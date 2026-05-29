NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में मिला विचित्र ग्रह, तस्वीरें देख वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Space Science News: हमारी पृथ्वी पर सुबह और शाम के मौसम में बदलाव होना आम बात है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह का पता लगाया है जहां हर दिन बादल बनते और गायब हो जाते हैं. यह ग्रह पृथ्वी से करीब 700 प्रकाश वर्ष दूर है. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) की मदद से वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के वातावरण की अब तक की सबसे साफ तस्वीर हासिल की है. हाल ही में साइंस जर्नल में छपी एक रिसर्च में बताया गया कि WASP-94A b नाम के इस ग्रह पर सुबह के समय घने बादल छा जाते हैं, जबकि शाम तक आसमान काफी हद तक साफ हो जाता है.
WASP-94A b को “हॉट जुपिटर” श्रेणी का ग्रह माना जाता है. यह आकार में हमारे सौर मंडल के ग्रह जुपिटर जैसा बड़ा गैसीय ग्रह है, लेकिन अपने तारे के बहुत करीब चक्कर लगाता है. इसी वजह से यहां का तापमान बेहद ज्यादा रहता है. वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह के दिन वाले हिस्से का तापमान 1,000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है. इतनी गर्मी और तेज रेडिएशन के कारण ऐसे ग्रहों के वातावरण का अध्ययन करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है. बादल अक्सर वातावरण के अंदर मौजूद गैसों और तत्वों की सही जानकारी पाने में रुकावट बनते हैं.
वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके इस ग्रह का अध्ययन उस समय किया जब यह अपने तारे के सामने से गुजर रहा था. इस दौरान तारे की रोशनी ग्रह के वातावरण से होकर गुजरी, जिससे वैज्ञानिकों को वहां मौजूद तत्वों का पता लगाने का मौका मिला.
इस रिसर्च की खास बात यह रही कि वैज्ञानिकों ने पूरे ग्रह का औसत डेटा लेने के बजाय सुबह और शाम वाले हिस्सों का अलग-अलग विश्लेषण किया. इससे पता चला कि सुबह के हिस्से में मैग्नीशियम सिलिकेट से बने घने बादल मौजूद थे, जबकि शाम के हिस्से में वातावरण काफी साफ था.
वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे तेज हवाएं और अत्यधिक तापमान जिम्मेदार हो सकते हैं. एक संभावना यह है कि ग्रह के ठंडे हिस्से से बादल बनकर आगे की तरफ पहुंचते हैं और फिर दिन की गर्मी में खत्म हो जाते हैं. दूसरी संभावना यह है कि बढ़ते तापमान के कारण बादल भाप की तरह उड़ जाते हैं. यह कुछ हद तक पृथ्वी पर सुबह के कोहरे के गायब होने जैसा है, लेकिन कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर होता है. इस प्रक्रिया के कारण शाम के समय वैज्ञानिकों को ग्रह के वातावरण को ज्यादा साफ तरीके से देखने का मौका मिला.
इस नई तकनीक की मदद से वैज्ञानिकों ने ग्रह के वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन की मात्रा का अधिक सटीक अनुमान लगाया. पहले के अध्ययनों में इन तत्वों की मात्रा काफी ज्यादा बताई गई थी, लेकिन JWST के नए आंकड़ों से यह अनुमान काफी कम हो गया.
इससे ग्रहों के बनने की मौजूदा थ्योरी को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी. खास बात यह है कि इसी तरह का बादलों का चक्र दो अन्य हॉट जुपिटर ग्रहों WASP-39 b और WASP-17 b पर भी देखा गया है. इससे संकेत मिलता है कि ऐसे ग्रहों पर यह एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, न कि कोई अकेली घटना.
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