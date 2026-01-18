Hindi Gk

How Do Astronauts Communicate In Space How Can Voices Be Heard Without Air

स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स आपस में कैसे करते हैं बात? बिना हवा के कैसे वहां सुनाई देती है आवाज

स्पेस में वैक्यूम होने के कारण वहां साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स रेडियो तरंगों और विशेष हेलमेट डिवाइस का उपयोग करते हैं. कभी-कभी एस्ट्रोनॉट एक-दूसरे से हाथ के इशारे से (Non-verbal Communication) भी बात करते हैं.

एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे एक-दूसरे से बात करते हैं

पृथ्वी पर हम अपनी आवाज इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि यहां हवा के अणु मौजूद हैं जो ध्वनि तरंगों (Sound Waves) को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं. स्पेस लगभग पूरी तरह से वैक्यूम (Vaccum) है, जिसका अर्थ है कि वहां साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम उपलब्ध नहीं है. बिना किसी माध्यम के, ध्वनि तरंगें कंपन नहीं कर सकतीं और अंतरिक्ष यात्रियों को एक-दूसरे के बगल में खड़े होने पर भी कुछ सुनाई नहीं देता. यह सन्नाटा स्पेस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जिसे विज्ञान और आधुनिक तकनीक की मदद से सुलझाया गया है.

ध्वनि की तरंगें और मीडियम की जरूरत

वैज्ञानिक रूप से साउंड एक यांत्रिक तरंग (Mechanical Wave) है जिसे यात्रा करने के लिए ठोस, द्रव या गैस जैसे किसी भौतिक माध्यम की जरूरत होती है. जब हम बोलते हैं, तो हमारे स्वरयंत्र से निकली कंपन हवा के अणुओं को हिलाती है, जो हमारे कान के पर्दों तक पहुँचती है. स्पेस में चूंकि हवा के अणु नहीं होते, इसलिए वहां की खामोशी ऐसी होती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. इसी कारण, एस्ट्रोनॉट को एक-दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किसी ऐसे मीडियम की तलाश करनी पड़ी जो बिना हवा के भी काम कर सके.

रेडियो तरंगों का जादू

ध्वनि के विपरीत, रेडियो तरंगें विद्युत चुम्बकीय (Electromagnetic) होती हैं और उन्हें यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती. प्रकाश की तरह, रेडियो तरंगें वैक्यूम में आसानी से और प्रकाश की गति से यात्रा कर सकती हैं. स्पेस में संचार की इसी समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करना शुरू किया. एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट के भीतर एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर सिस्टम लगाया जाता है, जो उनकी आवाज को रेडियो तरंगों में बदलकर दूसरे यात्री या स्पेस स्टेशन तक पहुंचाता है.

हेलमेट के भीतर की टेक्नीक

हर एस्ट्रोनॉट के हेलमेट के अंदर एक ऑडियो सिस्टम लगा होता है. जब कोई एस्ट्रोनॉट बोलता है, तो उसके मुंह के पास स्थित बिल्ड-इन माइक्रोफोन उसकी आवाज की लहरों को पकड़ता है और उन्हें तुरंत रेडियो सिग्नल में बदल देता है. ये सिग्नल वैक्यूम को पार करते हुए दूसरे अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट तक पहुंचते हैं. वहां लगा रिसीवर इन रेडियो सिग्नलों को वापस ध्वनि में बदल देता है और यात्री के कानों के पास लगे स्पीकर्स के माध्यम से उन्हें सुनाता है. यह पूरी प्रक्रिया पलक झपकते ही पूरी हो जाती है.

एस्ट्रोनॉट्स का खास कम्युनिकेशन गियर

स्पेस सूट पहनने से पहले अंतरिक्ष यात्री अपने सिर पर एक खास मुलायम कैप पहनते हैं, जिसे कॉम कैप या स्नूपी कैप (Snoopy Cap) कहा जाता है. यह टोपी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसमें हेडसेट, ईयरफोन और माइक्रोफोन लगे होते हैं. यह कैप यह सुनिश्चित करती है कि भारी हेलमेट के भीतर भी माइक्रोफोन स्थिर रहे और यात्री को साफ आवाज सुनाई दे चाहे स्पेसक्राफ्ट के अंदर हों, स्पेस वॉक पर हों या मिशन कंट्रोल से बात कर रहे हों, यह स्नूपी कैप कम्युनिकेशन का मुख्य आधार बनी रहती है.

पृथ्वी से संपर्क, मिशन कंट्रोल और सैटेलाइट रिले

एस्ट्रोनॉट न केवल एक-दूसरे से बात करते हैं, बल्कि उन्हें हजारों किलोमीटर दूर पृथ्वी पर स्थित मिशन कंट्रोल से भी निरंतर संपर्क बनाए रखना होता है. उनके हेलमेट से निकलने वाले रेडियो सिग्नल पहले स्पेस स्टेशन के बड़े एंटेना तक पहुंचते हैं. वहां से इन सिग्नलों को शक्तिशाली सैटेलाइट्स के जरिए पृथ्वी पर रिले किया जाता है. ग्राउंड एंटेना इन सिग्नलों को प्राप्त करते हैं, जिससे मिशन कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक वास्तविक समय (Real-time) में अंतरिक्ष यात्रियों को निर्देश दे सकते हैं और उनकी स्थिति जान सकते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

इमरजेंसी में हेलमेट टच और वाइब्रेशन टेक्नीक

कल्पना कीजिए कि अगर अंतरिक्ष यात्री का रेडियो सिस्टम काम करना बंद कर दे, तो वे क्या करेंगे? ऐसे समय के लिए उनके पास एक सरल लेकिन प्रभावी लो-टेक इमरजेंसी विकल्प होता है. वे अपने हेलमेट के कांच को दूसरे एस्ट्रोनॉट के हेलमेट से शारीरिक रूप से स्पर्श कराते हैं. चूंकि हेलमेट एक ठोस पदार्थ है, इसलिए बोलने पर होने वाले कंपन ठोस माध्यम से होकर दूसरे हेलमेट तक पहुंचते हैं. इससे काफी बुनियादी और दबी हुई आवाज सुनाई दे सकती है, जिससे आपात स्थिति में छोटा संदेश दिया जा सकता है.

हाथ के इशारे और विजुअल सिग्नल

स्पेस वॉक के दौरान कभी-कभी तकनीकी खराबी या रेडियो शोर के कारण आवाज साफ नहीं आती. ऐसी स्थिति में एस्ट्रोनॉट पहले से तय हाथ के इशारों (Hand Gestures) का इस्तेमाल करते हैं. वे एक-दूसरे को OK, रुको, खतरा या वापस चलो जैसे संकेत हाथों से देते हैं. यह विजुअल कम्युनिकेशन स्पेस वॉक की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. इसके अलावा, स्पेसक्राफ्ट की खिड़कियों से भी इशारों के जरिए अंदर और बाहर मौजूद यात्रियों के बीच तालमेल बिठाया जाता है.