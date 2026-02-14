Hindi Gk

Lok Adalat Offline Registration Process In Case You Forget Online Tokken Know More

टोकन रजिस्ट्रेशन करना भूल गए! क्या लोक अदालत में अब नहीं होगा चालान माफ? जानें ऑफलाइन नंबर कैसे लगता है यहां

Lok Adalat offline number: अगर लोक अदालत के लिए ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन कराना भूल गए हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है. आप वॉक-इन सुविधा के जरिए भी लोक अदालत में ऑफलाइन नंबर लगा सकते हैं. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया यहां

क्या लोक अदालत में ऑफलाइन नंबर लगता है? जानिए क्या है नियम

Lok Adalat Challan maaf: अगर आपके वाहन पर लंबे समय से ट्रैफिक चालान लंबित हैं और आप आज यानी 14 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के लिए ऑनलाइन टोकन बुक करना भूल गए हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है. दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा आयोजित इस विशेष अभियान में आपके पास अभी भी मौका है.

क्या टोकन के बिना चालान माफ होगा?

हां, दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत 2026 की सबसे बड़ी राहत यही है कि यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो भी आप कोर्ट जा सकते हैं. कई जगहों पर वॉक-इन (Walk-in) की सुविधा दी गई है. हालांकि, सुनवाई में पहले टोकन वालों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ऑफलाइन नंबर लगाकर भी आप अपने मामले को जज के सामने रख सकते हैं.

लोक अदालत में कैसे लगाएं ऑफलाइन नंबर?

यदि आपके पास टोकन नहीं है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोक अदालत में नंबर लगा सकते हैं. लोक अदालत सुबह 10 बजे शुरू होती है. बिना टोकन वाले लोग अगर सुबह 9-10 बजे के बीच कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए ऑन-द-स्पॉट स्लॉट मिलने की संभावना बढ़ जाती है. कोर्ट परिसर में घुसते ही DSLSA की हेल्प डेस्क होगी. वहां जाकर अपनी समस्या बताएं. वहीं, हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पैरा-लीगल वॉलंटियर्स और वकील मौजूद होते हैं जो बिना टोकन वाले लोगों की फाइल तैयार करने में मदद करते हैं. कुछ कोर्ट रूम में टोकन खत्म होने के बाद एक मैनुअल लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें ऑफलाइन नंबर दिया जाता है.

दिल्ली में आज कहां-कहां आयोजित हो रही है लोक अदालत?

आज दिल्ली के इन 7 प्रमुख कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चालान निपटाए जाएंगे.

पटियाला हाउस कोर्ट

तीस हजारी कोर्ट

साकेत कोर्ट

रोहिणी कोर्ट

द्वारका कोर्ट

कड़कड़डूमा कोर्ट

राउज एवेन्यू कोर्ट

किन चालानों पर मिलेगी बड़ी छूट?

लोक अदालत में हेलमेट न पहनना, रेड लाइट जंप करना, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, बिना PUC के वाहन चलाना और गलत लेन में ड्राइविंग जैसे चालानों पर विचार किया जाता है. अक्सर जज इन मामलों में चालान की राशि को काफी कम कर देते हैं या चेतावनी देकर माफ कर देते हैं. बता दें कि लोक अदालत में हिट-एंड-रन, शराब पीकर गाड़ी चलाना (Drunken Driving), और नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने जैसे गंभीर अपराधों में राहत मिलने की उम्मीद कम होती है.

पास में रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स

चालान की कॉपी या नोटिस का प्रिंटआउट,

वाहन के मूल दस्तावेज (RC, इंश्योरेंस, PUC),

एक फोटो आईडी (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस),

बता दें कि लोक अदालत में एक बार में आप अपने तीन चालान एक साथ माफ करवा सकते हैं.