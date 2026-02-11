Hindi Gk

‘इत्र की राजधानी’ कौन सा शहर कहलाता है? दीजिए इन 10 सवालों के जवाब, जो हिला देंगे आपका दिमाग

GK Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए जनरल नॉलेज एक जरूरी विषय है. इस स्टोरी में हम आप के लिए जीके के 10 सवाल लेकर आए हैं.

GK Quiz Questions And Answers: जनरल नॉलेज हर किसी के लिए बहुत जरूरी है. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजें होती हैं, जिनके पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते. विज्ञान की दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है और ऐसे रोचक तथ्य हमें चौंकाते भी हैं. ऐसे सवाल और जवाब न सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाते हैं, बल्कि सोचने पर भी मजबूर करते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है. इसी वजह से हम आपके लिए जनरल नॉलेज की एक क्विज लेकर आए हैं.

GK Quiz के सवाल और जवाब (GK Quiz Q&A)

1. अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में बनाई गई थीं?

उत्तर: गुप्त साम्राज्य

2. सात पहाड़ियों का नगर कौन-सा कहलाता है

उत्तर: रोम

3. ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं?

उत्तर: लावा

4. धरती पर सबसे खतरनाक जहरीली मकड़ी कौन सी है?

उत्तर: सिडनी फनल-वेब और ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर

5. गंगा नदी किस सागर में मिलती है?

उत्तर: अरब सागर

6. मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है?

उत्तर: नर्मदा नदी

7. ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है?

उत्तर: 40-60 किमी ऊपर स्थित है.

8. आरबीआई की ओर से जारी की गई पहली करेंसी नोट कौन सी थी?

उत्तर: 5 रुपये

9. पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया था?

उत्तर: एथेंस

10. ‘इत्र की राजधानी’ कौन सा शहर कहलाता है?

उत्तर: कन्नौज

किन किन परीक्षाओं के लिए है उपयोगी?

जनरल नॉलेज के 10 सवाल एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. ये सवाल प्रीलिम्स और मेन्स दोनों में मददगार होते हैं और आपकी बुनियादी जानकारी को मजबूत बनाते हैं. रोजाना जीके के सवालों का अभ्यास करने से याददाश्त बेहतर होती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है. ये प्रश्न देश, दुनिया, इतिहास, भूगोल और करेंट अफेयर्स से जुड़े होते हैं, जो परीक्षा के पैटर्न को समझने में मदद करते हैं. इन्हें हल करना परीक्षा की तैयारी को और असरदार बनाता है.