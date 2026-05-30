GK: एक छोटी सी चूक से हुआ था माचिस का आविष्कार, जानिए भारत कब हुई इसकी शुरुआत

Matchstick Invention: आज माचिस हर घर में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसकी खोज एक संयोग का नतीजा थी. करीब 200 साल पहले, साल 1826 में इंग्लैंड के फार्मासिस्ट जॉन वॉकर अपनी लैब में रसायनों के साथ प्रयोग कर रहे थे. उस दौरान उन्होंने एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जो सूखने के बाद लकड़ी पर चिपक गया. जब यह मिश्रण गलती से खुरदुरी सतह से टकराया तो उसमें अचानक आग लग गई. इसी घटना ने दुनिया को पहली माचिस दी. यह खोज पूरी तरह अनजानी थी, लेकिन इसने आग जलाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया.
जॉन वॉकर इंग्लैंड के रहने वाले एक फार्मासिस्ट थे. उनका जन्म 1781 में स्टॉकटन-ऑन-टीज नामक शहर में हुआ था. शुरुआत में उन्होंने सर्जन की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन बाद में दवाइयों का काम शुरू कर दिया. उन्हें रसायन विज्ञान में काफी रुचि थी और वे अक्सर नए प्रयोग करते रहते थे. एक ऐसे ही प्रयोग के दौरान माचिस का आविष्कार हुआ. दिलचस्प बात यह है कि वॉकर ने अपने इस आविष्कार का पेटेंट नहीं कराया. इसी वजह से बाद में कई लोगों ने उनके विचार का इस्तेमाल कर अपनी माचिस बाजार में उतार दी.
जॉन वॉकर ने अपनी खोज को “फ्रिक्शन मैच” नाम दिया. साल 1827 में उन्होंने पहली बार इसे बेचना शुरू किया. यह पतली लकड़ी की तीलियों से बनाई जाती थी, जिनके सिरों पर खास रासायनिक मिश्रण लगाया जाता था. इन्हें किसी खुरदुरी सतह पर रगड़ने से आग जल जाती थी. हालांकि शुरुआती माचिस पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी और कई बार जलता हुआ हिस्सा नीचे गिर जाता था. इसके बावजूद लोगों ने इसे काफी पसंद किया क्योंकि इससे आग जलाना पहले के मुकाबले बहुत आसान हो गया था.
कुछ ही सालों में दूसरे व्यापारियों ने वॉकर की माचिस की नकल करनी शुरू कर दी. साल 1829 में लंदन के सैमुअल जोन्स ने “लूसिफर्स” नाम से माचिस बाजार में उतारी. इसके बाद कई देशों में इस तकनीक को बेहतर बनाया गया. साल 1844 में स्वीडन में आधुनिक माचिस का नया रूप सामने आया, जो ज्यादा सुरक्षित और उपयोगी था. धीरे-धीरे माचिस का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा और यह दुनिया भर में पहुंच गई. बाद में मशीनों के आने से यह एक बड़ा उद्योग बन गया.
भारत में माचिस का इस्तेमाल ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ. शुरुआती दिनों में माचिस विदेशों से आयात की जाती थी. बाद में देश में भी इसका उत्पादन शुरू हुआ. तमिलनाडु का शिवकाशी शहर माचिस उद्योग का बड़ा केंद्र बन गया और आज भी यहां बड़ी मात्रा में माचिस बनाई जाती है. हालांकि लाइटर और गैस इग्नाइटर आने के बाद माचिस की मांग कुछ कम हुई है, लेकिन आज भी यह लाखों घरों की जरूरत बनी हुई है. 200 साल बाद भी जॉन वॉकर का यह साधारण सा आविष्कार लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बना हुआ है.
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