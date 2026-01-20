Hindi Gk

How Aastha Poonia Become First Woman Naval Fighter Pilot Know Her Jouney From From Village To Fighter Plane Cockpit

कौन हैं आस्था पूनिया जिन्होंने नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट बनकर रचा इतिहास? जानें कैसे तय किया गांव से कॉकपिट तक का सफर

Who is Aastha Poonia: आस्था पूनिया ने भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है. उन्होंने अपने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है. उनकी यह उपलब्धि देश की लड़कियों के प्रेरणादायी है, जो अपनी जिंदगी में संघर्षों से लड़कर कुछ हासिल करना चाहती है.

India’s First naval fighter pilot: भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका अब केवल सहायक सेवाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे अब अग्रिम मोर्चे (Combat Roles) पर भी अपनी धाक जमा रही हैं. इसी कड़ी में आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनना एक ऐतिहासिक क्षण है. आस्था पूनिया की यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना की अवनि चतुर्वेदी, सरला ठकराल जैसी महिला पायलटों की विरासत को आगे बढ़ाती है. आइये जानते हैं आस्था पुनिया के बारे में विस्तार से…

कौन हैं आस्था पूनिया?

आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की एक अधिकारी हैं, जिन्होंने नौसेना के लड़ाकू विमान स्ट्रीम में पहली महिला पायलट के रूप में शामिल होकर इतिहास की नई इबारत लिखी हैय विशाखापत्तनम के आईएनएस डेगा (INS Dega) में आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान उन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड (Wings of Gold) से सम्मानित किया गया, जो नौसैनिक विमानन में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

यूपी के बागपत से कॉकपिट तक का सफर

आस्था पूनिया उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के हिसावड़ा गांव की रहने वाली हैं. एक छोटे से गांव से निकलकर नीले आसमान की ऊंचाइयों को छूने का उनका सपना उनकी कड़ी मेहनत और अटूट संकल्प का परिणाम है. उनके इस मुकाम ने यह साबित कर दिया है कि यदि इरादे मजबूत हों, तो पृष्ठभूमि कभी भी सफलता के आड़े नहीं आती.

भारतीय नौसेना में रचा इतिहास

जुलाई 2025 में सेकंड बेसिक हॉक कन्वर्जन कोर्स के ग्रेजुएशन समारोह के दौरान रियर एडमिरल जनक बेवली ने उन्हें सम्मानित किया. नौसेना के लड़ाकू दस्ते में उनकी नियुक्ति को नौसैनिक विमानन के इतिहास में एक नया अध्याय करार दिया गया है. इससे पहले नौसेना में महिलाएं टोही विमान (Reconnaissance aircraft) तो उड़ा रही थीं, लेकिन फाइटर पायलट का रास्ता अब आस्था ने खोल दिया है.

विंग्स ऑफ गोल्ड से नवाजी गईं आस्था

आस्था पूनिया को मिला विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह लैंगिक समावेशिता (Gender Inclusivity) की दिशा में भारतीय नौसेना का एक बड़ा कदम है. यह पदक उनकी कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन और हॉक विमानों पर उनकी निपुणता का प्रमाण है.

बनस्थली विद्यापीठ से की पढ़ाई

आस्था ने अपनी बीटेक (BTech) की पढ़ाई राजस्थान के प्रसिद्ध बनस्थली विद्यापीठ से की है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय वहां के अनुशासित माहौल और राष्ट्र प्रथम की भावना को दिया है. इसी संस्थान की शिक्षा ने उनके भीतर सैन्य सेवा में शामिल होने और देश की रक्षा करने की महत्वाकांक्षा को जगाया. आस्था की सफलता उन हजारों लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण है, जो रक्षा बलों में फाइटर पायलट बनने का सपना देखती हैं.

