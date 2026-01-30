Hindi Gk

कानून की पढ़ाई के बाद कैसे बनते हैं जज, जानिए कितनी मिलती है सैलरी और चयन की पूरी प्रक्रिया

How to Become Judge: देश में जज बनना लाखों युवाओं का सपना होता है, इस स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं की कानून की पढ़ाई करके कोई जज कैसे बनता है?

How to Become Judge: देश में जज बनना लाखों युवाओं का सपना होता है, क्योंकि इस पद पर सम्मान, शक्ति और अच्छी सैलरी मिलती है. जज बनने के लिए सबसे पहले लॉ की पढ़ाई जरूरी है. उम्मीदवार के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए. यह डिग्री दो तरह से की जा सकती है. या तो 12वीं के बाद पांच साल की इंटीग्रेटेड एलएलबी करें, या फिर ग्रेजुएशन के बाद तीन साल की एलएलबी. एलएलबी पूरी करने के बाद बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. कई राज्यों में सिविल जज बनने के लिए कुछ साल की वकालत का अनुभव भी मांगा जाता है. जब उम्मीदवार की उम्र तय सीमा पूरी कर लेती है, तब वह जज बनने की परीक्षा दे सकता है.

सिविल जज बनने की चयन प्रक्रिया

सिविल जज की भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है. पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होता है, जिसमें कानून से जुड़े ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं. इस परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों को छांटना होता है. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, वे मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं. मुख्य परीक्षा में लिखित सवाल होते हैं, जिसमें कानून की गहरी समझ देखी जाती है. इसके बाद अंतिम चरण इंटरव्यू का होता है. इंटरव्यू में उम्मीदवार के ज्ञान, सोचने की क्षमता और व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है. पीसीएस-जे परीक्षा हर राज्य में अलग-अलग लोक सेवा आयोग कराता है, इसलिए सिलेबस और नंबर भी राज्यों के अनुसार बदल सकते हैं.

उम्र सीमा और योग्यता

सिविल जज भर्ती के लिए उम्र सीमा राज्य के अनुसार अलग होती है. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में सिविल जज बनने की न्यूनतम उम्र 22 साल और अधिकतम 35 साल है. मध्य प्रदेश में यह सीमा 21 से 35 साल रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट भी मिलती है. शैक्षिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही बार काउंसिल में पंजीकरण भी जरूरी है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य का आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए.

सिविल जज को कितनी मिलती है सैलरी?

सिविल जज की नौकरी न केवल सम्मानजनक होती है, बल्कि इसमें अच्छी सैलरी और कई सुविधाएं भी मिलती हैं. उत्तर प्रदेश में सिविल जज की बेसिक सैलरी करीब 56,100 रुपये होती है. इसके साथ महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते मिलाकर ग्रॉस सैलरी लगभग 70,000 रुपये तक पहुंच जाती है. इनहैंड सैलरी करीब 65,000 रुपये होती है. इसके अलावा जज को सरकारी आवास, सरकारी वाहन, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता और सिटी कंपंसेटरी अलाउंस जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं. यही कारण है कि जज की नौकरी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है.