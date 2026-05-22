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Government Employees Have Right To Their Desired Posting Or Transfer Allahabad High Court Clarified When They Will Receive A Posting Near Their Home

क्या सरकारी कर्मचारी को मनचाहा पोस्टिंग-ट्रांसफर का अधिकार है? इलाहाबाद HC ने बताया कब मिलेगी घर के पास पोस्टिंग

Allahabad High Court transfer-posting ruling: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के पास अपनी पसंद की जगह पर पोस्टिंग का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, ट्रांसफर नौकरी का एक अनिवार्य हिस्सा है और आदेश मिलने पर कर्मचारी को सबसे पहले अपनी नई पोस्टिंग पर योगदान देना होगा.

मनचाहा ट्रांसफर-पोस्टिंग सरकारी कर्मचारियों का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Allahabad HC Government employee transfer rights: क्या आप भी सरकारी नौकरी में हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा में रहकर अपने मनपसंद ट्रांसफर का इंतजार कर रहा है? अक्सर लोग अपनी पारिवारिक सहूलियत के लिए घर के पास या पसंदीदा शहर में पोस्टिंग चाहते हैं और न मिलने पर अदालतों का रुख करते हैं. लेकिन हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाया है जो हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है. आइए जानते हैं कि ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है….

मनचाही ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार?

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि किसी भी सरकारी सेवक के पास अपनी पसंद की जगह पर तैनात रहने का कोई निहित या मौलिक अधिकार (Vested Right) नहीं होता है. जस्टिस मंजू रानी चौहान ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफर पूरी तरह से सेवा का एक हिस्सा (Incident of Service) है. जनहित या प्रशासनिक आवश्यकताओं के तहत किए गए तबादलों को कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर चुनौती नहीं दे सकते.

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क्या है यह पूरा मामला?

यह मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की याचिका से जुड़ा है, जिनका तबादला जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसी ब्लॉक के दूसरे स्कूल में कर दिया था. शिक्षक ने इस ट्रांसफर ऑर्डर का पालन करने और नए स्कूल में जॉइन करने के बजाय सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि बार-बार समय दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने नए ट्रांसफर स्थान पर ड्यूटी जॉइन नहीं की, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ट्रांसफर आदेश पूरी तरह प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनमें अदालती हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब यह साबित हो कि ट्रांसफर दुर्भावना से या नियमों के गंभीर उल्लंघन में किया गया है. कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता कानूनी रूप से नई जगह पर रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है. यदि उन्हें कोई निजी समस्या है, तो वे जॉइन करने के बाद ही सक्षम अधिकारियों के सामने अपनी बात रख सकते हैं.

कब मिलेगी घर के पास पोस्टिंग?

सरकारी कर्मचारी को मनचाहा पोस्टिंग पाने मांगने का कोई प्रावधान नहीं है. सरकार और प्रशासन जरूरत के हिसाब से कर्मचारियों को ट्रांसफर कर सकती है. वहीं, नौकरी के आखिरी कुछ वर्षों में कई विभाग अपने कर्मचारी को होम पोस्टिंग देती है. हालांकि, मनचाहा पोस्टिंग पाने का उनका कोई अधिकार नहीं है.

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