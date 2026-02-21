Hindi Gk

France Enacts Strict Laws To Prevent Food Waste Know Rule In Hindi

खाना फेंका तो लगेगा लाखों का जुर्माना! इस देश ने बनाया अनोखा कानून; क्या भारत में भी लागू हो सकता है ऐसा नियम

France Food Waste Law: दुनिया में खाने की बर्बादी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए फ्रांस की सरकार एक सख्त कानून लेकर आई है. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां..

France Food Waste Law (Image: pixabay.com)

France Food Waste Law: दुनिया के कई देशों में खाने की बर्बादी एक बड़ी समस्या बन चुकी है. जहां एक तरफ हर रोज लाखों लोग भूखे सोते हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में खाने लायक भोजन कूड़े में फेंक दिया जाता है. इसी समस्या को रोकने के लिए फ्रांस ने बेहद सख्त कानून लागू किया है. इस कानून का मकसद है कि जो खाना खाने योग्य है, उसे नष्ट करने के बजाय जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए. ऐसे में अगर कोई बिना खराब हुए भोजन को फेंकता हुआ पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है.

Highlights फ्रांस में खाने योग्य भोजन फेंकना कानूनन अपराध माना जाता



बचे भोजन को फूड बैंक और चैरिटी को देना जरूरी



नियम तोड़ने पर करीब अस्सी लाख रुपये तक भारी जुर्माना

क्या है फ्रांस का फूड वेस्ट कानून?

फ्रांस का यह नियम खास तौर पर बड़े सुपरमार्केट और दुकानों पर लागू होता है. इस कानून के मुताबिक अगर खाना एक्सपायरी डेट से पहले खाने योग्य है, तो उसे फेंकना या जानबूझकर खराब करना गैरकानूनी माना जाता है. दुकानों में बचा हुआ भोजन फूड बैंक या चैरिटी संस्थाओं को दान करना जरूरी है. कई जगह कंपनियों को जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ समझौते भी करने होते हैं. इससे भोजन सीधे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है.

कितना लगता है जुर्माना?

इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने भारी जुर्माने का प्रावधान किया है. अगर कोई सुपरमार्केट खाने योग्य भोजन फेंकते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 75,000 यूरो यानी भारतीय रुपये में करीब 80 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है. इस कानून का मकसद लोगों को खाने की बर्बादी के प्रति जिम्मेदार बनाना है.

खाने की बर्बादी सिर्फ भूख से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है. जब खाना कचरे में जाता है, तो उससे गैसें निकलती हैं जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाती हैं. भोजन के उत्पादन में पानी, बिजली और मेहनत लगती है, इसलिए इसे बचाना जरूरी है. फ्रांस के इस नियम से जरूरतमंद लोगों को भोजन मिलता है और कचरे की मात्रा भी कम होती है.

दूसरे देश भी अपना रहे हैं ऐसा मॉडल

फ्रांस के बाद कई देशों ने भोजन की बर्बादी कम करने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं. उदाहरण के तौर पर स्पेन ने भी नया कानून बनाया है, जिसमें सुपरमार्केट और रेस्तरां को बचा हुआ खाना दान करने और बर्बादी कम करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे नियम दुनिया में भूख और संसाधनों की बर्बादी दोनों को कम करने में मदद कर सकते हैं.

क्या भारत में बन सकता है ऐसा कानून?

भारत में भी खाने की बर्बादी रोकने के लिए ऐसा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा. देश की बड़ी आबादी अलग-अलग राज्यों के नियम और सप्लाई चेन की कमजोर व्यवस्था बड़ी चुनौती बन सकती है. हालांकि फूड बैंक नेटवर्क को मजबूत करने और जागरूकता बढ़ाने से खाने की बर्बादी को एक हद तक कम किया जा सकता है.

Add India.com as a Preferred Source