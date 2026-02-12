By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
General Knowledge: भारत के किन दो शहरों को कहा जाता है 'जुड़वा शहर'? GK ये 10 सवाल बढ़ाएंगे आपका नॉलेज
GK Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए जनरल नॉलेज एक जरूरी विषय है. अगर आपके पास इस विषय की अच्छी नॉलेज हैं तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं.
GK Quiz Questions And Answers: प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए सामान्य ज्ञान (GK) बहुत जरूरी है. अगर आपकी इस विषय पर अच्छी पकड़ है, तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं. GK न तो बहुत कठिन है और न ही बहुत आसान. यह बस हमारे आस-पास घटने वाली जानकारियां होती है. इस स्टोरी में हम जनरल नॉलेज से जुड़ 10 ऐसे सवाल लेकर आएं है, जो अक्सर सरकार नौकरी के एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं. तो आइए जानते हैं इन सवालों का जवाब..
GK Quiz के सवाल और जवाब (GK Quiz Q&A)
1. टूथब्रश का आविष्कार कब हुआ था?
A. 1750
B. 1780
C. 1800
D. 1820
सही उत्तर: B. 1780
2. भारत के किन शहरों को ‘जुड़वां शहर’ कहा जाता है?
A. मुंबई – पुणे
B. दिल्ली – नोएडा
C. हैदराबाद – सिकंदराबाद
D. चेन्नई – मदुरै
सही उत्तर: C. हैदराबाद – सिकंदराबाद
3. ‘गोल्डन गेट का शहर’ किसे कहा जाता है?
A. न्यूयॉर्क
B. लॉस एंजिल्स
C. सैन फ्रांसिस्को
D. शिकागो
सही उत्तर: C. सैन फ्रांसिस्को
4. थॉमस कप किस खेल से संबंधित है?
A. क्रिकेट
B. टेनिस
C. हॉकी
D. बैडमिंटन
सही उत्तर: D. बैडमिंटन
5. भारत का सबसे व्यस्त पुल कौन सा है?
A. बांद्रा-वर्ली सी लिंक
B. हावड़ा ब्रिज
C. महात्मा गांधी सेतु
D. लक्ष्मण झूला
सही उत्तर: B. हावड़ा ब्रिज
6. ‘सात पहाड़ियों का शहर’ किसे कहा जाता है?
A. एथेंस
B. इस्तांबुल
C. रोम
D. पेरिस
सही उत्तर: C. रोम
7. भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थीं?
A. इंदिरा गांधी
B. मायावती
C. सुचेता कृपलानी
D. सरोजिनी नायडू
सही उत्तर: C. सुचेता कृपलानी
8. हीरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है?
A. भारत
B. रूस
C. दक्षिण अफ्रीका
D. ऑस्ट्रेलिया
सही उत्तर B. रूस
9. जो वस्तु प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती, उसे क्या कहते हैं?
A. पारदर्शी
B. अर्धपारदर्शी
C. अपारदर्शी
D. परावर्तक
सही उत्तर: C. अपारदर्शी
10. खाली कमरे में बोलने पर गूंज (Echo) क्यों होती है?
A. हवा की गति के कारण
B. ध्वनि अवशोषित हो जाती है
C. ध्वनि तरंगें टकराकर वापस लौटती हैं
D. तापमान बढ़ने के कारण
सही उत्तर: C. ध्वनि तरंगें टकराकर वापस लौटती हैं
इन परीक्षाओं के लिए हैं उपयोगी
SSC, UPSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान (GK) के ये 10 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं. ये सवाल प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों ही परीक्षाओं में आपकी मदद करते हैं और आपकी बेसिक जानकारी को पक्का करते हैं. रोजाना जीके का अभ्यास करने से न केवल याददाश्त अच्छी होती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इतिहास, भूगोल और करेंट अफेयर्स से जुड़े ये प्रश्न आपको परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद करेंगे.
