By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दुनिया को कैसे लगी दूध की आदत? पहली बार कहां लगी Diary Industry, जानिए दुनिया भर में कैसे फैला ये कारोबार
Dairy Industry History: हर दिन दूध की थैली, सुबह-सुबह आपके घर तक पहुंच जाती है. डॉक्टर भी तबीयत बिगड़ते ही दूध पीने को कहते हैं, लेकिन कभी आपके मन में ख्याल आया कि अगर आपके आसपास खटाल नहीं है, पड़ोसी गाय-भैंस पालते नहीं हैं तो ये दूध आपके घर पे कौन दे रहा है? डेयरी इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई. पहली बार कितनी दूर दूध भेजा गया था. इंसानों ने दूध से बनने वाले प्रोडक्ट बनाने की कला कहां से सीखी. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...
History of Dairy Industry: आप चाय पीते हैं? नहीं, तो आप मिठाई के शौकीन जरूर होंगे, नहीं. तो दही-लस्सी तो पी ही लेते होंगे. चलिए, अगर आप दही-लस्सी के भी शौकीन नहीं है तो सिर्फ दूध तो जरूर पीते होंगे. कभी तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर साहब ने दूध पीने की सलाह दी होगी. कुल मिलाकर आज दूध घर-घर की जरूरत है. घर को छोड़िए, दूध आज डेली लाइफ का हिस्सा है. दूध की जरूरतों को पूरा करती हैं, डेयरी इंडस्ट्री. आपने कभी गौर किया कि आपके घर के पास पैक्ड दूध सुबह-सुबह कैसे पहुंचता है? सबसे पहली बार डेयरी इंडस्ट्री कहां फूली-फली होगी. हमारा भारत मिल्क प्रोडक्शन में कितने नंबर है, आइये आज इन बातों के जवाब जानते हैं…
डेयरी इंडस्ट्री का एड- गॉट मिल्क?
एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स एक टॉक शो में कहते हैं कि क्या आपको पता है डेयरी इंडस्ट्री को दूध की जरूरत लोगों को समझाने में 20 साल का समय लगा. वे लगातार अपनी सेल्स को बढ़ाने के प्रयास करते रहें लेकिन वे मिल्क को मार्केट करने में सफल नहीं हुए. फिर डेयरी इंडस्ट्री ने गॉट मिल्क (Got Milk) नाम से अपना कैंपेन शुरु किया. इस मार्केटिंग आइडिया ने धूम मचा दी. दूध की ब्रिकी बढ़ने लगी. हालांकि, स्टीव जॉब्स इस एक्जामपल से ये बताना चाहते थे कि लोगों में किसी प्रोडक्ट को लेकर क्या नजरिया होना चाहिए, उन्हें उसे खरीदने की जरूरत महसूस क्यों महसूस हो. जॉब्स आगे कहते हैं कि गॉट मिल्क के मार्केटिंग आइडिया ने दूध के फायदे नहीं, बल्कि घर में दूध खत्म होने पर होने वाली परेशानी और उससे जुड़े इमोशन्स को बेचा था.
दुनिया में पहली बार मौसम रिपोर्ट का टेलीकास्ट कहां हुआ था? जानें किस देश में बना दुनिया का पहला मौसम विभाग
इतिहास में ‘दूध’ का सबसे पहला जिक्र
इंसान और दूध का साथ जन्म से ही जुड़ा है. वहीं, लिपिबद्ध आर्काइव में संस्कृत के 6000 साल पुराने रिकॉर्ड्स में दूध का जिक्र मिलता है. वहीं, आगे यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स तो लोगों को दूध, दवा के रूप में सेवन करने की सलाह देते थे. यहां तक कि बाइबल में भी एक ऐसी धरती की कल्पना की गई है जहां दूध और शहद की नदियां बहती हों.
समुद्र पार का सफर
दूध का ग्लोबल होना कोई इत्तेफाक नहीं था. क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी दूसरी यात्रा पर गायों को नई दुनिया, अमेरिका ले गए थे. इसके बाद 1600 के दशक में यूरोप से अमेरिका और 1788 में ऑस्ट्रेलिया तक गायें पहुंचाई गईं, जिससे डेयरी का दायरा पूरी दुनिया में फैल गया.
Cheese की खोज
समय के साथ डेयरी इंडस्ट्री की यात्रा दुनिया के हिस्से-हिस्से में फैलती गई. ब्रिटानिका किड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पनीर यानी चीज बनाने की शुरुआत मध्य पूर्व (Middle East) में हुई थी. बाद में, रोमन साम्राज्य ने इसे व्यापार का जरिया बनाया और मध्य युग के दौरान यूरोपीय भिक्षुओं (Monks) ने चीज बनाने की कला को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया, जिससे आज हम सैकड़ों तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स देख पाते हैं.
मॉर्डन डेयरी की शुरुआत
मॉर्डन डेयरी इंडस्ट्री का सबसे फेमस किस्सा स्टेशन मास्टर थॉमस सेलिक से जुड़ा है. थॉमस सेलिक के कहने पर, दूध पहली बाल साल 1841 में ट्रेन से 60 मील दूर न्यूयॉर्क पहुंचाया गया था. इसके बाद 1880 के दशक में रेफ्रिजरेशन ठंडा रखने की तकनीक और कांच की बोतलों के आविष्कार ने दूध को घर-घर तक सुरक्षित पहुंचाना मुमकिन कर दिया. जब दूध घर-घर पहुंचने लगी तो लोगों के सामने उसके खराब होने की समस्या आने लगी. इस समस्या से निजात दिलाई रेफ्रिजरेशन टेक्निक की खोज ने, अब लोग दूध को ठंडा करके उसे फटने से बचाना सीख गए. फिर पाश्चराइजेशन (Pasteurization) की प्रक्रिया से लोग दूध से तरह-तरह की चीजें बनाने लगे. 1950 के दशक तक HTST और UHT जैसी विधियों ने दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी. कांच की बोतलों की जगह पहले कागज के पैकेट और फिर 1970 के दशक में प्लास्टिक की बोतलों ने ले ली, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और आसान हो गया.
इसे पढ़ें- दुनिया में पहली बार जनगणना की कैसे शुरुआत हुई थी? क्यों-कब पड़ी इसकी जरूरत? भारत में ये घटना बनी वजह
नीदरलैंड का तैरता डेयरी प्लांट
समय बदला तो धीरे-धीरे डेयरी का जमीन से उठ कर पानी के ऊपर भी बनी. नीदरलैंड के रॉटरडैम में दुनिया का पहला फ्लोटिंग डेयरी फार्म बनाया गया है. यह जमीन की कमी को देखते हुए बनाया गया एक टिकाऊ और आधुनिक समाधान है.
मिल्क सिटी ऑफ इंडिया
भारत में श्वेत क्रांति या मिल्क रिवॉल्यूशन ने डेयरी इंडस्ट्री को आर्गेनाइज करने में अहम भूमिका निभाई. इसमें डॉ. वर्गीश कुरियन की भूमिका अहम रही. डॉ. वर्गीज कुरियन के योगदानों की वजह से ही उन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है. बता दें कि भारत, साल 1998 के बाद से मिल्क प्रोडक्शन की रैंकिंग में दुनिया में नंबर-1 पर लगातार काबिज है. श्वेत क्रांति और अमुल (Amul) जैसे ब्रांड ने सहकारी मॉडल के जरिए लाखों किसानों की जिंदगी बदली और भारतीय डेयरी इंडस्ट्री को एक नई मुकाम पर पहुंचा दिया. जाते-जाते बता दें कि अमुल का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद शहर में है. आनंद शहर को दुनिया की मिल्क कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है.
ये भी पढ़ें- दुनिया में पहली बार मैराथन की शुरुआत कैसे-कहां हुई थी? क्या आप जानते हैं इसके आगाज की कहानी
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें