Hindi Gk

India Pakistan Border Security Tighten Glass Bottles Work Like Alarm

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर लटकी हैं कांच की बोतलें, जानें ऐसा करने से सीमा पर क्या असर पड़ता है?

General Knowledge: भारत की सीमा पर हाईटेक सिस्टम के साथ कांच की बोतलें भी सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती हैं. आइए इस खबर में जानते हैं कि बॉर्डर पर कांच की बोतलें क्यों लगाई जाती हैं.

हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बॉर्डर पर हथियार, बड़े-बड़े कैमरे, सेंसर और हाई-टेक मशीनों से नजर रखी जाती है. लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, कई जगहों पर कांटेदार तारों की बाड़ के साथ कांच की बोतलें लटकी होती हैं. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कांच की बोतलों को यहां क्यों टांगा जाता है? असल में ये बोतलें बेकार चीज नहीं, बल्कि एक सस्ता और असरदार सुरक्षा उपाय हैं, जो सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है.

तकनीक के बावजूद कांच की बोतलें क्यों यूज होती?

भारत की सीमाएं सिर्फ मैदानी इलाकों तक नहीं हैं. कई जगहों पर ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं घने जंगल. दलदली क्षेत्र भी हैं तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जहां पहुंचना भी मुश्किल होता है. इन जगहों पर हर समय बिजली मिलना मुश्किल है. कहीं भारी बारिश होती है, तो कहीं पर बर्फबारी. ऐसे हालात में कैमरे खराब हो सकते हैं, हाई-टेक मशीनों पर भी असर पड़ता है. यही वजह है कि कुछ इलाकों में सैनिकों को पुराने लेकिन भरोसेमंद तरीकों का सहारा लेना पड़ता है.

कैसे अलार्म का काम करती हैं कांच की बोतलें?

कांच की बोतलें सीमा पर एक तरह से अलार्म सिस्टम की तरह काम करती हैं. इन्हें कांटेदार तारों पर इस तरह लटकाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, घुसपैठिया या फिर कोई जानवर तार को हिलाने की कोशिश करे, तो बोतलें आपस में टकराने लगती हैं. जैसे ही ये बोतलें टकराती हैं, तेज आवाज निकलती है. रात के सन्नाटे में यह आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है. कई बार ये आवाज इतनी अचानक होती है कि सैनिक तुरंत चौकन्ना हो जाते हैं. इससे उन्हें संकेत मिल जाता है कि कहीं कुछ हलचल हो रही है और तुरंत जांच करनी चाहिए.

बोतलें- सस्ता, टिकाऊ और भरोसेमंद उपाय

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे चलाने के लिए बिजली, इंटरनेट या किसी तरह की बैटरी की जरूरत नहीं होती. खाली कांच की बोतलें आसानी से मिल जाती हैं और इन्हें लगाने में ज्यादा खर्च भी नहीं आता. महंगे सेंसर और कैमरों के मुकाबले यह तरीका बहुत सस्ता है और हर मौसम में काम करता है. इसके अलावा, इन्हें बार-बार रिपेयर करने की जरूरत भी नहीं होती. यही कारण है कि आज के आधुनिक दौर में भी यह तरीका सीमा सुरक्षा में उपयोगी माना जाता है.

हर आवाज खतरा नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी

यह जरूरी नहीं कि बोतलों की आवाज हमेशा घुसपैठ की वजह से ही आए. कई बार जंगली जानवर भी तारों से टकरा जाते हैं, जिससे बोतलें बजने लगती हैं. लेकिन सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए हर हलचल को गंभीरता से लेना जरूरी होता है. बोतलों की आवाज उन्हें समय रहते सतर्क कर देती है, ताकि कोई खतरा नजरअंदाज न हो. कई बार यही छोटी सी आवाज बड़े खतरे को रोकने में मदद कर देती है. इसलिए कहा जा सकता है कि सीमा सुरक्षा में सिर्फ आधुनिक तकनीक ही नहीं, बल्कि ऐसे सरल और देसी उपाय भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं.

Add India.com as a Preferred Source