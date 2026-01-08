By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली में लाहौरी गेट क्यों? लाहौर में दिल्ली गेट कैसे? जवाब इतिहास के रास्तों में छुपा है
दिल्ली का लाहौरी गेट और लाहौर का दिल्ली गेट नामों की अदला-बदली नहीं, बल्कि मुगल काल की व्यावहारिक और दूरदर्शी नगर-योजना का प्रमाण हैं. उस दौर में शहरों के द्वार उन रास्तों के नाम पर रखे जाते थे, जो प्रमुख शहरों और व्यापारिक केंद्रों की ओर जाते थे.
