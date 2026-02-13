  • Hindi
  • Gk
  • India First Female High Court Judge Know Who Became First Chief Justice

कौन हैं देश की पहली महिला हाईकोर्ट जज? जानें किनके नाम है पहली चीफ जस्टिस बनने का कीर्तिमान

देश के किसी हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनने का कीर्तिमान अन्ना चांडी के नाम हैं. वहीं, लीला सेठ न केवल दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जज बनीं, बल्कि 1991 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया.

Published date india.com Published: February 13, 2026 2:34 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
अन्ना चांड़ी और लीला सेठ
हाई कोर्ट की पहली महिला जस्टिस अन्ना चांड़ी और पहली चीफ जस्टिस लीला सेठ

देश की पहली महिला हाईकोर्ट जज बनने की उपलब्धि अन्ना चांडी के नाम दर्ज है. अन्ना चांडी ने 6 फरवरी 1959 के दिन केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी. वहीं, देश के किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का खिताब लीला सेठ के नाम दर्ज है. आइये जानते हैं दोनों विभूतियों के बारे में…

हाई कोर्ट की पहली महिला जस्टिस

अन्ना चांडी का जन्म 1905 में त्रावणकोर (वर्तमान केरल) में हुआ था. उन्होंने समाज की रूढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ते हुए न केवल कानून की डिग्री हासिल की. अपने अनुभव के बदौलत 1937 में वे मुंसिफ बनी. 1948 में उन्हें जिला न्यायाधीश (District Judge) के पद पर पदोन्नत किया गया और 6 फरवरी 1959 को वे केरल हाई कोर्ट में जज नियुक्त हुईं. अन्ना चांडी को अपने शुरुआती करियर में पुरुष सहकर्मियों की भारी शत्रुता और उपहास का सामना करना पड़ा. वकील के रूप में उनके शुरुआती वर्षों के दौरान, कई वरिष्ठ वकील खुले तौर पर यह मानते थे कि महिलाओं के लिए न्यायालयों में जगह नहीं है. एक घटना के अनुसार, जब एक वरिष्ठ वकील ने उनके पेशे में प्रवेश पर आपत्ति जताई, तो चांडी ने विचलित होने के बजाय इतनी शांति और दृढ़ता से अपना पक्ष रखा कि पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया. उनकी इसी इच्छाशक्ति ने उन्हें 1937 में भारत की पहली महिला न्यायिक अधिकारी (मुंसिफ) बनने का गौरव दिलाया.

दूसरे देशों में बैन ये 10 फूड प्रोडक्ट भारत में बड़े चाव से खाते हैं लोग- 5वां आइटम तो बच्चों का फेवरेट, देखिये पूरी लिस्ट 10

लीला सेठ का शुरुआती करियर

वहीं, हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का गौरव लीला सेठ के पास है. लीला सेठ ने शुरुआत में कानून को करियर के रूप में नहीं चुना था. उनकी शुरुआती शिक्षा दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में हुई, जिसके बाद उन्होंने नर्स के रूप में भी ट्रेनिंग लिया. न्यायपालिका में उनका प्रवेश संयोगवश हुआ. जब उनके पति प्रेम सेठ काम के सिलसिले में लंदन गए, तो लीला ने वहां समय का सदुपयोग करने के लिए कानून की पढ़ाई शुरू की. यह फैसला उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने 1958 में लंदन बार परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया.

बनी देश की पहली महिला चीफ जस्टिस

लंदन से लौटने के बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में वकालत शुरू की, जहां शुरुआत में उन्हें एक महिला वकील के रूप में काफी संदेह की दृष्टि से देखा गया. हालांकि, अपनी बौद्धिक क्षमता और कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने जल्द ही अपनी पहचान बना ली. 1978 में वे दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला जस्टिस के रूप नियुक्त हुईं. इसके बाद 5 अगस्त 1991 को उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (First woman chief justice) के रूप में शपथ ली, जो किसी भी भारतीय राज्य के हाईकोर्ट के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी.

जब उन्हें जज बनने की पहली खबर मिली, तो उनका रिएक्शन काफी संतुलित और विनम्र था. उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑन बैलेंस में जिक्र किया है कि उनके लिए यह केवल एक पद नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी ताकि वे अन्य महिलाओं के लिए न्यायपालिका के बंद दरवाजे खोल सकें. जज के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधारों में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिला.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी?

जस्टिस एम. फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनीं थी. वे भी केरल हाई कोर्ट से जुड़ी थी.

भारत की पहली महिला वकील किसे माना जाता है?

कॉर्नेलिया सोराबजी को भारत की पहली महिला वकील बनने का गौरव प्राप्त है.

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.