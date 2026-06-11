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FIFA World Cup 2026: पहली बार कब और कहां खेला गया था FIFA वर्ल्ड कप? जानिए कौन-सी टीम बनी थी विजेता

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप दुनिया के सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंटों में से एक हैं. ऐसे में क्या आप बता पाएंगे की पहली बार ये टूर्नामेंट कब खेला गया था.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 11, 2026, 7:35 PM IST
FIFA World Cup 2026
दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप कब और कहां हुआ? (Image: AI)

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको कर रहे हैं. इस स्टोरी में हम आज हम आपको ये टूर्नामेंट कब और कहा हुआ था और इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बता रहे हैं. पहले वर्ल्ड कप में सिर्फ 13 देशों ने हिस्सा लिया था. फीफा ने समय के साथ टूर्नामेंट का दायरा बढ़ाया. 1982 में पहली बार टीमों की संख्या 24 की गई. इसके बाद 1998 में यह बढ़कर 32 हो गई. अब 2026 वर्ल्ड कप में 48 टीमें खेलेंगी. पिछले 44 साल में हिस्सा लेने वाले देशों की संख्या दोगुनी हो चुकी है.

कब और कहां हुआ था पहला फीफा वर्ल्ड कप?

दुनिया के पहले फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 में मोंटेवीडियो, उरुग्वे (दक्षिण अमेरिकी देश), जिसमें मैच 13 जुलाई से 30 जुलाई चले थे. पहले वर्ल्ड कप का पहला मैच फ्रांस और मैक्सिको के बीच खेला गया था.

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पहला फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जाती था?

fifa.com के आंकड़ों के अनुसार 1930 में हुए पहले फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच मोंटेवीडियो शहर में खेला गया था और इसका फाइनल मुकाबला मेजबान उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था. इस मैच में उरुग्वे ने अर्जेंटीना 4-2 से हराकर विश्वकप का खिताब अपने नाम किया था. टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए फाइनल के अगले दिन उरुग्वे में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था.

2026 वर्ल्ड कप में हुआ सबसे बड़ा बदलाव

पहले जहां 32 देश खेलते थे, वहीं अब 48 देशों को मौका मिला है. इससे कई नए और छोटे देशों को भी विश्व कप में जगह मिली है. इस बार 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप में चार टीमें होंगी. सभी टीमें तीन-तीन मैच खेलेंगी. हर ग्रुप की टॉप दो टीमें सीधे अगले दौर में पहुंचेंगी. इसके अलावा आठ बेहतरीन तीसरे स्थान वाली टीमें भी नॉकआउट राउंड में जगह बनाएंगी. पहले वर्ल्ड कप का नॉकआउट दौर राउंड ऑफ 16 से शुरू होता था. लेकिन 2026 में पहली बार राउंड ऑफ 32 खेला जाएगा. इसके बाद राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे. इससे कुल मैचों की संख्या भी पहले से ज्यादा हो जाएगी.

48 टीमों के फॉर्मेट का फायदा कई देशों को मिला है. इराक 40 साल बाद वर्ल्ड कप में वापसी कर रहा है, जबकि स्कॉटलैंड 28 साल बाद टूर्नामेंट खेलेगा. वहीं जॉर्डन, उज़्बेकिस्तान, कुराकाओ और काबो वर्डे जैसे देश पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में नजर आएंगे.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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