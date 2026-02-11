By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है ऑयल रिजर्व? कम से कम कितना होना चाहिए, सबसे ज्यादा किसके पास
तेल भंडार की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर वर्तमान उत्पादन की गति को स्थिर रखा जाए, तो कई देशों के पास पीढ़ियों तक चलने वाला ईंधन मौजूद है.
Oil Reserve: दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, युद्ध, व्यापारिक रुकावटें और अचानक बढ़ती कीमतें रातों-रात किसी देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल सकती हैं, ऐसे में वहां तेल का भंडार एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. जानिए एक देश को कितना तेल जमा रखना चाहिए और तेल भंडार के मामले में दुनिया के प्रमुख देशों की क्या स्थिति है.
हाल ही में भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि भारत के पास अभी इतना तेल जमा है कि किसी भी वैश्विक संकट की स्थिति में देश की जरूरतें 74 दिनों तक पूरी की जा सकती हैं.
क्या है तेल भंडारण का वैश्विक नियम?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल सुरक्षा की निगरानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी करती है. इसके नियमों के अनुसार, हर सदस्य देश के पास कम से कम 90 दिनों के शुद्ध तेल आयात के बराबर का भंडार होना अनिवार्य है.
यह 90 दिनों का नियम इसलिए बनाया गया है ताकि यदि किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए और सप्लाई रुक जाए. समुद्र में तूफान या अन्य कारणों से टैंकर न आ सकें, और राजनीतिक कारणों से तेल की सप्लाई काट दी जाए. अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देश इस नियम का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था कभी थमे नहीं.
भारत की वर्तमान स्थिति
भारत के पास फिलहाल अपनी रणनीतिक और व्यावसायिक क्षमता को मिलाकर 74 दिनों का स्टॉक है. हालांकि यह IEA के 90 दिनों के मानक से थोड़ा कम है, लेकिन यह किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा प्रदान करता है. भारत सरकार अपनी भंडारण क्षमता को लगातार बढ़ाने पर काम कर रही है ताकि जल्द ही अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा किया जा सके.
तेल उत्पादक देशों का खजाना
जब हम तेल भंडार की बात करते हैं, तो दो तरह के आंकड़े सामने आते हैं. एक वह जो इमरजेंसी के लिए स्टोर किया गया है, और दूसरा वह जो जमीन के नीचे अभी भी मौजूद है. तेल उत्पादक देशों के पास इतना कच्चा तेल है कि वे दशकों तक दुनिया को सप्लाई दे सकते हैं.
इन देशों के पास कई सालों तक का बैक अप
उदाहरण के लिए, ईरान के पास इतना कच्चा तेल है कि वह मौजूदा उत्पादन दर पर अगले 134 वर्षों तक सप्लाई जारी रख सकता है. इसी तरह इराक का तेल भंडार लगभग 127 साल तक चलने की उम्मीद है.
कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के पास भी 90 से 100 साल तक का बैकअप मौजूद है, जबकि दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक, सऊदी अरब के पास अभी भी लगभग 81 सालों के लिए पर्याप्त रिजर्व बचा हुआ है. ये आंकड़े दिखाते हैं कि इन देशों की ऊर्जा संपदा आने वाली कई पीढ़ियों के लिए सुरक्षित है.
स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है?
आम तौर पर तेल जमीन के नीचे कुओं में होता है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व वह तेल है जिसे निकालकर बड़े-बड़े टैंकों या जमीन के नीचे बनी विशाल प्राकृतिक गुफाओं में इमरजेंसी किट की तरह रखा जाता है.
दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक रिजर्व अमेरिका के पास है. इसकी क्षमता 70 करोड़ बैरल से भी ज्यादा है. इस लिस्ट में चीन दूसरे नंबर पर है. वह बहुत तेजी से अपने भंडारों को भर रहा है ताकि वैश्विक राजनीति में उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे.
