कैसे सांस लेते हैं पेड़-पौधे? मानव इतिहास में पहली बार इंसानों ने आंखों से देखा, जानें कैसे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया असंभव को संभव
इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने स्टोमेटा इन-साइट (Stomata in sight) टेक्नीक के जरिए पौधों को सांस लेते हुए लाइव देखा है. यह खोज भविष्य में सूखे और गर्मी झेलने वाली उन्नत फसलों के विकास में क्रांतिकारी साबित होगी.
सदियों से हम जानते हैं कि पेड़-पौधे जीवित हैं और वे भी इंसानों की तरह सांस लेते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को अपनी आंखों से लाइव देखना अब तक असंभव माना जाता था. इलिनोइस विश्वविद्यालय (यूर्बाना-शैंपेन) के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया है जिसने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है. वैज्ञानिकों ने पहली बार पौधों की पत्तियों पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों के जरिए गैसों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को न केवल देखा, बल्कि उसे रिकॉर्ड भी किया है.
कैसे सांस लेते हैं पौधे?
वैज्ञानिकों ने स्टोमेटा इन-साइट (Stomata In-Sight) नामक डिवाइस से पौधे की सांस लेने की पूरी प्रक्रिया देखी है. यह डिवाइस वैज्ञानिकों को कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में पौधों को सांस लेते हुए वास्तविक समय में दिखाता है. स्टोमेटा, पत्तियों की सतह पर मौजूद वे नन्हे छिद्र होते हैं जिनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन व जलवाष्प बाहर निकलती है. इस डिवाइस की हेल्प से पहली बार इन प्रक्रियाओं को अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है. प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी समय वे वाष्पोत्सर्जन (Transpiration) के जरिए पानी भी खो देते हैं. स्टोमेटा का खुलना और बंद होना इस बात पर निर्भर करता है कि बाहर की परिस्थितियां कैसी हैं. नई तकनीक ने दिखाया कि कैसे ये नन्हे छिद्र गर्मी, सूखे और प्रकाश के प्रति सेकंड-दर-सेकंड प्रतिक्रिया देते हैं.
Seeing Plants Breathe
Researchers have achieved a breakthrough in plant biology by developing a way to watch plants
“breathe” in real time.
While we have known for centuries that plants exchange gases through microscopic pores called stomata, we have never before been able to… pic.twitter.com/j62H8y6mtk
— Brian Roemmele (@BrianRoemmele) January 15, 2026
इलिनोइस विश्वविद्यालय की क्रांतिकारी तकनीक
इलिनोइस विश्वविद्यालय में ये डिवाइस में एक उच्च-रिजॉल्यूशन वाला कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप (Confocal Microscope), एक सटीक गैस-एक्सचेंज माप प्रणाली, और मशीन-लर्निंग सॉफ्टवेयर. वैज्ञानिकों ने पत्ती के छोटे हिस्सों को हथेली के आकार के एक चैंबर में रखा, जहां तापमान, आर्द्रता, प्रकाश और CO₂ के स्तर को पूरी तरह कंट्रोल किया गया. मशीन-लर्निंग सॉफ्टवेयर ने इन सूक्ष्म गतिविधियों का विश्लेषण किया, जिससे इंसानों को वह सब देखने को मिला जो अब तक अदृश्य था.
प्रकाश संश्लेषण का लाइव वीडियो
रिसर्च टीम ने एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया है जो गैसों की गतिशील हलचल को कैद करता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब प्रकाश की स्थिति अनुकूल होती है, तो स्टोमेटा खुल जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकें. जैसे ही स्थितियां प्रतिकूल होती हैं या पानी की कमी होती है, ये छिद्र बंद होने लगते. एंड्रयू लीकी, जो इलिनोइस विश्वविद्यालय के पादप जीव विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं, बताते हैं कि पौधे पानी बचाने के लिए अंधेरे में या सूखे के दौरान इन छिद्रों को बंद कर देते हैं ताकि वे अंदर की नमी बरकरार रख सकें.
इस सिस्टम को विकसित करने में शोधकर्ताओं को लगभग पांच साल का समय लगा. इस शोध को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सूक्ष्म वाइब्रेशन (Vibration) को खत्म करना था, क्योंकि पहले माइक्रोस्कोप के नीचे मामूली सी हलचल भी इमेज को धुंधला कर देती थी. कई प्रोटोटाइप फेल होने के बाद ऐसे विश्वसनीय डिजाइन तक पहुंची जो स्टोमेटा के कोशिकीय परिवर्तनों को ट्रैक कर सके.
जलवायु चुनौतियों से लड़ने में करेगी मदद
यह खोज जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों से लड़ने में बड़ी मदद करेगी, जहां एक ओर दुनिया भर में बढ़ते तापमान और सूखे की समस्या फसलों के लिए खतरा बनी हुई है. वहीं, स्टोमेटा के मैकेनिज्म को समझकर, वैज्ञानिक ऐसी फसलों की ब्रीडिंग करा सकते हैं जो पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकें. साथ ही यह शोध प्रतिकूल मौसम में खेती कराने में मददगार होगी.
प्लांट फिजियोलॉजी जर्नल में छपी ये शोध
इलिनोइस विश्वविद्यालय ने इस तकनीक को पेटेंट करा लिया है. हालांकि यह अभी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द ही इसे व्यापक वैज्ञानिक उपयोग के लिए बनाया जाएगा. यह शोध प्रतिष्ठित जर्नल प्लांट फिजियोलॉजी (Plant Physiology) में प्रकाशित हुआ है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से पौधों की आंतरिक कार्यप्रणाली के ऐसे राज खुलेंगे जो आने वाले समय में वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे.
