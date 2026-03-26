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मेंटेनेंस नहीं देने पर पति गया जेल, क्या फिर भी उसे देना पड़ेगा गुजारा-भत्ता? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया जवाब

Allahabad HC Maintenance: गुजारा-भत्ता से जुड़े इस मामले में पति ने जेल की सजा काटने के आधार पर पत्नी को मेंटेनेंस देने से इंकार कर दिया. हालांकि, जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, तो उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया है. आइये जानते हैं पूरा मामला...

Published date india.com Published: March 26, 2026 5:02 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Allahabad HC Maintenance
जेल की सजा काटने पर पति को नहीं देना पड़ेगा गुजारा-भत्ता?

क्या ऐसा मुमकिन है कि पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दे पाने की वजह से जेल जाना पड़ा हो, इसके बावजूद उसे गुजारा भत्ता देना पड़े? इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा की मामला आया है. हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखे गए फैक्ट्स की जांच करते हुए कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, भले ही पति को जेल जाना पड़ा हो, लेकिन इससे वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता. उसे अपने बच्चे और पत्नी को वाजिब गुजारा भत्ता देना पड़ेगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति को गुजारा भत्ता की बकाया राशि पर 6 % ब्याज के साथ जोड़कर देने को कहा है. हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर पति ऐसा करने में असफल रहता है तो ट्रायल कोर्ट गुजारे भत्ते की राशि जमा करने के लिए पति के संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकते हैं. आइये जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से…

सजा के बाद नहीं देना पड़ेगा गुजारा-भत्ता?

इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस प्रवीण कुमार गिरि की बेंच के सामने पत्नी के गुजारा-भत्ते की मांग से जुड़ी याचिका सुनवाई के लिए लाई गई. ट्रायल कोर्ट ने पत्नी की गुजारा भत्ता रिकवरी के दावे को खारिज कर दिया था. फैसले में ट्रायल कोर्ट ने कहा कि पति पहले ही इसी के लिए सजा सुनाई जा चुकी है. ऐसे में वह गुजारा भत्ता देने के लिए जवाबदेह नहीं है.

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एक गुनाह के लिए दो बार सजा नहीं, लेकिन

वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेंटेनेंस नहीं देने के चलते 30 दिन जेल की सजा काटता है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अब उसे बकाया पैसा नहीं देना होगा. उसके सजा पूरा करने के बाद भी उसकी कानूनी देनदारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी. हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि CrPC की धारा 300, एक ही अपराध के लिए दो बार सजा न देना, मेंटेनेंस के आदेशों पर लागू नहीं होती है, बल्कि घरेलू हिंसा अधिनियम (DV Act) के तहत मेंटेनेंस की देना न तो दोषसिद्धि है और न ही दोषमुक्ति, बल्कि यह एक नागरिक अधिकार है.

क्या है पूरा मामला?

जुलाई 2019 में एक मजिस्ट्रेट ने हसीना खातून के पति को उसे और उनके दिव्यांग बेटे को 4,000-4,000 रुपये प्रति माह अंतरिम मेंटेनेंस देने का निर्देश दिया गया था. वहीं, पति ने इस मेंटेनेंस का भुगतान नहीं किया, जिससे बकाया राशि 2.64 लाख रुपये तक पहुंच गई. मेंटेनेंस नहीं देने पर पत्नी ने गुजारा-भत्ता रिकवरी के लिए अदालत में याचिका दायर की और अदालत ने पति के खिलाफ वारंट जारी किया. वहीं, अक्टूबर 2022 में पत्नी को पैसा नहीं चुकाने पर पति को 30 दिन जेल की सजा हुई. इसके बावजूद उसने मेंटेनेंस देने से इंकार किया. पत्नी ने दोबारा से ट्रायल कोर्ट का रूख करके गुजारा-भत्ता देने की मांग की, इस बार पति ने कंटेस्ट करते हुए कहा कि उसने सजा पूरी कर ली है. इसलिए वह गुजारा-भत्ता देने को बाध्य नहीं है. ट्रायल कोर्ट ने पति की दलीलों से सहमति जताते हुए पत्नी की याचिका खारिज की. पत्नी ने इसी फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. अब हाई कोर्ट ने पति को मेंटेनेंस की राशि चुकाने को कहा है. वहीं, आदेश का पालन नहीं करने पर उसकी संपत्ति को अटैच करने का भी आदेश दिया.

जाते-जाते यह बता दें कि ये फैसला उन महिलाओं के लिए बड़ी जीत है जिनके पति जेल जाने का डर दिखाकर या एक बार सजा काटकर पैसा देने से बचने की कोशिश करते थे. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक पाई-पाई का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक पत्नी तय गुजारा-भत्ता की राशि की मांग कर सकती है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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