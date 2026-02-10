Hindi Gk

Longest Gamma Ray Burst Grb 250702b Space Mystery Nasa Scientists Study India News

अंतरिक्ष में हुआ जबरदस्त विस्फोट, 7 घंटे तक चमकती रही रहस्यमयी रोशनी; वजह जान चौंके वैज्ञानिक

अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली किरणें वैज्ञानिकों को हमेशा हैरान करती रही हैं. हाल ही में फिर ऐसी ही एक अनोखी घटना घटित हुई है. आइए जानते हैं इसके बारे में यहां...

gamma ray burst

Gamma Ray Burst: अंतरिक्ष से आने वाली रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली किरणें वैज्ञानिकों को हमेशा हैरान करती रही हैं. इन्हीं में से एक हैं गामा-रे बर्स्ट (Gamma-Ray Burst), जो ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली घटनाओं में गिने जाते हैं. साल 2025 में खोजा गया GRB 250702B अब तक का सबसे लंबा गामा-रे बर्स्ट माना जा रहा है, जिसने वैज्ञानिकों की सोच को पूरी तरह बदल दिया है.

गामा-रे बर्स्ट क्या होते हैं?

गामा-रे बर्स्ट या GRB दरअसल अंतरिक्ष में होने वाले बेहद तेज और शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जिनसे भारी मात्रा में गामा किरणें निकलती हैं. इन्हें पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिक सीधे नहीं देख सकते, लेकिन स्पेस टेलिस्कोप इन किरणों को रिकॉर्ड करते हैं. GRB की खोज सबसे पहले 1960 के दशक में हुई थी, जब अमेरिका के सैन्य उपग्रह परमाणु परीक्षणों की निगरानी कर रहे थे. तभी अचानक आसमान से आने वाले तेज गामा सिग्नल दिखाई दिए और वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि ये पृथ्वी से बाहर की घटनाएं हैं.

GRB 250702B ने क्यों चौंकाया वैज्ञानिकों को?

साल 2025 में वैज्ञानिकों ने GRB 250702B नाम का एक असामान्य गामा-रे बर्स्ट रिकॉर्ड किया. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह करीब 7 घंटे यानी 25,000 सेकंड तक चलता रहा. आमतौर पर गामा-रे बर्स्ट कुछ सेकंड या ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट तक ही रहते हैं. इससे पहले का सबसे लंबा GRB लगभग 15,000 सेकंड का था. इतने लंबे समय तक ऊर्जा का निकलना मौजूदा वैज्ञानिक सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, इसलिए यह खोज बेहद खास मानी जा रही है.

गामा-रे बर्स्ट का पता कैसे लगाया जाता है?

गामा-रे बर्स्ट का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक NASA के Fermi Space Telescope जैसे हाई-एनर्जी स्पेस टेलिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. ये टेलिस्कोप एक साथ आसमान के बड़े हिस्से पर नजर रखते हैं. जैसे ही कोई अचानक तेज चमक या गामा किरणों का विस्फोट दिखाई देता है, सिस्टम तुरंत अलर्ट भेजता है. ड्यूटी पर मौजूद वैज्ञानिक यह तय करते हैं कि यह घटना GRB है या कोई दूसरी कॉस्मिक घटना.

GRB के पीछे क्या कारण होते हैं?

अब तक वैज्ञानिकों को GRB के दो मुख्य कारण पता हैं. पहला, जब कोई बहुत बड़ा और तेज घूमने वाला तारा ढहकर ब्लैक होल में बदल जाता है. दूसरा, जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन GRB 250702B इन दोनों से अलग माना जा रहा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक हीलियम मर्जर का नतीजा हो सकता है, जिसमें एक ब्लैक होल और हीलियम स्टार आपस में मिल जाते हैं. इससे लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा की धार बनती है.

आगे क्या सीखने की उम्मीद है?

वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने लंबे GRB बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि ये आम GRB के मुकाबले कमजोर और धीरे-धीरे फैलते हैं. भविष्य में 2027 में लॉन्च होने वाला COSI Telescope ऐसे लंबे गामा-रे बर्स्ट को बेहतर तरीके से पकड़ सकेगा. इससे ब्रह्मांड की इन रहस्यमयी घटनाओं को समझने में बड़ी मदद मिलेगी और अंतरिक्ष विज्ञान में नई खोजों का रास्ता खुलेगा.

Add India.com as a Preferred Source