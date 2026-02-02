  • Hindi
कॉपी-किताब से कितना अलग भारतीय रुपये का कागज? साधारण पन्ने से कितनी खास इसकी क्वालिटी, जानें कहां से आता है ये पेपर

कॉपी-किताब के कागज 10-20 बार मोड़ने पर फट जाता है. वहीं, भारतीय करेंसी का कागज डबल-फोल्ड टेस्ट से गुजरता है जहां इसे हजारों बार मोड़ा जाता है. आइये जानते हैं भारतीय रुपये और कॉपी-कागज के पन्ने के पेपर से कितना अलग होता है...

रुपये का कागज कॉपी से कितना अलग?

भारतीय रुपया महज एक कागज का टुकड़ा नहीं है. ये बैंकनोट बैंकनोट केवल कागज नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक अनोखा नमूना है. इसकी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए इसमें फ्लोरोसेंस (Fluorescence), केमिकल सेंसिटिविटी और इलेक्ट्रोइंक जैसे फीचर्स भी जोड़े जाते हैं ताकि इसे नकली बनाना असंभव हो. वहीं, कॉपी के पन्ने और कागज लकड़ी की लुगदी यानि सेल्युलोज से बनता है जो समय के साथ पीला पड़ जाता है. आइये जानते हैं भारतीय रुपये की क्वालिटी और कितना अलग…

कॉपी से पन्ने से रुपये का नोट कितना अलग?

साधारण कागज 10-20 बार मोड़ने पर फट जाता है. भारतीय करेंसी का कागज डबल-फोल्ड टेस्ट से गुजरता है, जहां इसे हजारों बार मोड़ा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह जेबों में रहने के बावजूद लंबे समय तक नहीं फटेगा. पुराना होने पर फटने भी लगता है. इसके ठीक उल्टा, भारतीय नोट 100% कॉटन रैग (Cotton Rag) और गेहूं के स्टार्च के मिक्सचर से बनता हैं. इसमें जिलेटिन का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि नोट पर पसीना, तेल या नमी का असर कम हो.

खास तरीके से होती है भारतीय रुपये की छपाई

साधारण कागज पर छपाई समतल होती है, लेकिन बैंकनोट पर इंटैग्लियो या उभरी हुई छपाई की जाती है. महात्मा गांधी की तस्वीर, अशोक स्तंभ और नोट पर बनी ब्लीड लाइन्स को हाथ से छूने पर उभरा हुआ महसूस किया जा सकता है. यह दृष्टिबाधित लोगों (Visually Impaired) के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. रिपोर्ट की मानें तो नोट की कीमत का अंक (जैसे 500) एक विशेष स्याही से लिखा होता है. जब आप नोट को तिरछा करते हैं, तो इसका रंग हरे से नीला (Green to Blue) बदल जाता है. यह एक उच्च-सुरक्षा वाली स्याही है जो साधारण प्रिंटर या कागज पर प्रिंट करना संभव नहीं है.

सुरक्षा के लिए भारतीय नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर के दाहिनी ओर एक छिपी हुई इमेज होती है जिसमें नोट की कीमत (जैसे 500) लिखी होती है. यह केवल तभी दिखती है जब नोट को आंखों के सामने 45 डिग्री के कोण पर पकड़ा जाए. भारतीय नोट पर महात्मा गांधी के चश्मे के पास या सुरक्षा धागे के पास बहुत ही छोटे अक्षरों में भारत और RBI लिखा होता है. इसे केवल मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है. साधारण कागज की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं होती कि उस पर इतनी बारीक छपाई स्पष्ट रह सके.

कहां से मंगाया जाता है भारतीय रुपये का कागज?

वर्तमान समय में भारत ने नोट के लिए हाई क्वालिटी पेपर के आयात को कम कर दिया है. अभी भारत जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंगडम से हाई-क्वालिटी पेपर मंगाया जाता है. अपने देश में होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल और मैसूर में बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से पूरी की जाती है.

