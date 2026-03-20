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रेंट एग्रीमेंट पूरा होने से पहले ही मकान मालिक ने निकाल दिया, क्या किरायेदार को है मुआवजे का हक? जानिए क्या कहता है नियम

Rent Agreement Rules India: रेंट एग्रीमेंट एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अनुसार मकान मालिक बिना वाजिब कारण और बिना नोटिस पीरियड दिए किसी किरायेदार को घर से नहीं निकाल सकता. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

Published date india.com Published: March 20, 2026 5:37 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
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रेंट एग्रीमेंट पूरा होने से पहले ही मकान मालिक ने निकाल दिया, क्या किरायेदार को है मुआवजे का हक

Tenant Rights: मकान मालिक और किरायेदार के बीच नोक-झोंक होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि रेंट एग्रीमेंट का समय पूरा होने से पहले ही मकान मालिक घर खाली करने का दबाव बनाने लगते हैं. ऐसे में किरायेदार अक्सर परेशान हो जाते हैं कि वे क्या करें. क्या मकान मालिक के ऐसा करने पर उन्हें मुआवजे का हक है? आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

रेंट एग्रीमेंट क्या होता है?

रेंट एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जिसमें मकान मालिक और किरायेदार के बीच तय हुए शर्तों का जिक्र होता है. रेंट एग्रीमेंट में ही लिखा होता है कि किरायेदार कितने समय तक रहेगा और किराया कितना होगा. लीगल एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक बार एग्रीमेंट साइन होने के बाद दोनों पक्ष इसकी शर्तों को मानने के लिए कानूनी रूप से मजबूर होते हैं और बिना किसी ठोस वजह के इसे बीच में नहीं तोड़ा जा सकता.

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एग्रीमेंट पूरा होने से पहले निकालना क्या सही है?

अगर आपका रेंट एग्रीमेंट 11 महीने या उससे ज्यादा का है और आपने किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, तो मकान मालिक आपको बीच में नहीं निकाल सकते हैं. साथ ही कानूनन, मकान मालिक को घर खाली करवाने के लिए एक वाजिब कारण देना होता है. बिना वजह और बिना नोटिस के अचानक घर खाली करवाना पूरी तरह गैर-कानूनी है.

नोटिस पीरियड का क्या है नियम?

ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड (Notice Period) का जिक्र होता है, जो आमतौर पर एक महीने का होता है. इसका मतलब है कि अगर मकान मालिक को घर खाली करवाना है, तो उसे आपको एक महीने पहले बताना होगा. इसी तरह किरायेदार को भी घर छोड़ने से पहले सूचना देनी होती है. बिना नोटिस के मकान खाली करवाने की स्थिति में आप कानूनी मदद ले सकते हैं.

क्या किरायेदार मुआवजे का हकदार है?

अगर मकान मालिक एग्रीमेंट की शर्तों को तोड़कर आपको जबरदस्ती निकालता है, तो आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं. इसमें आपके शिफ्टिंग का खर्च, मानसिक परेशानी और ब्रोकरेज जैसे खर्चे शामिल हो सकते हैं. मीडिया एक्सपर्ट, अगर मामला कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल में जाता है, तो मकान मालिक पर भारी जुर्माना भी लग सकता है.

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मकान मालिक किन हालातों में निकाल सकता है?

कानून मकान मालिक को भी कुछ अधिकार देता है. वे किरायदेरा को तभी निकाल सकते हैं जब,

  • उसने समय किराया न दिया हो,
  • मकान को गंभीर नुकसान पहुंचाया हो,
  • या घर में कोई अवैध गतिविधि कर रहे हों,

मकान मालिक को खुद के रहने के लिए घर की सख्त जरूरत हो, इसे Bona fide requirement कहते हैं. इन हालात में भी किरायेदार को मकान खाली करना पड़ सकता है.

विवाद होने पर क्या करें?

अगर मकान मालिक दादागिरी दिखाए या सामान बाहर फेंकने की धमकी दे, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते है. इसके अलावा हर राज्य में रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत ‘रेंट अथॉरिटी’ होती है, जहां आप अपनी शिकायत ले जा सकते हैं. कोर्ट अक्सर किरायेदारों के हक में तब तक फैसला सुनाता है जब तक कि वे किसी शर्त को न तोड़ें.

एग्रीमेंट के समय इन बातों का रखें ध्यान

वहीं, भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए एग्रीमेंट में लॉक-इन पीरियड (Lock-in Period) और मुआवजे की शर्तों को साफ-साफ लिखवाएं. साथ ही यह भी तय करें कि अगर बीच में घर खाली करवाया जाता है, तो शिफ्टिंग का खर्च कौन देगा. विवाद के समय लिखित एग्रीमेंट ही किरायेदार सबसे बड़ा हथियार होता है.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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