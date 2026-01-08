  • Hindi
दिल्ली में लाहौरी गेट क्यों? लाहौर में दिल्ली गेट कैसे? जवाब इतिहास के रास्तों में छुपा है

दिल्ली का लाहौरी गेट और लाहौर का दिल्ली गेट नामों की अदला-बदली नहीं, बल्कि मुगल काल की व्यावहारिक और दूरदर्शी नगर-योजना का प्रमाण हैं. उस दौर में शहरों के द्वार उन रास्तों के नाम पर रखे जाते थे, जो प्रमुख शहरों और व्यापारिक केंद्रों की ओर जाते थे.

