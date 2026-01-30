Hindi Gk

Ladakh Hanle Sky Turn Into Red Color Know What Is Red Aurora Aditya L1 Solar Storm Warning

अचानक खून की तरह लाल हुआ आसमान, क्या भारत पर आने वाली है कोई आफत? Aditya-L1 ने भेजा अलर्ट

Red Aurora India: लद्दाख के हानले में बीती 19 जनवरी आसमान का रंग खून की तरह लाल हो गया, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. आइए जानते हैं ये घटना क्यों हुई?

red sky over Ladakh Hanle

Ladakh Red Sky: लद्दाख के हानले में बीती 19 जनवरी की रात अचानक वहां का आसमान खून की तरह लाल हो गया, जिसे देख वहां मौजूद लोग सहम गए. इसके बाद इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी जिसकी वजह से ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया. कुछ लोगों ने इसे कुदरता का करिश्मा मान रहे थे लेकिन ये भारत के लिए अंतरिक्ष से आने वाली बड़ी आफत की चेतावनी थी. आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से..

लद्दाख में दिखे इस नजारे की वजह सूरज की सतह पर हुआ जबरदस्त विस्फोट बताई जा रही है. जिसे सोलर रेडिएशन स्टॉर्म (सूर्य से उठने वाला तूफान) इस विस्फोट से अरबों टन चार्ज्ड पार्टिकल्स अंतरिक्ष फैल गए और उस समय इनकी रफ्तार 1700 किलोमीटर प्रति सेकंड थी. इसके बाद जब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड से टकराए तो लद्दाख जैसे कम ऊंचाई इलाका का आसमान खून की तरह लाल हो गया. इस घटना को लाल अरोरा कहा जाता है. धरती ने पिछले 20 सालों में ऐसा शक्तिशाली सोलर रेडिएशन स्टॉर्म महसूस किया जो कि S4 कैटेगरी का था .

क्या होता है सौर्य तूफान? (What is Solar Storm ?)

सौर्य तूफान वह घटना होती है, जब सूर्य से बहुत ज्यादा ऊर्जा, गैस और चार्ज्ड कण अचानक अंतरिक्ष में निकल जाते हैं. ये एक विस्फोट की तरह होता है. यह तूफान धरती की ओर बढ़ता और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है. इससे सैटेलाइट, मोबाइल नेटवर्क, GPS, रेडियो और बिजली की लाइनों पर असर पड़ सकता है. इस घटना की वजह से कभी कभी आसमान का रंग खून की तरह लाल हो जाता है.

सौर्य तूफान से भारत को क्या खतरा हो सकता है?

सौर तूफान तेज कणों से सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है.

बैंकिंग, जीपीएस और मोबाइल नेटवर्क सैटेलाइट पर निर्भर, तेज तूफान से ठप हो सकते.

आदित्य-एल1 की क्या है भूमिका?

इस प्राकृतिक आपदा में भारत का आदित्य-एल1 देश के लिए वरदान साबित हुआ है. इस सैटेलाइट की मदद से इसरो लगातार सूरज पर होने वाली घटनाओं पर नजर रख रही है. आदित्य-एल1 सूरज का सीधा व्यू देता है. ये सैटेलाइट तूफान आने के पहले से ही डेटा को जुटाना शुरू कर दिया था, जिसकी मदद से भारत के वैज्ञानिकों ने दूसरे देशों के स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर तूफान का एनालिसिस किया है और सैटेलाइट ऑपरेटर्स को अलर्ट भेजा गया.

और बड़े सौर तूफान का खतरा…

2026 की शुरुआत का सौर तूफान आने वाले बड़े खतरे का संकेत माना जा रहा है.

वैज्ञानिकों को 1859 जैसे कैरिंगटन इवेंट दोबारा होने की आशंका है.

आज ऐसा तूफान इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम हफ्तों ठप कर सकता है.