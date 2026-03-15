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पति से ज्यादा कमाती है पत्नी, फिर तलाक के बाद कोर्ट किसे देगा एलिमनी? जानें डिवोर्स होने से पहले किसे मिलेगा गुजारा-भत्ता

हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार, यदि पत्नी की आय पति से अधिक है और पति आर्थिक रूप से असमर्थ है, तो वह एलिमनी का हकदार है. कोर्ट दोनों की आय, लाइफस्टाइल और शादी की अवधि पर करने के बाद ही गुजारा-भत्ते की राशि का फैसला लेता है. एलिमनी का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर पक्ष को सहारा देना है, चाहे वह पति हो या पत्नी.

पति से ज्यादा कमाती है पत्नी, फिर तलाक के बाद कोर्ट किसे देगा एलिमनी?

भारत में तलाक के मामलों में एलिमनी (Alimony) या गुजारा-भत्ता को लेकर कई भ्रांतियां हैं. अक्सर माना जाता है कि केवल पति ही पत्नी को पैसे देता है, लेकिन कानून की नजर में आर्थिक स्थिति और निर्भरता सबसे अहम है. 2020 में ‘रजनीश बनाम नेहा’ केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक गाइडलाइन्स जारी की थीं. आइये जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से…

क्या पति को भी मिल सकता है एलिमनी?

सामान्य धारणा के विपरीत, यदि पत्नी की आय पति से अधिक है और पति अपनी जरूरतों के लिए पत्नी पर निर्भर है, तो कोर्ट पत्नी को एलिमनी देने का आदेश दे सकता है. कानून जेंडर के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक सामर्थ्य के आधार पर फैसला करता है.

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HMA की धारा 24 और 25

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA Act, 1955) की धारा 24, मुकदमे के दौरान भरण-पोषण, और धारा 25, स्थायी एलिमनी, पति और पत्नी दोनों को अधिकार देती है. यदि पति यह साबित कर दे कि उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो वह पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है.

रजनीश बनाम नेहा, 2020

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ किया कि एलिमनी के मामलों में पारदर्शिता जरूरी है. कोर्ट ने आदेश दिया कि अब पति और पत्नी दोनों को अपनी संपत्ति और देनदारियों (Assets and Liabilities) का विस्तृत शपथ पत्र (Affidavit) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा.

आवेदन की तारीख से देय होगा भत्ता

अक्सर एलिमनी मिलने में सालों लग जाते हैं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि गुजारा-भत्ता उस तारीख से देय होगा जिस दिन इसके लिए आवेदन (Application) दायर किया गया था, न कि उस दिन से जब कोर्ट ने आदेश जारी किया.

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संपत्ति और देनदारियों का शपथ पत्र

झूठ बोलकर एलिमनी से बचने वालों पर लगाम लगाने के लिए अब दोनों पक्षों को अपनी बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टी, निवेश और कर्ज की जानकारी शपथ पत्र के जरिए रिकॉर्ड पर रखना होता है. यदि कोई जानकारी छिपाने की कोशिश की जाती है, तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा.

दोहरे भुगतान से बचाव

अगर कोई पत्नी अलग-अलग कानूनों (जैसे DV एक्ट और CrPC 125) के तहत मेंटेनेंस मांगती है, तो उसे पहले मिल रहे भत्ते की जानकारी कोर्ट को देनी होगी. कोर्ट पिछले आदेशों को ध्यान में रखकर ही नई राशि तय करेगा ताकि दोहरा बोझ न पड़े.

एलिमनी तय करने का आधार

एलिमनी तय करते समय कोर्ट पति-पत्नी की उम्र, शादी की अवधि, बच्चों की जिम्मेदारी, दोनों की शैक्षणिक योग्यता और भविष्य में कमाने की क्षमता को देखता है. रजनीश बनाम नेहा, 2020 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, एलिमनी इतनी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके. वहीं, यदि कोई पक्ष कोर्ट द्वारा तय की गई एलिमनी देने में देरी करता है या इनकार करता है, तो कोर्ट उसकी संपत्ति कुर्क (Attach) करने या उसे जेल भेजने का आदेश दे सकता है.