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क्या LPG गैस सिलेंडर का भी होता है इंश्योरेंस? कब-कैसे इसे कर सकते हैं क्लेम, जानें इसमें गैस एजेंसी का क्या रोल

LPG cylinder insurance claim process: LPG गैस सिलेंडर का इंश्योरेंस होता है. ये इंश्योरेंस गैस कंपनियां ही करवाती है. लोगों को इसके लिए एक्सट्रा कोई पैसा नहीं देना पड़ता है. हालांकि, बहुत सारे लोगों को गैस सिलेंडर के इंश्योर्ड होने की खबर भी नहीं होती. आइये जानते हैं इस बारे में...

Published date india.com Published: March 22, 2026 4:06 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
LPG Gas cylinder Insurance
गैस सिलेंडर इंश्योरेंस क्लेम करने का पूरा प्रोसेस

क्या आप जानते हैं कि आपके रसोई घर में रखा एलपीजी सिलेंडर सिर्फ खाना बनाने के काम नहीं आता, बल्कि यह आपको लाखों रुपये का सुरक्षा कवच भी देता है? बता दें कि हर गैस कनेक्शन के साथ एक बड़ा इंश्योरेंस जुड़ा होता है जिसके लिए आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने पड़ते. अगर कभी कोई अनहोनी हो जाए, तो आप इस इंश्योरेंस का लाभ कैसे उठा सकते हैं और इसमें गैस एजेंसी की क्या भूमिका होती है? आइये जानते हैं…

LPG गैस सिलेंडर का इंश्योरेंस

हर रजिस्टर्ड गैस कनेक्शन के साथ भारत की तेल कंपनियां (IOCL, BPCL, HPCL) एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर प्रदान करती हैं. यह बीमा सिलेंडर के फटने या गैस रिसाव से होने वाली किसी भी दुर्घटना की स्थिति में ग्राहक को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए होता है.

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कौन है इस बीमे का हकदार?

ये इंश्योरेंस उस व्यक्ति के नाम पर होता है जिसके नाम पर गैस कनेक्शन रजिस्टर्ड है. हालांकि, दुर्घटना के समय यदि परिवार का कोई अन्य सदस्य या प्रॉपर्टी प्रभावित होती है, तो भी इस बीमे के तहत क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते गैस डिवाइस (पाइप और रेगुलेटर) आईएसआई (ISI) मार्क वाले हों. ये दोनों सामान गैस एजेंसी यूजर को कनेक्शन के वक्त देती है. साथ ही इसके यूज करने की समय सीमा लिमिट होती है.

कितनी होगी क्लेम की राशि?

दुर्घटना की गंभीरता के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम की राशि तय होती है. दुर्घटना की स्थिति में प्रति व्यक्ति 6 रुपये लाख तक का मुआवजा मिल सकता है. वहीं, चिकित्सा खर्च के लिए 30 लाख रुपये तक का ग्रुप इंश्योरेंस कवर और प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान है. बता दें कि ये राशि हर गैस कंपनियों के लिए अलग-अलग होती है.

दुर्घटना की स्थिति में क्या करें?

यदि कोई हादसा होता है, तो सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना (FIR) देनी चाहिए. इसके तुरंत बाद अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर (एजेंसी) को लिखित में घटना की जानकारी देना अनिवार्य है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है.

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गैस एजेंसी का रोल

बीमा क्लेम की प्रक्रिया में गैस एजेंसी एक सेतु (Bridge) का काम करती है. एजेंसी ही आपकी सूचना को तेल कंपनी और बीमा कंपनी तक पहुँचाती है। हादसे की जांच के लिए बीमा कंपनी के सर्वेयर को बुलाने और कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एजेंसी की ही होती है।

दावे के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए आपको पुलिस की एफआईआर (FIR) की कॉपी, मेडिकल रिपोर्ट (अगर कोई घायल है), मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और प्रॉपर्टी के नुकसान का पंचनामा जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. ये सभी कागज गैस एजेंसी के जरिए बीमा कंपनी को भेजे जाते हैं.

कब क्लेम होगा खारिज?

अगर आपका गैस कनेक्शन अवैध है या आप एक्सपायर्ड सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्लेम खारिज हो सकता है. इसके अलावा, यदि चूल्हा, पाइप या रेगुलेटर आईएसआई मार्क वाले नहीं हैं, तो भी बीमा कंपनी मुआवजा देने से इनकार कर सकती है.

क्या अलग से प्रीमियम देना होगा?

सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंश्योरेंस के लिए ग्राहक को एक पैसा भी एक्सट्रा नहीं देना पड़ता है. इसका प्रीमियम तेल कंपनियों द्वारा पहले ही भरा जा चुका होता है. यह सुविधा हर वैध कनेक्शन के साथ अपने आप (Default) सक्रिय हो जाती है.

सिलेंडर की एक्सपायरी डेट पर दें ध्यान

हर सिलेंडर पर एक टेस्ट डेट लिखी होती है (जैसे D-26). यदि दुर्घटना ऐसे सिलेंडर से होती है जिसकी टेस्टिंग की तारीख निकल चुकी है, तो बीमा मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए डिलीवरी लेते समय हमेशा सिलेंडर की जांच जरूर करें.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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