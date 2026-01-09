Hindi Gk

ईरान का रहस्यमयी गांव जहां भूख ने इंसानों को बना दिया बौना! घरों का साइज देख चकरा जाएगा दिमाग

Mysterious Village In Iran: अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर के पास बसा एक गांव दुनिया के सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है. इस गांव की सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इसे बौनों का गांव कहा जाता है.

Mysterious Village In Iran: दुनिया रहस्यमय जगहों से भरी हुई है, जिनके बारे में सुनकर भरोसा करना मुश्किल लगता है, ऐसी ही एक रहस्यमय जगह ईरान में है. दरअसल यह एक गांव है जिसका का नाम माखुनिक है. अफगानिस्तान और ईरान बॉर्डर के नजदीक इस गांव का इतिहास बेहद ज्यादा अजीबोगरीब है, क्योंकि गांव को दुनिया बौनों के गांव के नाम से बुलाती है.

छोटे कद के लोगों का अनोखा गांव

दरअसल, सच्चाई ये है कि आज से लगभग 200 साल पहले यहां रहने वाले अधिकांश लोगों की लंबाई बहुत कम होती थी. लम्बाई कम होने की वजह से यहां के लोगों ने अपने घरों और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें को भी छोटे साइज का बनाया था. यहां की चौंका देने वाली बात यह है कि आज के समय में भी गांव में ऐसे कई घर देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी बहुत छोटे बच्चे का घर हो. जैसे-जैसे समय बीता गांव के लोगों का कद पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ता है, लेकिन इसके बाद भी इनका कद आम लोगों जैसा नहीं रहता है.

ममी ने खोला बड़ा राज

गांव की साल 2005 में इंटरनेशनल मीडिया में काफी चर्चा होती है, खासकर जब एक्सपर्ट्स को वहां खुदाई के समय एक ममी का पता चलता है. इस ममी की लंबाई सिर्फ 25 सेंटीमीटर थी. इस खोज से पहले कई लोग मानते थे कि ईरान के इस गांव में लगभग 200 साल पहले बौने लोगों का बसेरा था. लेकिन जब लोगों को ममी के कद के बारे में पता चलता है, तो उन्हें इस बात पर पूरा विश्वास हो जाता है. हालांकि, इस खोज के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यह ममी किसी बच्चे की होगी और जिसका जन्म समय से पहले हो गया.

खाने की कमी से रुकी लंबाई

कई जानकारों का कहना है कि इसके पीछे का सबसे कारण अच्छा खान-पान न मिलना रहा होगा. क्योंकि गांव ईरान के सबसे बड़े बंजर और सूखे इलाकों में से एक है, यही वजह है कि यहां खेती भी नहीं हो सकती थी. रिपोर्ट्स की मानें तो यहां के लोग बस बेर, शलजम और जौ जैसी चीजें खाकर अपना दिन गुजारते थे. हेल्दी खाना न मिलने की वजह से धीरे-धीरे लोगों की लंबाई बढ़ना बंद हो गई और पूरा गांव छोटे कद वाले लोगों से भर गया.

सड़क बनने से बदली नई पीढ़ी

यह इलाका इतना ज्यादा बंजर था कि यहां बाहर के लोगों का आना-जाना नहीं बिल्कुल होता था और आने-जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बना था. इस वजह से गांव के लोग कहीं बाहर खाने-पीने का सामान नहीं ला सकते थे. 20वीं सदी के बीच में इस गांव तक सड़क आती है, इसके बाद ही गांव के लोग बाहरी दुनिया से जुड़ सके और शहरों में जाकर काम करना शुरू किया. जब लोगों का खान-पान सुधरा, तो धीरे-धीरे उनकी नई जेनरेशन की लंबाई भी बढ़ती है.

