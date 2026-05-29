जब पैरों के नीचे जमीन नहीं होती तो कैसा लगता है? जानिए क्या कहती है साइंस

रूसी कॉस्मोनॉट्स ने बताया है कि अंतरिक्ष में जब पैरों के नीचे जमीन नहीं होती, तो कैसा लगता है. इस खबर में जानिए अंतरिक्ष में दिमाग पर पड़ने वाले असर से जुड़ी दिलचस्प बातें.

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स्पेस में ग्रेविटी न होने की वजह से शरीर और दिमाग दोनों अलग तरीके से काम करने हैं. (Photo from AI)

भारत और उसके दोस्त देश रूस के बीच अंतरिक्ष सेक्टर लगातार मजबूत हो रहा है. इसी सिलसिले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को दौरे के दौरान, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर मौजूद रूसी एस्ट्रोनॉट से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों से ऐसे सवाल पूछे, जिनके जवाब सुनकर हर किसी की दिलचस्पी बढ़ गई. बातचीत में अंतरिक्ष में रहने के अनुभव, स्पेसवॉक की कठिनाई और इंसानी दिमाग पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चर्चा हुई.

जब पैरों के नीचे जमीन नहीं होती तो कैसा लगता है?

इस बातचीत में सबसे दिलचस्प सवाल यह पूछा कि जब इंसान के पैरों के नीचे जमीन नहीं होती, तब कैसा महसूस होता है? इसके जवाब में एक रूसी एस्ट्रोनॉट ने कहा कि उस पल हमें एहसास होता है कि हमारी धरती कितनी बड़ी है और इंसान कितना छोटा. उन्होंने आगे बताया कि अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है. वहां हर चीज तैरती हुई महसूस होती है और ग्रेविटी न होने की वजह से शरीर और दिमाग दोनों अलग तरीके से काम करने लगते हैं.

अंतरिक्ष में वॉक करने के लिए क्या तैयारी करनी होती?

इसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करना कितना मुश्किल होता है, उसके लिए कैसी तैयारी करनी पड़ती है? जवाब में एस्ट्रोनॉट ने बताया कि स्पेससूट पहनकर काम करना बहुत मुश्किल होता है. खासतौर पर हाथों और उंगलियों की छोटी-छोटी मूवमेंट करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है. अंतरिक्ष यात्री घंटों तक पानी के अंदर अभ्यास करते हैं, ताकि उन्हें बिना ग्रेविटी वाले माहौल की आदत हो सके.

अंतरिक्ष हम इंसानों के दिमाग पर कैसे असर डालता है?

अंतरिक्ष यात्रियों ने ये भी बताया कि स्पेस में रहने से इंसानी सोच और दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है. भारहीनता यानी वेटलेसनेस में शरीर का संतुलन अलग तरह से काम करता है. वहां दिन और रात का एहसास भी धरती जैसा नहीं होता. लगातार बदलते माहौल में दिमाग को खुद को ढालना पड़ता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं.

अजित डोभाल ने आतंकवाद पर बड़ा संदेश दिया

मॉस्को दौरे के दौरान, अजित डोभाल को दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन की ऐतिहासिक ब्लैक वोल्गा कार भी दिखाई गई. यह वही कार है जो 1961 की ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान के बाद उन्हें दी गई थी. इसके अलावा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मंच में आतंकवाद के मुद्दे पर भी सख्त संदेश दिया. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए और जिम्मेदार देशों को साफ फैसला लेना होगा कि वे आतंकवाद के समर्थकों के साथ हैं या उसके खिलाफ.