KYC अपडेट के लिए आया Message? जानिए किस तरह से करें असली और नकली मैसेज का पहचान

KYC Fake Message: क्या आपको भी अक्सर बैंक की ओर से KYC अपडेट करने के मैसेज मिलते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि असली और नकली बैंक मैसेज में क्या फर्क होता है और इन्हें कैसे पहचानें. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

KYC Fake Message: क्या आपके फोन पर भी अक्सर बैंक की तरफ से KYC अपडेट करने के लिए मैसेज आता है लेकिन इनमें से सारे मैसेज बैंक की तरफ से नहीं आते हैं. कुछ मैसेज को साइबर क्रिमिनल्स भेजते हैं. हैकर्स लोगों को ठगने के लिए अलग-अलग ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं. जिसमें से एक तरीका SMS है. KYC यानि Know Your Customer एक ऐसा तरीका होता है, जिसकी मदद से बैंक ग्राहकों की पहचान करता है. इसे टाइम टाइम पर रिन्यू करना जरूरी होता है. नहीं तो बैंक अकाउंट ब्लॉक हो सकता है. इसी डर से लोग फेक मैसेज पर क्लिक कर देते हैं. ये मैसेज देखने में बिल्कुल असली लगते हैं और फेक लिंक पर क्लिक करके साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं. इस स्टोरी में हम आपको असली और नकली SMS को पहचानने का तरीका बता रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां…

कैसे करें असली और नकली मैसेज में फर्क?

असली मैसेज बैंक के आधिकारिक हेडर ID से आते हैं, जैसे AXISBK, ICICIB, HDFCBK. अगर ये मैसेज बिना हेडर के सामान्य मोबाइल नंबर से आते हैं तो ये संदिग्ध हो सकते हैं. इसके अलावा बैंक कभी भी SMS या व्हाट्सऐप पर OTP नहीं मांगते हैं. OTP सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन या लॉगिन के लिए होता है, अधिकृत बैंक मैसेज में अजीब या शॉर्ट लिंक नहीं होते. नकली मैसेज में “अभी अपडेट करें वरना अकाउंट बंद” जैसी डराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है. बैंक की तरफ से आए मैसेज में सामान्य भाषा का इस्तेमाल किया जाता है.

असली बैंक मैसेज कैसे होते हैं?

बैंक कभी भी OTP, ATM PIN, Password या CVV नहीं मांगता.

मैसेज अक्सर बैंक के नाम वाले Sender ID से आता है (जैसे SBI-IN, HDFCBK).

लिंक बहुत कम भेजे जाते हैं और भेजे भी जाएं तो बैंक की Official वेबसाइट के होते हैं.

नकली (Fraud) बैंक मैसेज कैसे होते हैं?

डराने या लालच देने वाली भाषा होती है.

Random मोबाइल नंबर या Gmail से आते हैं.

Fake लिंक भेजते हैं.

तुरंत क्लिक करने या जानकारी देने का दबाव बनाते हैं.

KYC करते वक्त इन बातों का रखें ख्याल

KYC पूरा करने के लिए किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए. KYC हमेशा बैंक के आधिकारिक तरीके से ही अपडेट करें. इस बारे में Reserve Bank of India (RBI) भी लोगों को लगातार सुरक्षित बैंकिंग के लिए जागरूक करता रहता है. ‘आरबीआई कहता है’ जैसे अभियान के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि सही जानकारी और सावधानी से ही धोखाधड़ी से बचा जा सकता है.