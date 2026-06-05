Explainer: बिजली संकट के बीच जानिए AI खींच रहा कितनी बिजली? कितनी इलेक्ट्रिसिटी सोख रहे हैं डेटा सेंटर

AI Electricity Consumption: आर्टिफिशियल इंटेंलीजेंस (AI) आज नॉर्मल वर्कप्लेस का हिस्सा है. हर किसी के फोन में AI चैटबॉट इंस्टॉल्ड है. वहीं, भीषण गर्मी के बीच देश के कोने-कोने में बिजली लगातार कट रही है. पर्यावरण की साइकिल अब बिगड़ती दिखाई पड़ती है. बढ़ते बिजली संकट और बढ़ते AI यूज के यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU-INWEH) की एक रिपोर्ट के अनुसार, AI को चालू रखने वाले डेटा सेंटर्स इस साल दुनिया के पांचवें सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर बन सकते हैं. इन डेटा सेंटर की बिजली खपत रूस और जापान जैसे देश के बिजली खपत के लेवल को छूने वाली है.
डेटा सेंटर्स विशाल कंप्यूटर सर्वरों के नेटवर्क होते हैं जो AI एल्गोरिदम और डेटा को चौबीसों घंटे प्रोसेस करते हैं. इन शक्तिशाली मशीनों को लगातार चलाने और उनके अत्यधिक गर्म होने पर उन्हें ठंडा रखने के लिए विशाल बिजली और पानी की जरूरत होती है.
वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार, डेटा सेंटर्स दुनिया की कुल बिजली का लगभग 1.5% हिस्सा खा रहे थे, लेकिन एआई बूम के बाद यह मांग बेहद खतरनाक रफ्तार से बढ़ रही है.
पूरी तरह नहीं, क्योंकि केवल कार्बन फुटप्रिंट को मापना गलत है. एग्जामपल के लिए बायोएनर्जी अपनाने से कार्बन उत्सर्जन तो घटता है, लेकिन इससे पानी की खपत 30 गुना और जमीन की जरूरत 100 गुना तक बढ़ जाती है.
मांग अत्यधिक बढ़ने से बिजली ग्रिड पर भारी दबाव है; प्रमुख ग्रिड ऑपरेटरों के अनुसार, बिजली की सप्लाई कॉस्ट में साल 2024 से अब तक रिकॉर्ड 645% की भारी वृद्धि दर्ज की जा चुकी है.
संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (UNU-INWEH) की नई रिपोर्ट ने एआई के भविष्य को लेकर बेहद डरावने आंकड़े पेश किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2030 तक दुनिया भर के एआई डेटा सेंटर्स हर साल 945 टेरावॉट-घंटे बिजली का इस्तेमाल करेंगे। यह आंकड़ा इतना विशाल है कि इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे विशाल आबादी वाले देशों की बिजली जरूरतों को तीन बार पूरा किया जा सकता है।
अर्थ डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, AI केवल कोडिंग या डिजिटल फाइलों तक सीमित नहीं है, इसे असल प्राकृतिक संसाधनों की भारी बलि देनी पड़ती है. डेटा सेंटर्स के प्रोसेसरों को ठंडा रखने के लिए हर साल जितने पानी की जरूरत होगी, उससे पूरे उप-सहारा अफ्रीका के लोगों की पानी की किल्लत दूर हो सकती है. इसके अलावा, इन पावर प्लांट्स और सर्वर बिल्डिंग्स को स्थापित करने के लिए जकार्ता शहर से दोगुने क्षेत्रफल जितनी जमीन की आवश्यकता होगी.
बिजली ट्रांसमिशन और वितरण करने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी Exelon के सीईओ केल्विन बटलर के अनुसार, ग्रिड को सुरक्षित और चालू रखना हर दिन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. एआई की बेलगाम मांग की वजह से साल 2024 के बाद से पावर ग्रिड की सप्लाई कॉस्ट में 645% की अविश्वसनीय बढ़ोतरी देखी गई है. इस समस्या से निपटने के लिए बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र अगले पांच वर्षों में करीब 1.1 ट्रिलियन डॉलर का ऐतिहासिक निवेश करने की तैयारी में है.
ज्यादातर तकनीकी कंपनियां अपने एआई मॉडल्स को ‘नेट-जीरो’ या कार्बन-मुक्त दिखाने की होड़ में लगी हुई हैं. ऊर्जा एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट को देखना पर्यावरण की अधूरी तस्वीर देखने जैसा है. जब हम कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन को छोड़कर बायोएनर्जी या अन्य साधनों की तरफ बढ़ते हैं, तो कार्बन भले ही 70% कम हो जाए, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोतों और जंगलों की जमीन पर इसका विनाशकारी प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है.
वर्तमान में AI और डेटा सेंटर्स दुनिया के पांचवें सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में उभर रहे हैं, जो सीधे तौर पर जापान और रूस जैसे बड़े औद्योगिक देशों के बीच खड़े दिखाई देते हैं. जैसे-जैसे भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में सुपरकंप्यूटिंग और एआई टूल्स का चलन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे स्थानीय स्तर पर ग्रिड फेलियर और लोड शेडिंग का खतरा बढ़ रहा है. बिना ठोस और पर्यावरण-अनुकूल नीतिगत बदलावों के, यह डिजिटल क्रांति एक बड़े संसाधन युद्ध में बदल सकती है.
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