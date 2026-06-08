अगर कार में साथ बैठी हो महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग, नहीं रोकेगी ट्रैफिक पुलिस! इस शहर में लागू हुआ ये खास चेकिंग नियम

Gurugram Traffic Police Rules: आप फैमिली के साथ घर से निकले और अगले चौराहे पर पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के नाम पर रोक लिया. भले ही इंसान के पास सारे कागज हो, लेकिन वह थोड़ा असहज हो जाता है. ऐसा नहीं कि उसके पास कागज ना हो, या वह नियमों को ताक पर रखकर ड्राइविंग कर रहा हो, बल्कि उसके साथ उसकी फैमिली है. इन्हीं पहलूओं को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक चेकिंग नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, गुरुग्राम में अब कार में महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के होने पर पुलिस बेवजह गाड़ी नहीं रोकेगी.
गुरुग्राम पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर इस बदलाव की जानकारी दी है. पुलिस आयुक्त के आदेशानुसार, कार में फैमिली के साथ होने पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही चेकिंग की जा सकती है. ऐसे वाहनों को बिना किसी ठोस या कानूनी वजह के वाहनों को रोकना पूरी तरह प्रतिबंधित है. साथ ही चेकिंग के दौरान गाड़ी में महिला, बच्चा या बुजुर्ग होने पर पुलिसकर्मी को संवेदनशीलता बरतनी होगी.
आम जनता की सुविधा के लिए गुरुग्राम पुलिस का महत्वपूर्ण निर्णय
♂️ पुलिस आयुक्त, गुरुग्राम के निर्देशानुसार परिवार, महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों को लेकर चल रहे वाहनों को बिना उचित कारण नहीं रोका जाएगा।
यदि किसी वाहन को बिना वैध कारण रोका जाता है, तो संबंधित… pic.twitter.com/lMQIajcFpT
— Gurugram Police (@gurgaonpolice) June 6, 2026
यदि कोई पुलिसकर्मी नियम का उल्लंघन करके आपकी गाड़ी रोकता है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने व्हाट्सऐप (WhatsApp) शिकायत सेवा शुरू की है. साथ ही, आप पुलिस कमिश्नर (CP) गुरुग्राम के नंबर 9999981801 पर मैसेज भी कर सकते हैं. पुलिस कमिश्नर के अलावा, लोग डीसीपी ट्रैफिक (DCP Traffic) के नंबर 9999981808 पर भी संपर्क किया जा सकता है. शिकायत करते समय लोगों को पुलिसकर्मी की फोटो और गाड़ी रोकने की जगह री जानकारी देनी होगी.
गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कहा है कि इन नियमों की अनदेखी करने वाले पुलिसकर्मियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग शिकायत की सत्यता जांचने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच शुरू करेगा. वहीं, नागरिकों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वे केवल जायज मामलों में ही इस हेल्पलाइन का उपयोग करें.
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