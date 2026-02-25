Hindi Gk

Gen Z Slang Words Meaning Explained Popular Social Media Chat Codes

Gen Z के 10 कोड वर्ड्स जिसके बारे में शायद ही जानते हो मिलेनियल्स, क्या आपको पता है इनका मतलब

Gen Z Words Meaning: जेन जी लोग आजकल कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां..

gen z slang

Gen Z Words Meaning: आज के समय में सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैटिंग ने लोगों के बात करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. खासकर नई पीढ़ी यानी Gen Z ऐसे कई छोटे-छोटे शब्द और कोड वर्ड्स इस्तेमाल करती है, जिन्हें समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. कई बार मिलेनियल्स या बड़े लोग इन शब्दों को पढ़कर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है. अगर आप भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप या ऑनलाइन चैट में इन शब्दों को देखते हैं, तो यहां आसान भाषा में इनके मतलब जानिए.

Gen Z कौन होते हैं?

Gen Z यानी Generation Z उन लोगों को कहा जाता है जिनका जन्म लगभग साल 1997 से 2012 के बीच हुआ है. यह पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है. इसलिए इनकी बातचीत का तरीका भी काफी अलग और तेज हो गया है. यह लोग लंबे वाक्यों की जगह छोटे शब्दों, शॉर्ट फॉर्म और स्लैंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.

Gen Z के 10 कोड वर्ड्स और उनका मतलब

FRFR क्या होता है?

FRFR का मतलब होता है “For Real For Real”. इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी बात पर जोर देकर कहना चाहता है कि वह पूरी तरह सच बोल रहा है या सामने वाले से पूरी तरह सहमत है.

IYKYK का मतलब क्या है?

IYKYK यानी “If You Know, You Know”. इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई बात सिर्फ खास लोगों या किसी खास अनुभव वाले लोगों को ही समझ आती है. अक्सर इसे इनसाइड जोक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है.

No Cap क्यों कहा जाता है?

No Cap का मतलब होता है “बिल्कुल सच” या “कोई झूठ नहीं”. जब कोई व्यक्ति अपनी बात को पूरी ईमानदारी से कहना चाहता है, तब वह No Cap लिखता या बोलता है.

Bet का मतलब सिर्फ शर्त नहीं होता

Gen Z की भाषा में Bet का मतलब शर्त नहीं बल्कि “ठीक है”, “ओके” या “डील पक्की” होता है. जैसे अगर कोई प्लान बनाया जाए और सामने वाला Bet बोले, तो इसका मतलब है वह तैयार है.

Add India.com as a Preferred Source

Rizz क्या होता है?

Rizz शब्द Charm या Charisma के लिए इस्तेमाल होता है. अगर कोई व्यक्ति लोगों को आसानी से इंप्रेस कर लेता है या फ्लर्ट करने में माहिर होता है, तो कहा जाता है कि उसके पास अच्छा Rizz है.

Delulu किसे कहते हैं?

Delulu, Delusional शब्द का छोटा रूप है. इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई इंसान हकीकत से दूर कल्पनाओं या गलत उम्मीदों में जी रहा हो. सोशल मीडिया पर यह मजाकिया अंदाज में ज्यादा बोला जाता है.

Slay का नया मतलब क्या है?

Slay का मतलब किसी को हराना नहीं बल्कि शानदार काम करना या बेहद अच्छा दिखना होता है. अगर किसी ने अच्छा आउटफिट पहना हो या बेहतरीन प्रदर्शन किया हो, तो लोग कहते हैं — “You Slay!”

Situationship क्या होता है?

Situationship ऐसा रिश्ता होता है जो दोस्ती से ज्यादा हो लेकिन पूरी तरह रिलेशनशिप भी न हो. यानी दोनों लोगों के बीच जुड़ाव होता है, लेकिन कोई आधिकारिक कमिटमेंट नहीं होता.

FOMO क्यों होता है?

FOMO का मतलब है “Fear Of Missing Out” यानी किसी खास मौके या ट्रेंड को मिस कर देने का डर. सोशल मीडिया पर दूसरों की पोस्ट देखकर कई लोगों को ऐसा महसूस होता है.

TBH का मतलब क्या है?

TBH यानी “To Be Honest”, जब कोई व्यक्ति अपनी बात ईमानदारी से या खुलकर कहना चाहता है, तब इस शब्द का इस्तेमाल करता है. यह चैटिंग में काफी आम हो चुका है.