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अंतरिक्ष में फैले कचरे का इस देश ने निकाल लिया हल, लॉन्च कर दिया लकड़ी से बना सैटेलाइट

Japan Wooden Satellite: जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है. इसका मकसद अंतरिक्ष में बढ़ते स्पेस कचरे को कम करना और भविष्य के स्पेस मिशन को ज्यादा सुरक्षित बनाना है.

Published date india.com Published: May 22, 2026 9:59 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
wooden satellite
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Japan Wooden Satellite: दुनिया भर में तेजी से सैटेलाइट लॉन्च किए जा रहे हैं, जिससे अंतरिक्ष में कचरा भी बढ़ता जा रहा है. पुराने सैटेलाइट टूटने के बाद धातु के छोटे कण वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं. इसी समस्या का हल खोजने के लिए जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट “LignoSat” अंतरिक्ष में भेजा है. इसे क्योटो यूनिवर्सिटी और जापानी स्पेस एजेंसियों ने मिलकर तैयार किया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में लकड़ी से बने सैटेलाइट स्पेस मिशन को ज्यादा सुरक्षित और साफ बना सकते हैं.

छोटा सैटेलाइट लेकिन बड़ा प्रयोग

LignoSat आकार में सिर्फ 10 सेंटीमीटर का छोटा क्यूब है, लेकिन इसका मकसद काफी बड़ा है. इस सैटेलाइट को दिसंबर 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था. इसकी खास बात यह है कि इसमें धातु की जगह जापानी मैगनोलिया लकड़ी का इस्तेमाल किया गया. सैटेलाइट के हिस्सों को जोड़ने के लिए कील या गोंद नहीं, बल्कि पारंपरिक जापानी लकड़ी जोड़ने की तकनीक इस्तेमाल हुई. वैज्ञानिक यह देखना चाहते थे कि अंतरिक्ष जैसी कठिन जगह में लकड़ी कितनी मजबूत साबित होती है.

क्यों चुनी गई लकड़ी

वैज्ञानिकों के अनुसार आम सैटेलाइट एल्यूमीनियम और दूसरी धातुओं से बनते हैं. जब उनका मिशन खत्म होता है तो वे पृथ्वी के वातावरण में जलते हैं और छोटे धातु कण छोड़ते हैं. ये कण कई साल तक वातावरण में बने रह सकते हैं. जापानी वैज्ञानिक ताकाओ दोई का मानना है कि अगर लकड़ी इस्तेमाल की जाए तो यह समस्या कम हो सकती है. उन्होंने जापान के पुराने लकड़ी के मंदिरों और इमारतों से प्रेरणा ली, जो सैकड़ों सालों से सुरक्षित खड़ी हैं. इसी सोच के बाद लकड़ी को अंतरिक्ष मिशन में इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया.

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अंतरिक्ष में सफल रहा परीक्षण

LignoSat बनाने से पहले वैज्ञानिकों ने कई तरह की लकड़ियों का परीक्षण किया. आखिर में “Honoki” नाम की जापानी मैगनोलिया लकड़ी चुनी गई. इस लकड़ी को हल्का, मजबूत और टिकाऊ माना जाता है. पहले किए गए परीक्षणों में लकड़ी के नमूने 240 दिनों तक अंतरिक्ष में रखे गए थे. जांच में पता चला कि उनमें न तो दरार आई और न ही उनका आकार बदला. हालांकि अंतरिक्ष में तापमान तेजी से बदलता रहता है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए यह बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रयोग था. फिर भी LignoSat ने चार महीने तक सफल मिशन पूरा किया.

भविष्य में बदल सकती है स्पेस टेक्नोलॉजी

हालांकि पहले मिशन में वैज्ञानिकों को सैटेलाइट से संपर्क करने में कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन लकड़ी के इस्तेमाल का प्रयोग सफल माना जा रहा है. अब जापान 2027 में इसका नया और बेहतर वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में लकड़ी से बने हल्के सैटेलाइट अंतरिक्ष कचरा कम करने में मदद कर सकते हैं. रिसर्च में यह भी पाया गया कि कुछ खास लकड़ियां रेडिएशन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाने में भी अच्छी साबित हो सकती हैं. यह प्रयोग दिखाता है कि पुरानी पारंपरिक तकनीक और आधुनिक विज्ञान मिलकर नई दिशा दे सकते हैं.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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