प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं ये फुल फॉर्म, एग्जाम के साथ इंटरव्यू में भी आएंगे काम

GK News In Hindi: आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि भारत की लगभग हर परीक्षा में सामान्य जानकारी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. यह एक ऐसा विषय है जो सिर्फ लिखित परीक्षा ही नहीं, बल्कि इंटरव्यू राउंड में भी बहुत काम आता है. इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार की समझ, जानकारी और सोचने की क्षमता को परखने के लिए कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म भी शामिल होते हैं.
तुरंत नहीं आते हैं याद
दरअसल आज की पढ़ाई, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे शब्द शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं. कई बार हम इन शब्दों को सुनते या पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है, यह तुरंत याद नहीं आता. यही वजह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि उम्मीदवार की बेसिक जानकारी कितनी मजबूत है. इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे ही फुल फॉर्म के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में यहां…
प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले फुल फॉर्म?
|Short Form
|Full Form (हिंदी)
|ATM
|ऑटोमेटेड टेलर मशीन
|PAN
|स्थायी खाता संख्या
|SIM
|सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल
|USB
|यूनिवर्सल सीरियल बस
|CPU
|सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
|पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट
|GPS
|ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
|LED
|लाइट एमिटिंग डायोड
|WiFi
|वायरलेस फिडेलिटी
|SMS
|शॉर्ट मैसेज सर्विस
|NGO
|गैर सरकारी संगठन
|CBI
|केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
|RBI
|भारतीय रिजर्व बैंक
|ISRO
|भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
|NASA
|राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन
