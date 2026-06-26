साइबर फ्रॉड सिम कार्ड के जरिए लोगों से कैसे कर रहे हैं ठगी? गरीबों के बैंक अकाउंट के जरिए होता है खेल, ऐसे चलता है ऑनलाइन ठगी का पूरा रैकेट

SIM Card Racket Mule account: भारत में फेक सिम कार्ड और गरीबों के बैंक खातों यानि म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल कर रोजाना कई साइबर ठगी की घटनाएं सुनने को मिलती है. आइये जानते हैं कि ये पूरा डिजिटल रैकेट कैसे काम करता है, बैंकों के सुरक्षा उपाय, केवाईसी की कमियां और एक्सपर्ट्स के बताए गए लूपहोल्स..

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साइबर ठगी का पूरा खेल (इमेज AI से है)

साइबर ठग सिम-बॉक्स नेटवर्क और डार्क वेब से चुराए गए पर्सनल डेटा के जरिए आसानी से फर्जी सिम हासिल कर लेते हैं.

कम पढ़े-लिखे या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मामूली कमीशन का लालच देकर उनके खातों को म्यूल अकाउंट यानि पैसा ट्रांसफर करने वाले खाते में बदल दिया जाता है.

बैंकों में वीडियो-KYC में खामियों का फायदा उठाकर साइबर फ्रॉड फेक पहचान पर अकाउंट खोल रहे हैं.

दूरसंचार विभाग (DoT) और बैंकों के बीच रियल-टाइम डेटा शेयरिंग न होने से फ्रॉड के बाद पैसा तुरंत ट्रैक नहीं हो पाता.

बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और फील्ड एजेंटों की कमजोर निगरानी के कारण ग्रामीण इलाकों में फर्जी बैंक खाते आसानी से एक्टिव हो जाते हैं.

Cyber Fraud India: आज के डिजिटल युग में जहां बैंकिंग और वेरिफिकेशन बेहद आसान हो गए हैं, वहीं साइबर अपराधियों ने ठगी का एक बेहद खौफनाक और संगठित नेटवर्क तैयार कर लिया है. दूरसंचार विभाग (DoT) के अनुसार, हाल ही में लॉन्च किए गए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की मदद से पिछले 6 महीनों में करीब 48 लाख संदिग्ध लेनदेन रोके गए हैं और लगभग 660 करोड़ की ठगी को बचाया गया है. इसके अलावा, देश भर में 2.8 करोड़ से अधिक फर्जी सिम कार्ड ब्लॉक किए जा चुके हैं. लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद, जमीन पर यह रैकेट आज भी बेहद सक्रिय है. आखिर सिम कार्ड और गरीबों के बैंक खातों का यह पूरा खेल कैसे खेला जा रहा है, आइए जानते हैं…

फेक सिम कार्ड और म्यूल अकाउंट

साइबर ठगी के इस पूरे खेल की नींव दो चीजों पर टिकी है, पहला फेक सिम कार्ड और दूसरा म्यूल अकाउंट. अपराधी सीधे तौर पर अपने नाम का इस्तेमाल कभी नहीं करते. वे सिम-बॉक्स (SIM-box) जैसी एडवांस्ड तकनीकों का इस्तेमाल कर वैध टेलीकॉम रूट्स को बाईपास कर देते हैं. इसके लिए वे डार्क वेब (Dark Web) से लोगों का चुराया गया आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पर्सनल डेटा खरीदते हैं. इन चोरी के डॉक्यूमेंट्स पर थोक में फर्जी सिम एक्टिवेट कराए जाते हैं.

दूसरी ओर, ठगी के पैसों को व्हाइट करने के लिए म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. अपराधी अक्सर गांवों, झुग्गियों या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं. उन्हें 1,000 से 2,000 रुपये के कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाता खुलवाया जाता है. कई बार तो AI और डीपफेक का यूज करके पूरी तरह से फर्जी सिंथेटिक पहचान बना ली जाती है, जिससे असली बैंक अकाउंट होल्डर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता.

बैंक कैसे अपना सकती है सेफगार्ड?

साइबर एक्सपर्ट की मानें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कड़े नियमों के तहत बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए कई तरह के सुरक्षा चक्र (Safeguards) अपनाने की आवश्यकता है,

कस्टमर वेरिफिकेशन: बैंकों को स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों के जरिए ग्राहकों की पहचान की कड़ी पुष्टि करनी चाहिए.

पैन और फॉर्म 60 वेरिफिकेशन: खाता खोलते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 की मैन्युअल और डिजिटल दोनों लेवल पर जांच अनिवार्य होनी चाहिए.

डिजिटल ऑनबोर्डिंग में तकनीक का यूज: वीडियो केवाईसी (V-CIP) के दौरान केवल वीडियो कॉलिंग ही काफी नहीं है; इसमें लिवनेस चेक और जियो-टैगिंग का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल होना चाहिए ताकि कोई ठग अपनी लोकेशन या फोटो को स्पूफ न कर सके.

सतत निगरानी: बैंकों को खातों में होने वाले लेनदेन की लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि यदि किसी जनधन या सामान्य खाते में अचानक लाखों रुपये आने-जाने लगें, तो सिस्टम उसे तुरंत ब्लॉक कर दे.

रेगुलर KYC अपडेट: जोखिम के आधार पर हाई रिस्क वाले ग्राहकों के लिए हर 2 वर्ष, मध्यम जोखिम के लिए 8 वर्ग और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में केवाईसी का रिन्यूअल अनिवार्य किया जाना चाहिए.

KYC नॉर्म कितने सख्त?

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में केवाईसी (KYC) के नियम कागजों पर बेहद विस्तृत और सख्त हैं, लेकिन व्यवहार में तेजी से बदलती तकनीक के सामने ये नियम कमजोर साबित हो रहे हैं. डिजिटल रूप से अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया गया है कि AI से बने फेक डॉक्यूमेंट्स और डीपफेक चेहरे आसानी से वीडियो-केवाईसी के साधारण सुरक्षा घेरे को तोड़ देते हैं.

साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार लूपहोल्स कहां?

साइबर एक्सपर्ट्स और रेगुलेटर ने देश के मौजूदा सुरक्षा ढांचे में कई बड़े लूपहोल्स पिन आउट किया है,

ऑर्गेनाइजेशनल साइलो: बैंकों के भीतर साइबर सुरक्षा विभाग और धोखाधड़ी निवारण विभाग अलग-अलग काम करते हैं. जब तक सुरक्षा विभाग किसी संदिग्ध गतिविधि की चेतावनी जारी करता है, तब तक ठग पैसे निकालकर चंपत हो चुका होता है.

बैंकों के भीतर साइबर सुरक्षा विभाग और धोखाधड़ी निवारण विभाग अलग-अलग काम करते हैं. जब तक सुरक्षा विभाग किसी संदिग्ध गतिविधि की चेतावनी जारी करता है, तब तक ठग पैसे निकालकर चंपत हो चुका होता है. बैंकों में पुराने तकनीक: सहकारी बैंकोंऔर छोटे ग्रामीण बैंकों के पास आधुनिक एआई-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम नहीं हैं, जिससे वे अपराधियों के लिए आसान निशाना बनते हैं.

सहकारी बैंकोंऔर छोटे ग्रामीण बैंकों के पास आधुनिक एआई-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम नहीं हैं, जिससे वे अपराधियों के लिए आसान निशाना बनते हैं. ट्रेनिंग की कमी: हमारी जमीनी पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के पास जटिल साइबर वित्तीय अपराधों को सुलझाने के लिए विशेष प्रशिक्षण और फोरेंसिक टूल्स की भारी कमी है.

भारत में वित्तीय साइबर अपराधों से निपटने के लिए कोई सिंगल केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं है, जिससे राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल बिठाने में समय बर्बाद होता है.

किन कमियों का फायदा उठाते हैं साइबर फ्रॉड

मास्टरकार्ड डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साइबर अपराधी मुख्य रूप से बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों की निम्नलिखित चार सबसे बड़ी कमियों का फायदा उठाकर अपना साम्राज्य चला रहे हैं,

समय पर केवाईसी अपडेट न होना: बैंकों द्वारा पुराने खातों की केवाईसी को अपडेट करने में ढिलाई बरती जाती है, जिसे वे केवल एक ऑडिट प्रक्रिया मानकर टालते रहते हैं.

बैंकों द्वारा पुराने खातों की केवाईसी को अपडेट करने में ढिलाई बरती जाती है, जिसे वे केवल एक ऑडिट प्रक्रिया मानकर टालते रहते हैं. म्यूल खातों का जल्दी पता न चलना: जब तक कोई पीड़ित पुलिस में शिकायत नहीं करता, तब तक बैंक संदिग्ध खातों में हो रहे करोड़ों के लेनदेन पर स्वतः कोई कार्रवाई नहीं करते.

जब तक कोई पीड़ित पुलिस में शिकायत नहीं करता, तब तक बैंक संदिग्ध खातों में हो रहे करोड़ों के लेनदेन पर स्वतः कोई कार्रवाई नहीं करते. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स पर हल्का कंट्रोल: ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अपने एजेंटों या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स पर पैनी नजर नहीं रखते, जो थोड़े से कमीशन के लिए बिना सही सत्यापन के खाते एक्टिव कर देते हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक अपने एजेंटों या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स पर पैनी नजर नहीं रखते, जो थोड़े से कमीशन के लिए बिना सही सत्यापन के खाते एक्टिव कर देते हैं. रिपोर्टिंग में देरी: बैंकों के वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) को संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट भेजने में काफी देरी किया जाता है, जिससे अपराधी को पैसे ठिकाने लगाने का पूरा मौका मिल जाता है.

Q1: फर्जी सिम कार्ड और म्यूल अकाउंट्स पाना ठगों के लिए कितना मुश्किल?

ठग डार्क वेब से चोरी किए गए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करते हैं और बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के एजेंटों के माध्यम से फेक सिम प्राप्त कर लेते हैं. वहीं, गरीबों को ₹1,000 से 2,000 का लालच देकर उनके नाम पर म्यूल अकाउंट खोलना बेहद आसान होता है.

Q2: धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंकों को कौन-से जांच करने चाहिए?

उत्तर: बैंकों को प्रत्येक नए खाते के लिए इंडिपेंडेंट सोर्स से ग्राहक डेटा वेरिफाई कराना चाहिए, पैन कार्ड की जांच करनी चाहिए, और वीडियो केवाईसी के दौरान अनिवार्य जियो-टैगिंग तथा एआई-आधारित लिवनेस चेक लागू करना चाहिए.

Q3: क्या वर्तमान KYC नॉर्म्स बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने में सक्षम हैं?

उत्तर: KYC के नियम कागजी तौर पर सख्त हैं, लेकिन डिजिटल ऑनबोर्डिंग के चक्कर में बैंक अक्सर ढिलाई बरतते हैं. वर्तमान नियम AI, डीपफेक और सिंथेटिक पहचान से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने में पूरी तरह पर्याप्त नहीं हैं.

Q 4: विशेषज्ञों के अनुसार वित्तीय सुरक्षा में मेजर Gaps क्या हैं?

उत्तर: सबसे बड़ा अंतर बैंकों के भीतर आपसी विभागों में संवादहीनता, ग्रामीण बैंकों में आउटडेटेड तकनीकी बुनियादी ढांचा, पुलिस बल में साइबर फोरेंसिक ट्रेनिंग की कमी और एकल राष्ट्रीय साइबर कानून का न होना है.