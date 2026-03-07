  • Hindi
GK News In Hindi: आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे क

प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं ये फुल फॉर्म, एग्जाम के साथ इंटरव्यू में भी आएंगे काम

GK News In Hindi: आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि भारत की लगभग हर परीक्षा में सामान्य जानकारी से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. यह एक ऐसा विषय है जो सिर्फ लिखित परीक्षा ही नहीं, बल्कि इंटरव्यू राउंड में भी बहुत काम आता है. इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार की समझ, जानकारी और सोचने की क्षमता को परखने के लिए कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म भी शामिल होते हैं.

तुरंत नहीं आते हैं याद

दरअसल आज की पढ़ाई, टेक्नोलॉजी और रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे शब्द शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं. कई बार हम इन शब्दों को सुनते या पढ़ते तो हैं, लेकिन उनका पूरा नाम क्या है, यह तुरंत याद नहीं आता. यही वजह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि उम्मीदवार की बेसिक जानकारी कितनी मजबूत है. इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसे ही फुल फॉर्म के बारे में बता रहे हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में यहां…

प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले फुल फॉर्म?

Short Form Full Form (हिंदी)
ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन
PAN स्थायी खाता संख्या
SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल
USB यूनिवर्सल सीरियल बस
CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट
GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
LED लाइट एमिटिंग डायोड
WiFi वायरलेस फिडेलिटी
SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस
NGO गैर सरकारी संगठन
CBI केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
RBI भारतीय रिजर्व बैंक
ISRO भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
NASA राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन

