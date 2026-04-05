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How Lpg Gas Cylinder Reached Kitchen From Crude Oil Well

LPG गैस सिलेंडर की कहानी, जानें कैसे जमीन के नीचे छिपा क्रूड ऑयल आपके रसोई घर में पहुंचा

Crude oil history full story: क्रूड ऑयल की कहानी बेबीलोन से शुरू होकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से होते हुए आपके रसोई घर तक आती है. वहीं, गैस, क्रूड ऑयल के बाइ-प्रोडक्ट हैं. जिसे हाई प्रेशर में बॉटलिंग प्लांट में LPG सिलेंडर में भरा जाता है. आइये जानते हैं क्रूड ऑयल के अनोखे इतिहास को...

क्रूड ऑयल से LPG तक के सफर की पूरी कहानी

LPG गैस सिलेंडर की डिमांड आज सबसे ज्यादा है. मानव इतिहास में एक समय ऐसा भी था, जब लोग खाना पकाने के लिए लकड़ियों पर आश्रित थे. पत्थरों की चिंगारी से आग लगाते थे. फिर विज्ञान ने तरक्की की, क्रूड ऑयल की खोज हुई. और इंसानों को एनर्जी के ढेरों सोर्स मिले. आइये जानते हैं कि मॉडर्न इतिहास में तेल के कुएं की खोज और उसके हमारे रसोई घर तक पहुंचने की कहानी….

इतिहास में सबसे पुराना तेल का किस्सा

प्राचीन बेबीलोन में लोग जमीन से निकलने वाले तेल का यूज अपनी नावों को पानी से बचाने के लिए करते थे. वहीं, मिस्र के लोग इसे ममी को सेफ रखने वाले लेप में इसे मिलाते थे. उस दौर में क्रूड ऑयल भले ही बहुतायत क्वांटिटी में मौजूद रहा हो लेकिन तब लोग इसके असली ताकत से अनजान थे. क्रूड ऑयल के इतिहास में बेबीलोन के बाद चीन का जिक्र आता है. वैसे चीन का जिक्र सामान्यत: किसी भी बड़े चीज की खोज और आविष्कार में आता है. इसी वजह से चीनियों ने 600 ईसा पूर्व में ही तेल की अहमियत समझ ली थी. उन्होंने इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दुनिया के पहले पाइपलाइन सिस्टम का आविष्कार किया, जो बांस से बने थे. ये एडवांस्ड पाइपलाइन नेटवर्क की सबसे पहली और बुनियादी शुरुआत थी.

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जब क्रूड ऑयल की किस्मत बदली

आधुनिक ऑयल इंडस्ट्री का असली आगाज 27 अगस्त 1859 को हुआ, जब कर्नल एडविन ड्रेक ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पहला कमर्शियल कुआं खोदा. इस खोज ने तेल को एक बड़ी इंडस्ट्री में बदल दिया और देखते ही देखते ऑयल रश की शुरुआत हो गई. शुरुआत में तेल का इस्तेमाल पेट्रोल के लिए नहीं, बल्कि रोशनी के लिए किरोसिन बनाने में होता था. इस काम के लिए किरोसीन ने व्हेल के महंगे तेल की जगह ली थी, और उस समय पेट्रोल को एक बेकार बाय-प्रोडक्ट मानकर फेंक दिया जाता था. पेट्रोल की अहमियत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से समझी गई. जब 1885 में कार्ल बेंज ने पहली मोटर कार बनाई और 1908 में हेनरी फोर्ड ने सस्ती कारें (Model T) निकालीं, तब अचानक उस बेकार पेट्रोल की मांग बढ़ गई जिसे कभी फेंका जाता था. यहीं से तेल दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत और ताकत बन गया. वहीं, क्रूड ऑयल के लिए होड़ विश्व युद्ध के बाद लगने शुरू हुआ. पहले विश्व युद्ध ने दिखाया कि तेल केवल ईंधन नहीं, बल्कि जीत का हथियार है. कोयले से चलने वाले जहाजों की जगह तेल से चलने वाले तेज जहाजों और टैंकों ने ले ली. इसके बाद तेल पर कब्जा करना हर देश की पहली प्राथमिकता बन गया.

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दुनिया में पहली बार LPG गैस सिलेंडर का यूज

दुनिया को पहला रसोई गैस सिलेंडर देने का क्रेडिट अमेरिकी साइंटिस्ट डॉ. वाल्टर स्नेलिंग (Dr. Walter Snelling) को जाता है. साल 1912 में डॉ. स्नेलिंग ने प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों को लिक्विड फॉर्म में बदलने और उसे मीडियम प्रेशर में स्टोर करने की टेक्निक का इजाद किया. इसी खोज के बाद से, 1920 के आसपास तक दुनिया में पहली बार खाना पकाने और रोशनी के लिए कमर्शियल LPG सिलेंडरों का यूज शुरू हुआ. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो साल 1955 में, भारत में पहली बार महाराष्ट्र राज्य में LPG गैस सिलेंडर आया था.

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क्रूड ऑयल किचेन तक कैसे पहुंचता है?

तेल का सफर अपस्ट्रीम से शुरू होता है. यहां वैज्ञानिक साउंड वेव मैपिंग के जरिए जमीन के अंदर छिपे तेल के कुओं का पता लगाते हैं. इसके बाद विशाल मशीनों से हजारों फीट गहरी ड्रिलिंग की जाती है ताकि क्रूड ऑयल निकाला जा सके. वहीं, कुओं से इन क्रूड ऑयल को निकालने के बाद कच्चे तेल को विशाल पाइपलाइनों और सुपर टैंकर्स (VLCCs) के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है.

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रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को अलग-अलग तापमान पर उबाला जाता है. इसी डिस्टिलेशन प्रक्रिया से पेट्रोल, डीजल और LPG जैसी गैसें निकलती हैं. यहां भारी मॉलिक्यूल्स को तोड़कर साफ ईंधन और रसोई गैस तैयार की जाती है. रिफाइनरी से निकलने वाली गैस को बॉटलिंग प्लांट (bottling Plant) में हाई प्रेशर के साथ सिलेंडरों में भरा जाता है. यहां से ये सिलेंडर ट्रकों के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर और फिर सीधे आपकी रसोई तक पहुंचते हैं, जहां एक बटन दबाते ही आपका चूल्हा जल उठता है.