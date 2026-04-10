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मजदूरों के लिए बनाई गई थी शराब! बियर-व्हीस्की, वाइन या रम... कौन हुआ पहले फेमस? जानें लिकर इंडस्ट्री का इतिहास
History of alcoholic beverages: लिकर के आज कई रुप में फेमस है. व्हीस्की, वाइन बीयर और रम, क्या ये अल्कोहलिक बेवरेज एक ही जगह बनी है या दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में डेवलप हुई है. इसके अलावे भारत में मॉर्डन लिकर इंडस्ट्री कैसे प्रचार-प्रसार हुआ, आइये जानते हैं....
History of Indian Liquor Industry : आज शराब को लेकर देश के राज्यों में अलग-अलग कानून बने हैं. गुजरात-बिहार में शराब यानि लिकर बैन है. दिल्ली-उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गोवा में शराब मार्केट को गवर्मेंट लाइसेंसिंग के द्वारा रेगुलेट करती है. ड्रिंक करके ड्राइव करना अपराध है. ड्रिंक करके ड्राइव करने वाले लोग, अपनी जान के साथ दूसरों के जान को भी जोखिम में डालते हैं. हालांकि, शराब के इतिहास में भारत की अपनी एक अलग पहचान है. आइये जानते हैं अल्कोहलिक बेवरेज के बारे में विस्तार से…
इतिहास में ‘शराब’ का सबसे पुराना जिक्र
माना जाता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट है, जिस पर कभी कुछ नहीं बोला या लिखा गया हो. शराब या लिकर भी इसी में से एक है और लिकर हिस्ट्री में भारत का नाम, इसके योगदान को लेकर बेहद अदब से लिया जाता है. शराब, मदिरा या सुरा का टॉपिक भी ही ऐसा ही है, भले ही इसे अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग नाम से पुकारा जाता रहा हो. homegrown डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिंधु घाटी सभ्यता (Indus Valley Civilisation) में करीब 2000 ईसा पूर्व के मिट्टी के बर्तनों और डिस्टिलेशन का जिक्र आने से पता लगता है कि सिंधु घाटी के लोग अनाज, फल और फूलों से शराब बनाना और उसे फर्मेंट करना जानते थे.
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वैदिक काल की फेमस बुक ऋग्वेद में ‘सोम और सुरा’ का जिक्र मिलता है, जहां सोम को देवताओं का पेय माना गया, वहीं सुरा सामान्य उत्सवों की शराब थी. कौटिल्य का अर्थशास्त्र में भी लिकर का विस्तार से जिक्र आता है. कोटिल्य के अनुसार, मौर्य काल में कौटिल्य ने 12 प्रकार की मदिरा फेमस थी और राज्य लिकर मार्केट को रेगुलेट करती थी. चरक संहिता में आयुर्वेद के इस महान ग्रंथ में करीब 84 प्रकार के मादक पदार्थों की सूची है, जिन्हें शहद, गन्ने, अंगूर और महुआ से बनाया जाता था. आदिवासी परंपरा की बात करें तो भारत के आदिवासी समुदायों में अरा, लोहपानी और महुआ जैसी पारंपरिक शराब बनाने की कला आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी.
मुगल से लेकर आजाद भारत तक
कुरान में शराब पीने की मनाही है. पाबंदी के बावजूद बाबर से लेकर जहांगीर तक, मुगल दरबारों में शराब और नक्काशीदार जाम (Wine Cups) विलासिता का प्रतीक थे. मुगल के बाद अंग्रेज और पुर्तगालियों ने भारत में शराब इंडस्ट्री को फलने-फूलने में मदद की. गोवा में मिलने वाली मशहूर फेनी पुर्तगालियों की ही देन है, जिसे उन्होंने काजू के फल से डिस्टिल करके बनाना सिखाया. वहीं, अंग्रेजों ने भारतीय सेना के लिए रम बनाने के लिए डिस्टिलरी शुरू कीं. पहली ब्रिटिश डिस्टिलरी 1805 में कानपुर में खुली थी. क्या मजदूरों के लिए बनाई गई थी शराब? इस बात को पूरी तरह नकारना गलत नहीं होगा. जब ब्रिटिश राज के दौरान बड़े पैमाने पर सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ, तब मजदूरों और सैनिकों के लिए शराब का कोटा तय किया गया था. भारत में पहली ब्रिटिश डिस्टिलर इसलिए खुली थी ताकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवानों और मजदूरों को रम (Rum) सप्लाई की जा सके. यह ठंड और कड़ी मेहनत के दौरान उनकी थकान और दर्द को कम करने का जरिया था.
बियर को क्यों कहा जाता था लिक्विड ब्रेड?
सुमेरियन सभ्यता में लोग बियर को लिक्विड ब्रेड भी कहते थे. यहां भी खेतों और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को राशन के तौर पर अनाज के साथ बियर दी जाती थी. इतिहासकार बतात हैं कि यह शराब आज की तुलना में बहुत कम नशीली और गाढ़ी होती थी, जो भोजन की कमी को पूरा करती थी. वहीं, मिस्त्र में पिरामिड बनाने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी के तौर पर बियर दी जाती थी. गीजा के पिरामिडों के निर्माण के दौरान, हर मजदूर को हर दिन करीब 4 से 5 लीटर बियर दी जाती थी.
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अलग-अलग अल्कोहलिक बेवरेज की खोज
बता दें कि बियर, दुनिया की सबसे पुरानी अल्कोहलिक बेवरेज है. बियर करीब 7000 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत मेसोपोटामिया. सुमेरियन सभ्यता से हुई. व्हिस्की 15वीं सदी में स्कॉटलैंड और आयरलैंड से शुरू हुई. वोदका पूर्वी यूरोप, रूस और पोलैंड, की देन है, जिसका नाम वोडा (पानी) से आया है. कॉन्यैक, फ्रांस के खास इलाके की ब्रांडेड शराब है, जो 17वीं सदी में वाइन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कोशिश से पैदा हुई. वहीं, टकीला मैक्सिको के ब्लू अगावे पौधे से बनाई जाने वाली खास ड्रिंक है.
दुनिया का सबसे बड़ा लिकर इंडस्ट्री कहां है?
मार्केट कैप के हिसाब से Kweichow Moutai (चीन) और सेल्स वॉल्यूम में AB InBev (बेल्जियम) दुनिया की सबसे बड़ी लिकर इंडस्ट्री है.
दुनिया में सबसे ज्यादा शराब कहां बनती है?
चीन, बियर और माओताई व्हीस्की के प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे अव्वल है.
दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में सेल की जाती है शराब?
चीन, लिकर का सबसे बड़ा मार्केट है, जबकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है.
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