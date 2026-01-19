By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Flight window seat: सबको चाहिए विंडो सीट, फिर प्लेन में हर खिड़की के सामने क्यों नहीं होती सीट? जानिए इसकी वजह
Flight window seat arrangement: विमान की सीटें खिड़कियों के सामने नहीं होतीं क्योंकि सुरक्षा के लिए खिड़कियों की जगह पहले से तय होती है. इसके अलावे एयरलाइंस मुनाफा कमाने के लिए सीटों की संख्या बढ़ा देती हैं. यह इंजीनियरिंग की मजबूती और व्यावसायिक जरूरतों के बीच का एक अनिवार्य समझौता है.
फ्लाइट बुक करते समय ज्यादातर यात्री विंडो सीट को ही प्रायोरिटी देते हैं ताकि वे बादलों और आसमान के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा सकें. सफर के समय फ्लाइट में चढ़ने के बाद यात्रियों को अक्सर सीट पर बैठने के बाद पता चलता है कि खिड़की या तो बहुत आगे है या बहुत पीछे. यह सिचुएशन उन यात्रियों के लिए काफी निराशाजनक होती है जो हवाई सफर के दौरान फोटोग्राफी या प्लेन से बाहर दुनिया को निहारना करना पसंद करते हैं. लोग इसे डिजाइन की गलती मान सकते हैं, लेकिन इसके पीछे गहरी इंजीनियरिंग और एयरलाइंस की अपनी कमर्शियल कैलकुलेशन छिपी होती है.
विमान की स्ट्रक्चरल डिजाइन
विमान की खिड़कियों की जगह सबसे पहले तय की जाती है और यह पूरी तरह से विमान की मजबूती पर निर्भर करती है. विमान के फ्यूजलेज (मुख्य ढांचा) को हवा के दबाव और ऊंचाई पर होने वाले तनाव को झेलने के लिए एक खास डिजाइन में बनाया जाता है. खिड़कियों को समान दूरी पर रखा जाता है ताकि विमान की बनावट में कोई कमजोरी न आए. निर्माताओं के लिए खिड़की की जगह तय करते समय यात्रियों की सीट की स्थिति गौण होती है, उनकी प्राथमिकता विमान की सुरक्षा और मजबूती होती है.
एयरलाइंस का अपना सीटिंग अरेंजमेंट
हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां (जैसे बोइंग या एयरबस) खिड़कियों के साथ विमान तैयार कर देती हैं, लेकिन उसके अंदर सीटें कैसे लगेंगी, यह पूरी तरह से एयरलाइंस कंपनी तय करती है. हर एयरलाइन अपनी जरूरत और मुनाफे के हिसाब से सीटों की पंक्तियों (Rows) के बीच की दूरी कम या ज्यादा रखती है. चूंकि एयरलाइंस ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को बिठाना चाहती हैं, इसलिए वे सीटों की संख्या बढ़ा देती हैं, जिससे सीटों का तालमेल पहले से बनी खिड़कियों के साथ बिगड़ जाता है.
लेग-रूम और सीटों के बीच का अंतर
अलग-अलग उड़ानों में लेग-रूम (Leg-room) अलग-अलग होता है. इकोनॉमी क्लास में सीटें पास-पास होती हैं, जबकि बिजनेस क्लास में उनके बीच की दूरी काफी अधिक होती है. जब कोई एयरलाइन अपने केबिन को रिडीजाइन करती है और सीटों की कतारें बढ़ाती है, तो वे सीटें खिड़कियों के सामने से हटकर बीच के हिस्से (पैनल) के पास आ जाती हैं. यही वजह है कि एक ही मॉडल के विमान में अलग-अलग एयरलाइंस के पास अलग-अलग सीट-विंडो अलाइनमेंट होता है.
इंजीनियरिंग और एयर प्रेशर का संतुलन
विमान जब 35,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तो बाहर और अंदर के दबाव में जमीन-आसमान का अंतर होता है. खिड़कियों के बीच का जो ठोस हिस्सा होता है, वह विमान को फटने या दबाव के कारण टूटने से बचाता है. यदि हर सीट के ठीक सामने खिड़की बनाई जाए, तो विमान के ढांचे में बहुत अधिक छेद करने पड़ेंगे, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए सुरक्षा नियमों के कारण खिड़कियों की संख्या और स्थान को सीमित रखा जाता है.
क्या कभी मिल पाएगा सही अलाइनमेंट?
पूरी तरह से सही अलाइनमेंट तभी संभव है जब एयरलाइंस सीटों के बीच उतनी ही दूरी रखें जितनी विमान निर्माता ने खिड़कियों के बीच रखी है, लेकिन मुनाफे की होड़ में सीटों की संख्या बढ़ाना एयरलाइंस की मजबूरी है. हालांकि, कुछ एयरलाइंस अब ऐसी तकनीक पर काम कर रही हैं जहां भविष्य में डिजिटल खिड़कियां या वर्चुअल स्क्रीन दी जा सकें, जिससे यात्री को खिड़की की सही जगह न होने पर भी बाहर का नजारा स्पष्ट दिखाई दे सके.
