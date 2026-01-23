Hindi Gk

क्या कोई भी बन सकता है शंकराचार्य? जानिए कितनी कठोर तपस्या के बाद मिलती है ये पदवी

How To Become Shankaracharya: प्रयागराज माघ मेला 2026 में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद पैदा हो गया था. इसके बाद से ये खबरें चल रही हैं कि शंकराचार्य कैसे बनते हैं? आइए जानते हैं इस बारे में...

प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच विवाद सामने आया. 19 जनवरी को प्रशासन ने नोटिस जारी किया और पूछा कि 24 घंटे में यह स्पष्ट किया जाए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कैसे हैं. प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि मेला में और पोस्टर्स पर शंकराचार्य शब्द का इस्तेमाल करने से आदेश की अवहेलना हो रही है. वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम से बताया गया कि पट्टाभिषेक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले ही संपन्न हो चुका था. इस विवाद ने एक सवाल उठाया कि आखिर शंकराचार्य कौन बन सकता है और इसके लिए क्या नियम हैं?

शंकराचार्य बनने के लिए संन्यासी होना जरूरी?

शंकराचार्य बनने के लिए सबसे पहला और जरूरी नियम यह है कि व्यक्ति संन्यासी होना चाहिए. गृहस्थ जीवन का त्याग किए बिना कोई भी शंकराचार्य नहीं बन सकता. दंडी संन्यासी होना आवश्यक है, यानी ऐसा व्यक्ति जो दंड लेकर पूर्ण त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलता हो. उसके तन, मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए. केवल यही व्यक्ति धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक अनुशासन के साथ शंकराचार्य पद की गरिमा को संभाल सकता है.

विद्वान और वेदों के बारे में पता होना चाहिए

शंकराचार्य बनने के लिए सिर्फ संन्यास लेना ही काफी नहीं है. नियमों के अनुसार दंडी संन्यासी को चारों वेद और छह वेदांगों का पूर्ण विद्वान होना चाहिए. विद्वता का यह स्तर सुनिश्चित करता है कि शंकराचार्य केवल आध्यात्मिक नेता ही नहीं बल्कि धार्मिक ज्ञान का भी स्तंभ हो. इसके साथ ही गुरु की कृपा और प्रतिष्ठित संतों की सहमति भी जरूरी होती है. शंकराचार्य बनने से पहले काशी विद्वत परिषद या संबंधित पीठ की मुहर भी आवश्यक मानी जाती है.

विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते?

एक और नियम है कि शंकराचार्य बनने वाला व्यक्ति कभी समुद्र पार या विदेश यात्रा न किया हो. यह नियम पारंपरिक अनुशासन और सांस्कृतिक मर्यादाओं के लिए बनाया गया है. साथ ही शंकराचार्य पद के लिए सबसे अहम नियम है कि गुरु ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है. देश की चार प्रमुख शंकराचार्य पीठों के लिए अलग-अलग नियम और जिम्मेदारियां तय हैं. प्रत्येक शंकराचार्य अपनी पीठ के अनुसार वेदों के संरक्षण और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है.

शंकराचार्य बनने के लिए और क्या-क्या करना पड़ता?

संक्षेप में शंकराचार्य बनने के लिए संन्यास, दंडी संन्यास का पालन, वेदों में विद्वान होना, गुरु की अनुमति और प्रतिष्ठित संतों की स्वीकृति आवश्यक है. इस प्रक्रिया के बिना कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता. नियमों का पालन करने से ही शंकराचार्य पद की गरिमा बनी रहती है और पीठ की परंपरा आगे बढ़ती है. यही कारण है कि प्रशासन और मेला प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किया गया और शंकराचार्य शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए.

