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अगर कार में साथ बैठी हो महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग, नहीं रोकेगी ट्रैफिक पुलिस! इस शहर में लागू हुआ ये खास चेकिंग नियम

Family Car Checking Rules Gurugram: गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक चेकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब कार में महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के होने पर पुलिस गाड़ी को बेवजह नहीं रोकेगी. वहीं, आम नागरिक इस नियम के उल्लंघन की शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 8, 2026, 2:35 PM IST
Gurugram police
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की बड़ी पहल

 Gurugram Traffic Police Rules: आप फैमिली के साथ घर से निकले और अगले चौराहे पर पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के नाम पर रोक लिया. भले ही इंसान के पास सारे कागज हो, लेकिन वह थोड़ा असहज हो जाता है. ऐसा नहीं कि उसके पास कागज ना हो, या वह नियमों को ताक पर रखकर ड्राइविंग कर रहा हो, बल्कि उसके साथ उसकी फैमिली है.  इन्हीं पहलूओं को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक चेकिंग नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के मुताबिक, गुरुग्राम में अब कार में महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों के होने पर पुलिस बेवजह गाड़ी नहीं रोकेगी.

गुरुग्राम पुलिस की खास पहल

गुरुग्राम पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स (X) हैंडल पर इस बदलाव की जानकारी दी है. पुलिस आयुक्त के आदेशानुसार, कार में फैमिली के साथ होने पर केवल विशेष परिस्थितियों में ही चेकिंग की जा सकती है. ऐसे वाहनों को बिना किसी ठोस या कानूनी वजह के वाहनों को रोकना पूरी तरह प्रतिबंधित है. साथ ही चेकिंग के दौरान गाड़ी में महिला, बच्चा या बुजुर्ग होने पर पुलिसकर्मी को संवेदनशीलता बरतनी होगी.

और पढ़ें: गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का जापानी टूरिस्ट से रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल, DSP ने तुरंत लिया कड़ा एक्शन

शिकायत के लिए स्पेशल नंबर

यदि कोई पुलिसकर्मी नियम का उल्लंघन करके आपकी गाड़ी रोकता है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने व्हाट्सऐप (WhatsApp) शिकायत सेवा शुरू की है. साथ ही, आप पुलिस कमिश्नर (CP) गुरुग्राम के नंबर 9999981801 पर मैसेज भी कर सकते हैं. पुलिस कमिश्नर के अलावा, लोग डीसीपी ट्रैफिक (DCP Traffic) के नंबर 9999981808 पर भी संपर्क किया जा सकता है. शिकायत करते समय लोगों को पुलिसकर्मी की फोटो और गाड़ी रोकने की जगह री जानकारी देनी होगी.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कहा है कि इन नियमों की अनदेखी करने वाले पुलिसकर्मियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. विभाग शिकायत की सत्यता जांचने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ जांच शुरू करेगा. वहीं, नागरिकों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वे केवल जायज मामलों में ही इस हेल्पलाइन का उपयोग करें.

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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