By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इस देश में महिलाएं कपड़ों की तरह चेंज करती हैं पति, हर महीने ढूंढ लाती हैं नया हसबैंड
Do You Know: इस देश में 15-20 दिन की शादी होती हैं. महिलाएं पहले शादी करती हैं और फिर रिश्ता खत्म कर किसी नए से बंधन में बंध जाती. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या वजह है?
दुनिया में शादी को हमेशा एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा ट्रेंड तेजी से चर्चा में है जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. यहां कुछ महिलाएं टूरिस्टों के साथ बहुत कम समय के लिए शादी करती हैं और फिर रिश्ता खत्म भी हो जाता है. खास बात यह है कि इस तरह की शादी के खत्म होने पर न पति को कोई दुख होता है और न ही पत्नी को कोई गम. दोनों पहले से जानते हैं कि यह रिश्ता सिर्फ कुछ दिनों का ही है. इस शादी को ‘मुताह निकाह’ या ‘निकाह मुताह’ कहा जाता है, जिसका मतलब अस्थायी विवाह होता है. यह परंपरा इस्लाम में सैकड़ों सालों से चली आ रही है और भारत में मुगल काल में भी इसका जिक्र मिलता है, लेकिन आज भारत में यह लगभग खत्म हो चुका है.
ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: स्कूल में 30 से ज्यादा बच्चों ने काटी कलाई, वजह जानकर लगेगा झटका
कहां हो रही हैं ऐसी शादियां और क्यों बन रही चर्चा?
अब सवाल उठता है कि आखिर ये शॉर्ट-टर्म शादियां हो कहां रही हैं? इसका जवाब है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी माना जाता है और साथ ही एक बेहद लोकप्रिय टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है. इंडोनेशिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित पुंकाक (Puncak) नाम की जगह इस ट्रेंड के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है. यहां बड़ी संख्या में अरब और पश्चिम एशियाई पर्यटक घूमने आते हैं और कई पर्यटक यहां स्थानीय महिलाओं के साथ कुछ दिनों की “प्लेजर मैरिज” कर लेते हैं. यही वजह है कि इसे अब ‘Pleasure Marriage’ भी कहा जाने लगा है. इस तरह की शादी का मुख्य उद्देश्य रोमांस और आनंद के बदले पैसे कमाना होता है. खासकर गरीब परिवारों की युवतियां इसे अपनी मजबूरी और कमाई का जरिया मानने लगी हैं.
कैसे चलता है यह पूरा सिस्टम?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह काम अब एक तरह का “इंडस्ट्री मॉडल” बन चुका है. इसमें एजेंट और कुछ एजेंसियां बीच में काम करती हैं, जो टूरिस्ट और महिलाओं के बीच डील कराती हैं. एक हाइलैंड रिसॉर्ट जैसी जगहों पर पर्यटकों को महिलाओं से मिलवाया जाता है. दोनों पक्षों की सहमति से एक छोटा और अनौपचारिक निकाह कराया जाता है और फिर पुरुष महिला को तय रकम देता है. जब तक पर्यटक वहां रहता है, महिला घरेलू काम और निजी सेवाएं देती है. जैसे ही पर्यटक वापस अपने देश लौटता है, वैसे ही शादी खत्म मानी जाती है. कई बार ये शादी 15-20 दिन चलती है, तो कई बार इससे भी कम. कुछ एजेंट तो महीने में 25 तक शादियां तय करवा देते हैं, जिससे यह पूरा सिस्टम अब “बिजनेस” जैसा बन गया है.
महिलाएं ऐसा क्यों कर रही हैं?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाएं आखिर ऐसा कदम क्यों उठा रही हैं? इसका जवाब साफ है—गरीबी और मजबूरी. लॉस एंजिल्स टाइम्स की रिपोर्ट में 28 वर्षीय इंडोनेशियाई महिला काहाया का जिक्र है, जिसने बताया कि वह 15 से ज्यादा बार पश्चिम एशियाई पर्यटकों से इस तरह की शादी कर चुकी है. रिपोर्ट के अनुसार उसने 13 साल की उम्र में पहली बार यह किया था और इसके लिए उसे परिवार ने मजबूर किया था. बाद में उसके पास एक बेटी भी हुई, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी उसी पर आ गई. उसने नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन जनरल स्टोर या फैक्ट्री में मिलने वाली सैलरी इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल हो गया. अब वह हर शादी से 300 से 500 डॉलर तक कमाती है, जिससे किराया और बीमार दादा-दादी का खर्च चल जाता है. हालांकि, कई महिलाएं अपने परिवार से यह सच छुपाकर रखती हैं.
क्या यह इस्लाम और कानून के हिसाब से सही है?
मुताह निकाह की शुरुआत शिया इस्लाम में मानी जाती है और इसे आनंद से जोड़कर देखा जाता है. यह एक तरह का निजी अनुबंध होता है, जो लिखित या मौखिक दोनों रूपों में हो सकता है. इसकी अवधि एक घंटे से लेकर 99 साल तक हो सकती है और इसमें पुरुष को महिला को एक तय रकम देना होती है. लेकिन आज के समय में कई इस्लामिक विद्वान इसे अस्वीकार्य मानते हैं और आलोचक इसे शादी की आड़ में शोषण या वेश्यावृत्ति जैसा बताते हैं. इंडोनेशिया में जिस तरीके से यह प्रथा चल रही है, उसे वहां के कानून में भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता. नियम तो हैं, लेकिन टूरिज्म से मिलने वाले फायदे और गरीब परिवारों की मजबूरी के कारण यह सिलसिला रुक नहीं पा रहा. यही वजह है कि अब यह मुद्दा दुनियाभर में चर्चा का विषय बनता जा रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें