पूछताछ और यंग इंडियन के दफ्तरों पर छापेमारी भी काफी चर्चा में रही.

